Tisza-vagyonadó: Magyar Péterék brutálisan levinnék az értékhatárt és növelnék az adókulcsot

Az akkori indoklás szerint „Az országjárás során sokan jelezték, hogy ezt lejjebb kell vinni, mert a szakadék a gazdagok és a hétköznapi emberek között egyre nő. Ezért most azt javasolják, hogy már az 1 milliárd feletti vagyonokat is terhelje az 1%-os adó.”

A tiszások meg is szavazták a populista ötletet, méghozzá elsöprő, 96,41 százalékos aránnyal.

Ahogy lapunk augusztus végi cikkében is megírta, számos probléma lenne egy ilyen adónemmel, amelyet több országban ki is vezettek. A vagyonadó bevezetésének hírére az érintettek gyors vagyonkimentéssel reagáltak, egyebek mellett Franciaországban és Németországban is ez buktatta meg a vagyonadót.