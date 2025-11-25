Ft
megszorítások Tisza Párt javaslat program Magyar Péter baloldal

„Radikális baloldali gazdaságpolitika rajzolódik ki” – Orbán Balázs is reagált Magyar Péterék megszorító terveire

2025. november 25. 15:10

„A Tisza Párt programja valójában nem más, mint egy tipikus baloldali megszorítócsomag” – hangsúlyozta posztjában a miniszterelnök politikai igazgatója.

2025. november 25. 15:10
null

A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán reagált Magyar Péter pártjának kiszivárgott adóemelési terveire. Orbán Balázs szerint 

a Tisza Párt programja valójában nem más, mint egy tipikus baloldali megszorítócsomag. 

Orbán Balázs azt is kiemelte, hogy „eddig is tudtuk, hogy a Tisza Párt megszorításokra készül, de a ma napvilágot látott gazdasági programjuk még minket is meglepett: egy radikális baloldali gazdaságpolitika rajzolódik ki”.

Majd azzal folytatta, hogy az Index birtokába jutott, több száz oldalas Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram nyíltan a középosztály megadóztatására és az állam szerepének drasztikus kiterjesztésére épül.

A Tisza Párt tervei szerint az állam adó- és járulékemelésekből évente 1300 milliárd forinttal több bevételt szedne be, a magyar családok és a gazdaság terhére – fűzte hozzá.

Ezután tételesen felsorolta, kiket és mi módon sarcolnának meg Magyar Péterék, ha hatalomra kerülnének.

A csomag tengelye a progresszív személyi jövedelemadó lenne

  • 22 százalékos kulcs a bruttó 416 ezer forint felett keresőknek,
  • 33 százalékos kulcs a bruttó 1,25 millió felettieknek.

Vagyis a magyar átlagkeresetűek is több százezer forinttal kevesebbet vihetnének haza évente.
A családi adókedvezményeket 30–50 százalékkalkal vágnák meg. Megszűnne a GYED, és a gyermekellátás sem lenne ingyenes.

De a Tisza Párt megszüntetné az állami egészségbiztosítást, és helyette kötelező, magánbiztosítók által működtetett rendszert vezetne be, amelyben a jelenlegi szintű ellátásért akár 30–35%-os terhet kellene fizetni. Aki nem fizet, csak alap- és sürgősségi ellátást kapna.

A társasági adó szintén többkulcsos lenne: a jelenlegi 9 százalék helyett (amely Európában is a legalacsonyabb) a kis- és középvállalkozások 13,5–18 százalékos, a nagyvállalatok 21,5 százalékos, multik pedig 25 százalékos kulccsal adóznának.

A kedvezményes adórendszerek (KIVA, fejlesztési kedvezmény) szinte teljesen megszűnnének. Az ekho-t eltörölnék, a KATA-t csak diákoknak és nyugdíjasoknak hagynák meg.

A tőkejövedelmek (osztalék, bérleti díj, ingatlaneladás, állampapír-hozam) kulcsai 20–30–40 százalékra emelkednének.

Bevezetnének egy évi 6,5 százalékosos vagyonadót, amely minden 500 millió forint fölötti vagyont érintene – ingatlanokra, autókra, műtárgyakra, ékszerekre is kiterjedve.

Sőt, a Tisza Párt 32 százalékra emelné a dohány- és alkoholtermékek áfáját, és erre még különadókat is kivetne, ami a sör árát 50–60 százalékkal növelné – messze túllépve a prevenciós célokon.

A megszorítások mindenkit érintenének

A miniszterelnök politikai igazgatója 

a javaslat egyik legabszurdabb elemeként említette, hogy a Tisza Párt eb- és macskaadót is bevezetne, amellyel minden kutya és macska után évi 18 ezer forintot kellene fizetni,

 a kisállat-termékekre pedig az áfán felül további 4 százalék adó jönne.

Orbán Balázs kiemelte, ez a program lényegében mindenkit érintene: 

  • a dolgozókat, akiknek nő a személyi jövedelemadójuk,
  • a családokat, akiknek csökkennek a kedvezményeik,
  • a vállalkozókat, akiknek emelkedik az adójuk,
  • a megtakarításokkal rendelkezőket, akiknek megadóztatják a hozamait,
  • és még a háziállat tartókat is, akikre különadót vetnének ki 

– figyelmeztetett bejegyzésében a kormánypárti politikus, aki szerint a dokumentum egyetlen irányba mutat: a társadalmi egyenlőség jelszava mögé bújtatva egy új, központosított, baloldali gazdaságpolitikát építene – a lakosság és a vállalkozások rovására.

„Nem véletlen, hogy Tarr Zoltántól Simonovits Andráson át Ruszin-Szendi Romuluszig mindenki arról beszél: a Tisza Pártnak el kell titkolnia a valódi programját. A programot megismerve elnyerték valódi jelentésüket azok a mondatok, hogy »előbb választást kell nyerni, és aztán mindent lehet«” – írta 

Ez a Tisza-jelöltek valódi programja: adóemelések és megszorítások. A magyar emberek egy jobb ajánlatot érdemelnek” – összegzett Orbán Balázs.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

