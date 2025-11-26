A Tisza 15 év alatt venné el a vagyonod?  

Egy ilyen eszement vagyonadó, ami 15 év alatt kívánja lerabolni a magyar embereket, teljességgel érthetetlen és felfoghatatlan. Ami a legfelháborítóbb véleményem szerint, az az, hogy a párt szándékosan hallgat a terveiről. Ez egyrészt a demokrácia páros lábbal tiprása, másrészt akkor is komoly felelősség terheli a mostani helyzetért a párt vezetését, ha ezek a tervek nem pontosan képezik le a párt mostani álláspontját.
A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP