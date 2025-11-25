„Radikális baloldali gazdaságpolitika rajzolódik ki” – Orbán Balázs is reagált Magyar Péterék megszorító terveire

22 százalékos kulcs a bruttó 416 ezer forint felett keresőknek,

33 százalékos kulcs a bruttó 1,25 millió felettieknek.

Vagyis a magyar átlagkeresetűek is több százezer forinttal kevesebbet vihetnének haza évente.

A családi adókedvezményeket 30–50 százalékkalkal vágnák meg. Megszűnne a GYED, és a gyermekellátás sem lenne ingyenes.

De a Tisza Párt megszüntetné az állami egészségbiztosítást, és helyette kötelező, magánbiztosítók által működtetett rendszert vezetne be, amelyben a jelenlegi szintű ellátásért akár 30–35%-os terhet kellene fizetni. Aki nem fizet, csak alap- és sürgősségi ellátást kapna.

A társasági adó szintén többkulcsos lenne: a jelenlegi 9 százalék helyett (amely Európában is a legalacsonyabb) a kis- és középvállalkozások 13,5–18 százalékos, a nagyvállalatok 21,5 százalékos, multik pedig 25 százalékos kulccsal adóznának.