Bemutatjuk Juhász Pétert, akit a baloldali hálózat reaktivált Magyar Péter támogatására

Az elmúlt időszakban hatalmas felháborodást váltott ki a Semjén Zsolttal szemben indult álhírkampány. Ezen ügy felfuttatásában – melyben külföldi titkosszolgálatok közreműködése is felmerült – pedig az egyik legfontosabb figura Juhász Péter volt. A sokszorosan megbukott baloldali politikus volt az, aki a „Zsolti bácsi” mesét előadta az online térben egy állítólagos telefonbeszélgetés alapján. Juhász videójában került elő az ózdi gyermekotthon, melynek már a létezése sem igaz, hiszen az ózdi járásban NINCS ilyen intézmény. Ezt vitték tovább, egészen a parlamentben felszólaló, Semjén Zsoltot személyesen támadó ellenzéki képviselőkig.

Forrás: Juhász Péter Facebook oldala

Ki az a Juhász Péter?

Juhász – újabban Juhi – Péter politikai pályafutását 2002-ben kezdte a Kendermag Egyesület megalapításával, ami a könnyű drogok legalizálásáért és a keménydrogok dekriminalizálásáért küzdött. Később dolgozott a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) nevű Soros-NGO-nál is, ám karrierjének „felívelése” 2010 után kezdődött, amikor megalapította az Egymillióan a Magyar Sajtószabadságért nevű oldalt és a hozzá tartozó egyesületet. Ezt a szervezetet aztán 2012-ben betolta Bajnai Gordon alá, és alig fél évvel később 2013-tól már a Bajnai által létrehozott Együtt – a Korszakváltók Pártja egyik alapítója és társelnöke.