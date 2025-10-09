Bemutatjuk Juhász Pétert, akit a baloldali hálózat reaktivált Magyar Péter támogatására

A fenti idézet Juhásztól hangzott el még 2014-ben, így a beszélő szándékának eleget téve az Ellenpont utánanézett a bukott politikus céges ügyeinek. A 2021. májusában alapított KözösÜgyünk Nonprofit Kft. 2024 végéig
- összesen 163 milliós veszteséget termelt,
- ezzel szemben 284 millió forintos összbevételt tudott felmutatni.
A portál számításai szerint a három és fél év alatt generált 284 milliós ár- és egyéb bevételek nem fedezik az azonos időszakra felmerülő, többnyire közvetlen pénzmozgással járó költségeket sem (anyagjellegű- és személyi jellegű költségek, illetve egyéb ráfordítások), összesen 454 millió forintot.
Egy biztos pont mindenesetre van: a KözösÜgyünk 38,4 millió forintot költött 2022-ben a Nerpédia facebookos hirdetéseire a META hirdetéstár-jelentése alapján, illetve Juhász Péter facebookos oldalára is elment összesen 1,9 millió forint az elmúlt években.
A KözösÜgyünknél az is figyelemreméltó, ahogy a 2022-es negatív 107 milliós eredménytartalékot, a 2022-es 28,5 milliós, majd a 2023-as 21 milliós veszteséget is egyszerre fizette ki a tulajdonos, olyannyira, hogy 2023 év végi saját tőkéjük már enyhe többletet mutatott. Valamint eltűnt a 159 milliós kötelezettség is.