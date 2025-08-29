Tisza-csomag: egy korsó sör áráért cserébe tízezreket húzna ki az emberek zsebéből Magyar Péter pártja

Hiába próbálja Magyar Péter minden módon elhitetni a választókkal, hogy a Tisza Párt napokban kiszivárgott adóemelési tervezete valótlan, a baloldali elemzők – amelyek ezúttal a Tisza szolgálatába szegődtek – már nyíltan beszélnek arról, hogy a többkulcsos adórendszer bevezetése az ellenzék szándéka, ha megnyernék a jövő évi választást.

A Tisza-csomag jelentős adóemelést tartalmaz, mivel a jelenlegi, 15 százalékos személyi jövedelemadó fölött bevezetnének egy 22 százalékos és egy még magasabb, 33 százalékos adókulcsot is.

Ráadásul ez a megszorítás mintegy 4 millió embernek jelentene azonnali nettó bevételkiesést, ugyanis már a havi bruttó 416 666 forint felett keresőknek magasabb szja-t kellene fizetniük.

A Tisza-csomag végrehajtása esetén így változnának a fizetések

Forrás: Szalai Piroska

A Tisza-csomag sokkal többet vesz el az emberektől, mint amennyit ígér

Magyar Péter az elmúlt hónapokban azt ígérte a választóknak, hogy csökkentené az áfa mértékét. Ezt utóbb már csak az egészséges élelmiszerek esetén hangoztatja, valamint a tűzifa forgalmi adóját mérsékelné. Azt a pártvezető nem részletezte, mit ért egészséges élelmiszerek alatt, mivel eddig csak a zöldségek és a gyümölcsök kedvezményes áfakulcsának bevezetését ígérte, amelyet egyébként a kormány is napirenden tart, régebb óta, mint ahogy Magyar felbukkant volna az ellenzék vezető politikusaként.

A Tisza Párt elnöke korábban általános áfacsökkentéssel kapcsolatos ígéreteket is tett, noha arról – mint ahogy Tarr Zoltán, a párt alelnöke beismerte és a Tisza baloldali szakértői is megerősítették – szándékosan nem beszélt Magyar Péter, hogy ezért cserébe brutális adóemelést terveznek. A Mandiner részletesen beszámolt róla, milyen óriási fizetéscsökkenést eredményezne a Tisza-csomag végrehajtása, ami a legkisebb keresetűeket sem kímélné.