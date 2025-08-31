Tisza-csomag: hiába igazságos, túl kockázatos Magyar Péter mesterterve, így csak az adóemelés marad?

Az 5 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkezők 5 milliárd feletti vagyonrészére vetne ki 1 százalékos vagyonadót Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke a Tisza-csomag megszorításainak, a brutális adóemelési javaslatnak a kiszivárgása után jelentette be, az áfacsökkentésre és más ígéretekre a leggazdagabb magyarok vagyonának megadóztatása jelentene majd fedezetet, amely kiterjed a pénzügyi és nem pénzügyi vagyonra is. Ez azt jelenti, hogy a luxustárgyak, céges részesedések, értékpapírok, magánrepülőgépek és az ingatlanok is a vagyonadó alapját adnák, ha a Tisza Párt nyerne jövőre és valóban bevezetnének egy ilyen adónemet.

A Tisza-csomag az adóemelés hatására jelentős költségvetési többletet jelentene, bár a magyar családok jelentős bevételkiesése kedvezőtlenül hatna a gazdaságra.

Grafika: Mandiner Forrás: NAV, NGM, PM, MNB

A Mandiner a BCG Magyarországra vonatkozó, 2023-as adatai alapján kiszámolta, nagyjából mekkora bevételre számíthatna a költségvetés, figyelembe véve azokat a szempontokat, amelyek nehezítik a leggazdagabbak tényleges vagyona után az adó beszedését. A BCG jelentése szerint Magyarországon

a 100 millió USD (34 milliárd forint) feletti vagyonnal rendelkezők száma 100 fő,

a 20 millió és 100 millió USD (6,8 milliárd és 34 milliárd forint) közötti vagyonnal rendelkezők száma 500 fő,

az 1 millió és 20 millió USD (340 millió és 6,8 milliárd forint) közötti sávba pedig 15 000 fő vagyona tartozik.

Pontos adat nincs az 5 milliárd forint (14, 7 millió USD) feletti vagyonosok számáról, de az alsó kategóriában lévő 15 000 fő valamivel több, mint negyede, azaz 4000 fő lehet.

Összesen tehát 4500 gazdag magyar válhatna így adókötelessé, de pontos adat nem áll rendelkezésre.

Ennek alapján a vagyonadóból – amennyiben sikerülne a teljes vagyonérték után beszedni – 400 milliárd forint folyhatna be évente a költségvetésbe.

A Tisza-csomag adóemelése stabilabb bevétel

A nemzetközi felmérések és a számos európai országban korábban bevezetett, majd eltörölt vagyonadóval kapcsolatos tapasztalatok meglehetősen lesújtó eredményekről szólnak. Ennek oka, hogy

a vagyon csak egy részéről – ingatlanok, céges részesedések, értékpapírok – vannak releváns állami nyilvántartások,

a tárgyi eszközök és a külföldön tartott vagyonról ugyanakkor legfeljebb önbevallás alapján lehet képe az állami szerveknek.

Ráadásul a nemzetközi tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy a vagyonadó bevezetésének hírére az érintettek gyors vagyonkimentéssel reagáltak, egyebek mellett Franciaországban és Németországban is ez buktatta meg a vagyonadót. Ez a vagyonkimentési pánik pedig nemzetgazdasági szinten is érezhetővé vált, ráadásul a befektetők egy részét is elriasztotta az adóztatásnak már a szándéka is. A nemzetközi tapasztalatok szerint így a tényleges vagyon csak kevesebb, mint fele után sikerült beszedni a tervezett adót, vagyis jelentős bizonytalanság mellett, nehezen tervezhető módon.

Mindez azt jelenti, hogy a Tisza Párt nem építhetne kizárólag a tervezett vagyonadó-bevételre, mert ez jelentős kockázat lenne.

Éppen ezért is merülhetett fel a durva adóemelés terve a Tisza szakértői között. E szerint már havi bruttó 416 666 forintot meghaladó kereset felett 22 százalék, havi 1,25 millió forint felett pedig 33 százalék lenne az adó mértéke. A többsávos adózás és a súlyos adóemelés több, mint 500 milliárd forint többletet jelentene a költségvetésnek. A vagyonadó mértéke ugyanakkor 150 és 350 milliárd forint körül lehet, ám utóbbi – a vagyonkimentés előre sem megbecsülhető mértéke miatt – is rendkívül optimista várakozás lenne.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter és a Tisza Párt kormányra kerülése esetén vélhetően azért akarna mielőbb jelentős költségvetési bevételhez jutni, mert a magyar családok számára alig érezhető áfacsökkentési ígéretük költségvetési kiadása jelentős, emellett több utalás is van rá – és Brüsszel is ezt követeli –, hogy az ágazati különadókat mielőbb kivezetné az ellenzék, ha hatalomra jutna. Ez csak a kiskereskedelmi szektorban több, mint 300 milliárd forintot jelent, az összes különadó pedig több mint 1000 milliárd forintos lyukat ütne a költségvetésen.