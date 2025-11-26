A Tisza 15 év alatt venné el a vagyonod?  

És mit jelent a 6,5 százalékos adókulcs? Ez az érték a 100 százaléknak tizenötöd része. Ami azt jelenti, hogy egy ilyen kulcsot fizetve 15 év alatt fizetné be a teljes vagyonát az adóalany a költségvetésnek.

Mit érdekel ez engem, adózzanak csak a gazdagok, legyinthet erre az, aki ma egy „szerény” 80 milliós otthonban lakik. De őket is óvatosságra inteném. A Tisza programja 2035-ig tervez. És az elmúlt években látott ingatlanpiaci tendenciák alapján 2035-ben a ma 80 milliós ingatlan értéke is eléri az 500 millió forintos határt. Azaz a szóban forgó magyar ember is a vagyonadó hatálya alá fog esni. Azaz 15 év alatt az ő vagyonát is ledarálják.