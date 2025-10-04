Ft
rendőrség Bayer Zsolt Juhász Péter vádlott alperes vélemény

Juhász Péter, a „jogvédő”

2025. október 04. 18:02

Az alábbiakban ismertetem önökkel egy 2021 óta húzódó per anyagát, amely perben Juhász Pétert, mint rágalmazót, a balassagyarmati bíróság elítélte.

2025. október 04. 18:02
Juhász Péter
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Az alábbiakban ismertetem önökkel egy 2021 óta húzódó per anyagát, amely perben Juhász Pétert, mint rágalmazót, a balassagyarmati bíróság elítélte.

A per azért húzódott négy évig, mert Juhász Péter egyetlen alkalommal jelent meg a tárgyalásokon, ő ugyanis valamilyen oknál fogva ezt is megengedheti magának. E sorok írója egyszer nem ment el egy tárgyalásra, amely perben alperes volt, a bíróság azonnal levelet küldött, amelyben közölték, ha még egyszer nem jelenik meg, rendőrséggel fogják elővezetni...

És akkor lássuk a tényeket! Hosszú lesz és száraz és tényszerű, de érdemes végig olvasni: 

Juhász Pétert rágalmazásért, nem jogerősen elítélte a balassagyarmati bíróság 2025 szeptember 22-én. Büntetése: 180 ezer forint pénzbüntetés. A négy évig tartó elsőfokú büntetőeljárásban a vádlott Juhász Péter mindösszesen egy alkalommal jelent meg személyesen a bíróság előtt.”

lenyegtelen
2025. október 04. 18:51
2021 óta? Ezért teljesen felesleges bíróságokat fenntartani... egy vicc az egész...
Szuperszig
2025. október 04. 18:26
Ha juhász nem áll elő a pedofilvád alanyának nevével, abban az esetben bűnpártolásért elítélendő, mint K. Emdre. Vagy nem lehet, hogy hazudik?
