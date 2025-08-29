Ft
08. 29.
péntek
Tisza-csomag: egy korsó sör áráért cserébe tízezreket húzna ki az emberek zsebéből Magyar Péter pártja

Tisza-csomag: egy korsó sör áráért cserébe tízezreket húzna ki az emberek zsebéből Magyar Péter pártja

2025. augusztus 29. 22:33

Kiszámoltuk, mit jelentene az áfacsökkentés egy átlagos magyar háztartásnak. A Tisza-csomag megszorítása, azaz az adóemelés akár százezrekkel is csökkentheti egy család bevételét, mindezt egy nevetséges összegért cserébe.

2025. augusztus 29. 22:33
áfa Tisza-csomag áfacsökkentés élelmiszer

Hiába próbálja Magyar Péter minden módon elhitetni a választókkal, hogy a Tisza Párt napokban kiszivárgott adóemelési tervezete valótlan, a baloldali elemzők – amelyek ezúttal a Tisza szolgálatába szegődtek – már nyíltan beszélnek arról, hogy a többkulcsos adórendszer bevezetése az ellenzék szándéka, ha megnyernék a jövő évi választást.

A Tisza-csomag jelentős adóemelést tartalmaz, mivel a jelenlegi, 15 százalékos személyi jövedelemadó fölött bevezetnének egy 22 százalékos és egy még magasabb, 33 százalékos adókulcsot is.

Ráadásul ez a megszorítás mintegy 4 millió embernek jelentene azonnali nettó bevételkiesést, ugyanis már a havi bruttó 416 666 forint felett keresőknek magasabb szja-t kellene fizetniük.

Tisza-csomag
A Tisza-csomag végrehajtása esetén így változnának a fizetések
Forrás: Szalai Piroska

A Tisza-csomag sokkal többet vesz el az emberektől, mint amennyit ígér

Magyar Péter az elmúlt hónapokban azt ígérte a választóknak, hogy csökkentené az áfa mértékét. Ezt utóbb már csak az egészséges élelmiszerek esetén hangoztatja, valamint a tűzifa forgalmi adóját mérsékelné. Azt a pártvezető nem részletezte, mit ért egészséges élelmiszerek alatt, mivel eddig csak a zöldségek és a gyümölcsök kedvezményes áfakulcsának bevezetését ígérte, amelyet egyébként a kormány is napirenden tart, régebb óta, mint ahogy Magyar felbukkant volna az ellenzék vezető politikusaként.

A Tisza Párt elnöke korábban általános áfacsökkentéssel kapcsolatos ígéreteket is tett, noha arról – mint ahogy Tarr Zoltán, a párt alelnöke beismerte és a Tisza baloldali szakértői is megerősítették – szándékosan nem beszélt Magyar Péter, hogy ezért cserébe brutális adóemelést terveznek. A Mandiner részletesen beszámolt róla, milyen óriási fizetéscsökkenést eredményezne a Tisza-csomag végrehajtása, ami a legkisebb keresetűeket sem kímélné.

Most azt is kiszámoltuk, hogy

amennyiben az áfa a jelenlegi 27 százalékról 26 százalékra csökkenne, az egy átlagos magyar háztartás számára havonta nagyjából 1000 forint megtakarítást jelentene.

A Központi Statisztikai Hivatal legutolsó, 2023-ra vonatkozó adatai szerint a magyar háztartások fogyasztási kiadása átlagosan 1 888 299 forint volt, azaz havonta 157 358 forint, áfával együtt. Ha azzal számolunk, hogy az áfa mértéke 27 százalék, akkor jól látható, hogy egy százalékpontos áfacsökkentés havi szinten 1239 forint megtakarítást jelentene. 

Mivel az alapvető élelmiszerek áfakulcsa – néhány kivételtől eltekintve – 5 és 18 százalék, valamint néhány szolgáltatás is kedvezményes adókulccsal vehető igénybe, ezért a megtakarítás egy átlagos családban a havi 1000 forintot sem érné el. 

Ha pedig csak a háztartások egy kisebb részét érintő 

  • tűzifa 
  • és a zöldségek és gyümölcsök áfája csökkenne, 

amelyek fogyasztói árát ráadásul a termés mennyisége és minősége befolyásolja az adott évben, akkor a megtakarítás Magyar Péterék ígéretével mindössze néhány száz forint lenne.

Ezért a kevesebb, mint havi 1000 forintért cserébe a Tisza Párt kiszivárgott programja a legtöbb munkavállaló esetén több tízezer, a gyermekeseknek több százezer forintos fizetéscsökkenést okozna.

Ráadásul a kormány az elmúlt években szinte az összes alapvető élelmiszer áfakulcsát lecsökkentette 5 százalékra. A fogyasztók ugyanakkor nem örülhettek sokáig a mérsékeltebb áraknak, mivel az áfacsökkentés hatása hamar eltűnt a kiskereskedelmi láncok árpolitikájának köszönhetően. Ezzel szemben a nettó fizetéscsökkenést hosszú évek alatt lehetne behozni, ráadásul a többkulcsos adórendszer miatt a munkáltatónak sem éri meg gyors léptekben bért emelni, mivel a bruttó béremelés mértékénél nagyobb kiadást jelent számára a bérfejlesztés, miközben a munkavállaló az adórendszer átalakítása miatt százalékos arányban csak kisebb nettó béremelkedést érzékelne. 

Nyitókép: MTI/Oláh Tibor

***

