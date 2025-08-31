Tisza-csomag: hiába igazságos, túl kockázatos Magyar Péter mesterterve, így csak az adóemelés marad?

Tisza-csomag: egy korsó sör áráért cserébe tízezreket húzna ki az emberek zsebéből Magyar Péter pártja
Kiszámoltuk, mit jelentene az áfacsökkentés egy átlagos magyar háztartásnak.
Kiszámoltuk, mennyit hozhat a költségvetésbe a Magyar Péter által bejelentett vagyonadó. A Tisza-csomag adóemelése sokkal stabilabb bevételi forrást jelentene, a kiszivárgott többkulcsos szja-rendszer hozna igazán nagy bevételt. Ezért cserébe a magyarok nettó bevétele havonta százezrekkel csökkenne. A vagyonadó eddig mindenhol megbukott.
Az 5 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkezők 5 milliárd feletti vagyonrészére vetne ki 1 százalékos vagyonadót Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke a Tisza-csomag megszorításainak, a brutális adóemelési javaslatnak a kiszivárgása után jelentette be, az áfacsökkentésre és más ígéretekre a leggazdagabb magyarok vagyonának megadóztatása jelentene majd fedezetet, amely kiterjed a pénzügyi és nem pénzügyi vagyonra is. Ez azt jelenti, hogy a luxustárgyak, céges részesedések, értékpapírok, magánrepülőgépek és az ingatlanok is a vagyonadó alapját adnák, ha a Tisza Párt nyerne jövőre és valóban bevezetnének egy ilyen adónemet.
A Mandiner a BCG Magyarországra vonatkozó, 2023-as adatai alapján kiszámolta, nagyjából mekkora bevételre számíthatna a költségvetés, figyelembe véve azokat a szempontokat, amelyek nehezítik a leggazdagabbak tényleges vagyona után az adó beszedését. A BCG jelentése szerint Magyarországon
Pontos adat nincs az 5 milliárd forint (14, 7 millió USD) feletti vagyonosok számáról, de az alsó kategóriában lévő 15 000 fő valamivel több, mint negyede, azaz 4000 fő lehet.
Összesen tehát 4500 gazdag magyar válhatna így adókötelessé, de pontos adat nem áll rendelkezésre.
Ennek alapján a vagyonadóból – amennyiben sikerülne a teljes vagyonérték után beszedni – 400 milliárd forint folyhatna be évente a költségvetésbe.
A nemzetközi felmérések és a számos európai országban korábban bevezetett, majd eltörölt vagyonadóval kapcsolatos tapasztalatok meglehetősen lesújtó eredményekről szólnak. Ennek oka, hogy
Ráadásul a nemzetközi tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy a vagyonadó bevezetésének hírére az érintettek gyors vagyonkimentéssel reagáltak, egyebek mellett Franciaországban és Németországban is ez buktatta meg a vagyonadót. Ez a vagyonkimentési pánik pedig nemzetgazdasági szinten is érezhetővé vált, ráadásul a befektetők egy részét is elriasztotta az adóztatásnak már a szándéka is. A nemzetközi tapasztalatok szerint így a tényleges vagyon csak kevesebb, mint fele után sikerült beszedni a tervezett adót, vagyis jelentős bizonytalanság mellett, nehezen tervezhető módon.
Mindez azt jelenti, hogy a Tisza Párt nem építhetne kizárólag a tervezett vagyonadó-bevételre, mert ez jelentős kockázat lenne.
Éppen ezért is merülhetett fel a durva adóemelés terve a Tisza szakértői között. E szerint már havi bruttó 416 666 forintot meghaladó kereset felett 22 százalék, havi 1,25 millió forint felett pedig 33 százalék lenne az adó mértéke. A többsávos adózás és a súlyos adóemelés több, mint 500 milliárd forint többletet jelentene a költségvetésnek. A vagyonadó mértéke ugyanakkor 150 és 350 milliárd forint körül lehet, ám utóbbi – a vagyonkimentés előre sem megbecsülhető mértéke miatt – is rendkívül optimista várakozás lenne.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter és a Tisza Párt kormányra kerülése esetén vélhetően azért akarna mielőbb jelentős költségvetési bevételhez jutni, mert a magyar családok számára alig érezhető áfacsökkentési ígéretük költségvetési kiadása jelentős, emellett több utalás is van rá – és Brüsszel is ezt követeli –, hogy az ágazati különadókat mielőbb kivezetné az ellenzék, ha hatalomra jutna. Ez csak a kiskereskedelmi szektorban több, mint 300 milliárd forintot jelent, az összes különadó pedig több mint 1000 milliárd forintos lyukat ütne a költségvetésen.
Egyre több jel utal arra, hogy Magyar Péter viszi tovább Gyurcsány Ferenc politikai örökségét.
Ez tehát nagyjából arra enged következtetni, hogy a Tisza terveihez legalább 500 milliárdos pluszbevételt kellene találnia, amit csak az szja emelése és a kedvezmények eltörlésével tudna előteremteni. Magyar Péter adócsökkentési ígérete nemhogy növelné, további több száz milliárdos bevételkiesést jelentene.
A többkulcsos adórendszer egyértelműen fékezi a béremelést, amelynek a jelenleginél kisebb hányada kerül ténylegesen a dolgozóhoz.
Nyitókép: MTI/Adam Vaughan
