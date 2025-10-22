„Nahát, ki gondolta volna! Pedig annyira hitelesnek tűnt az ürge a démonűzéssel, kézrátételes rákgyógyítással, meg a halandzsa kínai prédikációval!

De hiába, a tiszás szekta és média ugyanúgy a jövő héten is hiteles szereplőként fogja eladni nekünk a vajákos embert színpadra tuszkoló Juhász Pétert és Puzsér Róbertet.

Következmények nélküli ország.”

Nyitókép: Képernyőfotó