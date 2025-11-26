Ft
11. 26.
szerda
A Tisza 15 év alatt venné el a vagyonod?

A Tisza 15 év alatt venné el a vagyonod?  

2025. november 26. 09:32

A Tisza legújabb, kiszivárgott gazdasági tervezetében már az 500 millió forint feletti vagyonokat is megadóztatná, egyenesen 6,5 százalékos kulccsal. Márciusban még csak az 5 milliárd feletti vagyonokat akarta megsápolni. Nagyon úgy néz ki, hogy az ellenzék fő ereje áprilisa már mindenkinek elvenné a vagyonát, igaz, csak „apró” lépésekben.  

2025. november 26. 09:32
null
Sebestyén Géza
Sebestyén Géza

A Tisza 12+1 pontjából a 8. így hangzott: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az 5 milliárd forintos vagyon felett extra adófizetési kötelezettség kerüljön megállapításra?” A gazdagság határértéke aztán pár hónapja már 1 milliárdra csökkent. Majd a most az Index asztalán landolt több száz oldalas anyag már 500 millió forint felett is adóztatna. Nem is jelképesen, hanem egyenesen 6,5 százalékos kulccsal.  

A 6,5 százalék brutálisan nagy ráta. Az 1980-as években alkalmazott hírhedt dán vagyonadó is „csupán” 2,2 százalékos volt, és csupán a leggazdagabb 2 százalékát érintette a társadalomnak. Manapság a kifejezetten magasnak számító norvég és svájci kulcsok is csupán 1 százalék körül vannak.  

Az 500 millió forintos limit pedig extrém alacsony. Budapesten nem egy olyan kerület van, ahol az átlagos és a medián négyzetméterár 2 millió forint. Ezeken a helyeken ma egy 100 négyzetméteres ingatlan értéke 200 millió forint. Ha pedig az ingatlanok elmúlt években tapasztalt értéknövekedését vesszük kiindulópontnak, akkor a következő kormány ciklusának végére ezen lakások értéke el fogja érni az 500 millió forintot.  

Magyarul egy I., II. vagy V. kerületben 100 négyzetméteres lakásban lakó család már akkor is meg lesz sápolva, ha semmilyen más vagyontárgyuk nincsen, egy 20 éves Lada sincs a birtokukban.  

És mit jelent a 6,5 százalékos adókulcs? Ez az érték a 100 százaléknak tizenötöd része. Ami azt jelenti, hogy egy ilyen kulcsot fizetve 15 év alatt fizetné be a teljes vagyonát az adóalany a költségvetésnek.  

Mit érdekel ez engem, adózzanak csak a gazdagok, legyinthet erre az, aki ma egy „szerény” 80 milliós otthonban lakik. De őket is óvatosságra inteném. A Tisza programja 2035-ig tervez. És az elmúlt években látott ingatlanpiaci tendenciák alapján 2035-ben a ma 80 milliós ingatlan értéke is eléri az 500 millió forintos határt. Azaz a szóban forgó magyar ember is a vagyonadó hatálya alá fog esni. Azaz 15 év alatt az ő vagyonát is ledarálják.  

De ha nincsen ingatlanom, akkor már végképp nincs mitől tartanom, somolyoghatnak egyesek. Nagyobbat viszont nem is tévedhetnek. Denis O'Brien ír milliárdos adózási okok miatt költözött át Portugáliába, illetve Máltára, és cégeit is részben vitte magával. Jim Ratcliffe brit vegyipari vállalkozó cége, az INEOS is költözött hasonló okokból kifolyólag. Az indiai származású Lakshmi Mittal ugyancsak adózási okokból vitte cégét el az Egyesült Királyságokból.  

Ahogyan az élelmes olvasó rájöhetett, a cégek vándorlása érzékenyen érintette a dolgozóik életét. Azaz nem csak az érezte az adórendszer változásának hatásait, aki elköltözött, hanem azok az ezrek vagy tízezrek, akik neki dolgoztak.  

Egy ilyen eszement vagyonadó, ami 15 év alatt kívánja lerabolni a magyar embereket, teljességgel érthetetlen és felfoghatatlan. Ami a legfelháborítóbb véleményem szerint, az az, hogy a párt szándékosan hallgat a terveiről. Ez egyrészt a demokrácia páros lábbal tiprása, másrészt akkor is komoly felelősség terheli a mostani helyzetért a párt vezetését, ha ezek a tervek nem pontosan képezik le a párt mostani álláspontját.  

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

 Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

