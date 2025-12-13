Vagyonadó: a gazdagok kiröhögnék, a többiek viszont aggódhatnának és gürcölhetnének miatta a semmiért

Tehát ezért a csekély haszonért kellene a Tisza elnöke szerint a magyaroknak évente „önbevallást” készíteni, amiben ha nem stimmel valami, Magyar Péter tervei szerint még vagyonosodási vizsgálat is lehet belőle.

„A vagyonosodási vizsgálat során a NAV azt próbálja feltárni, hogy a bevallott jövedelmed összhangban áll-e az életviteleddel. Ez azonban nem csupán a számsorok egyszerű összevetését jelenti. A hatóság figyelembe veszi a kiadásaidat, a vagyonszerzéseidet, a nagyobb értékű vásárlásaidat és a banki tranzakcióidat is. Ha ezek között feltűnő eltérést tapasztalnak, az úgynevezett »vagyoni eltérésként« jelenik meg a vizsgálat során. Ilyenkor felmerülhet a gyanú, hogy a különbséget nem adózott jövedelem fedezi. Fontos tudnod, hogy ez a folyamat nem korlátozódik kizárólag a vállalkozásodra. A magánszemélyként szerzett jövedelmeid, valamint a közeli hozzátartozóid pénzügyi helyzete is a vizsgálat tárgyává válhat. A NAV hozzáfér a pénzforgalmi adatokhoz, az ingatlan-nyilvántartáshoz, sőt, akár a külföldi pénzmozgásokról is érkezhet információ a nemzetközi adóügyi együttműködések révén” – írja a vagyonosodási vizsgálatról a birsag-doktor.hu.

A cikkből kiderül, hogy

ilyen vizsgálat esetén a vizsgált személynek dokumentumokat, bizonyítékokat kell a NAV rendelkezésére bocsájtania, amihez különösen nagy körültekintésre van szükség az adózó részéről.

A szakértő azt javasolja, ne is próbáljuk meg egyedül végigvinni a folyamatot, mert „könnyen előfordulhat, hogy olyan jogi vagy adózási hibákba ütközöl, amelyek később már nehezen vagy egyáltalán nem korrigálhatók. Ezzel akár súlyos pénzügyi következményeket is kockáztatsz.”

Szerinte ilyenkor „érdemes azonnal olyan ügyvédhez fordulni, aki kifejezetten a vagyonosodási vizsgálatok terén rendelkezik tapasztalattal”. Mi tesszük hozzá, hogy az ügyvéd nyilván nem ingyen dolgozik.

Egy másik nehézség ilyenkor, hogy – ahogy arra az Adócsavar felhívja a figyelmet –

A vagyonosodási vizsgálatok esetén a bizonyítási teher részben megfordul: az adózónak kell bizonyítani, hogy a vagyonnövekmény legális forrásokból származik, és az után nem is kellett adózni.”

Persze kétségtelen, hogy a vagyonosodási vizsgálat egy jó bevallás esetén elkerülhető, melynek elkészítése viszont valószínűleg már önmagában óriási nyűg lesz. Ahogy arra Chris Edwards rámutatott: „Lehet, hogy az adófizetőknek be kell jelenteniük pénzügyi értékpapírok, lakások, bútorok, műalkotások, ékszerek, régiségek, járművek, hajók, nyugdíjjogosultságok, családi vállalkozások, mezőgazdasági eszközök, földterületek, szellemi tulajdon és sok más értékét. De

a tulajdonosok nem ismerik sok eszköz piaci értékét, és az értékek idővel változnak, így a vagyonadó betartásának költségei csak a könyvelőket gazdagítanák.”

Orbán: Békén kell hagyni az embereket

„Jönnek a vagyonvizsgálatok, bekopog majd a NAV, és azt mondják, hogy hohó, hát a maga nyaralása meg a jövedelme mintha nem esne egybe, és kezdődik ez a csesztetés” – mutatott rá Orbán Viktor egy interjúban a Tisza Párt tervével kapcsolatban.

Példaként említette a budaiakat, szerinte ők vehetik elő a pénztárcájukat, mert ha jön az ingatlanvagyon-adó, Pasaréten, Rózsadombon, Svábhegyen meg a pesti külső kertvárosi övezetekben sarc lesz.

Orbán Viktor szerint ehelyett békén kell hagyni az embereket, segíteni kell őket a munkában és hogy minél több pénz maradjon a zsebükben. Úgy vélekedett, még egy-két évtizedig ez a megközelítése helyes ennek a kérdésnek.

„Ezért kell a konzultációval az erről szóló véleményeket, vitákat kiprovokálni, előrehozni, hogy nehogy az legyen, hogy azt mondhassák a választók a választás után, hogy miután eltitkolták az igazi szándékukat, szándékaikat, mi most meg vagyunk vezetve” – mutatott rá a miniszterelnök.

A Harcosok Órájában pedig úgy fogalmazott:

Amit a tiszások mondanak, az egy adóhatósági, vagyonellenőrzéses új bürokrácia, ami bele fog mászni az emberek életébe, nemcsak a gazdagokéba, mert a gazdagok kiröhögik az egészet, mert nekik vannak könyvvizsgálóik, meg vannak ügyvédjeik, meg mozgatják országok között a vagyonukat. Itt a középosztály, megint a középosztály jár rosszul, óvatosságot javaslok!”

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP