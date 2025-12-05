Tisza-vagyonadó: Magyar Péterék brutálisan levinnék az értékhatárt és növelnék az adókulcsot

Tisza-csomag: hiába igazságos, túl kockázatos Magyar Péter mesterterve, így csak az adóemelés marad?
Kiszámoltuk, mennyit hozhat a költségvetésbe a Magyar Péter által bejelentett vagyonadó.
Először még ötmilliárdról volt szó és egyszázalékos kulcsról.
Ahogy a nemrég nyilvánosságra került dokumentumból is kiderült, a Tisza Párt valóban vagyonadó bevezetésére készülhet hatalomra jutása esetén.
Az ötletről először augusztus végén árult el részleteket Magyar Péter, reagálva az akkor kiszivárgott adóterveikre.
A Tisza vezére akkor azt közölte, hogy az adó az öt milliárd feletti vagyonokra vonatkozna, mértéke pedig egy százalékos lenne.
A szeptemberi, Nemzet Hangja nevű szavazáson aztán
az egy százalékos adókulcs megtartása mellett már lejjebb vitték az összeghatárt egy milliárd forintra.
Az akkori indoklás szerint „Az országjárás során sokan jelezték, hogy ezt lejjebb kell vinni, mert a szakadék a gazdagok és a hétköznapi emberek között egyre nő. Ezért most azt javasolják, hogy már az 1 milliárd feletti vagyonokat is terhelje az 1%-os adó.”
A tiszások meg is szavazták a populista ötletet, méghozzá elsöprő, 96,41 százalékos aránnyal.
Ahogy lapunk augusztus végi cikkében is megírta, számos probléma lenne egy ilyen adónemmel, amelyet több országban ki is vezettek. A vagyonadó bevezetésének hírére az érintettek gyors vagyonkimentéssel reagáltak, egyebek mellett Franciaországban és Németországban is ez buktatta meg a vagyonadót.
Az is probléma, hogy
A most kiszivárgott megszorító csomag alapján azonban ismét jelentősen változott a kép:
Az adót már az ötszáz millió forint feletti vagyonokra is kiterjesztenék, mérték pedig nem egy, hanem 6,5 százalék lenne.
A megadóztatott vagyonba beletartoznának az ingatlanok, járműveket, üzletrészek, értékpapírok, nagy értékű vagyontárgyak. Ebből csaknem 1000 milliárdos bevételt remélnének a javaslat készítői.
Ahogy Sebestyén Gáza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője is rámutatott:
a 6,5 százalék brutálisan nagy ráta, az 500 millió forintos limit pedig extrém alacsony.
Az 1980-as években alkalmazott hírhedt dán vagyonadó is „csupán” 2,2 százalékos volt, és csupán a leggazdagabb 2 százalékát érintette a társadalomnak. Manapság a kifejezetten magasnak számító norvég és svájci kulcsok is csupán 1 százalék körül vannak – mutatott rá a szakértő.
A Tisza legújabb, kiszivárgott gazdasági tervezetében már az 500 millió forint feletti vagyonokat is megadóztatná, egyenesen 6,5 százalékos kulccsal. Márciusban még csak az 5 milliárd feletti vagyonokat akarta megsápolni. Nagyon úgy néz ki, hogy az ellenzék fő ereje áprilisa már mindenkinek elvenné a vagyonát, igaz, csak „apró” lépésekben.
Ahogy pedig a Világgazdaság részletes elemzésében rámutat: a legnagyobb veszély, amivel a tiszások nem számoltak, hogy kudarcba fulladhat a végrehajtás. Az ingatlanok felmérése, a cégek értékének meghatározása, a külföldi vagyonok felkutatása, a pénzforgalom nyomon követése irdatlan feladatot jelentene a magyar adóhivatalnak.
Ha pedig ezzel a NAV nem tudna megbirkózni, és nem folyna be a bevétel, Magyar Péteréknek újra adót kellene emelniük. Akár úgy is, hogy az 500 milliós határt lejjebb viszik. Ez alapján a portál szerint biztosnak látszik, hogy
a középosztály és a közepes vállalkozások biztosan rosszul járnának a Tisza vagyonadó tervével.
– figyelmeztetett a portál.
