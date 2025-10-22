Ft
Tisza Párt szekta Juhász Péter prédikáció Magyar Péter média következmény ország

Következmények nélküli ország

2025. október 22. 15:34

Hiába, a tiszás szekta és média ugyanúgy a jövő héten is hiteles szereplőként fogja eladni nekünk a vajákos embert színpadra tuszkoló Juhász Pétert és Puzsér Róbertet.

2025. október 22. 15:34
Mandula Viktor
Mandula Viktor
„Nahát, ki gondolta volna! Pedig annyira hitelesnek tűnt az ürge a démonűzéssel, kézrátételes rákgyógyítással, meg a halandzsa kínai prédikációval! 

De hiába, a tiszás szekta és média ugyanúgy a jövő héten is hiteles szereplőként fogja eladni nekünk a vajákos embert színpadra tuszkoló Juhász Pétert és Puzsér Róbertet.

Következmények nélküli ország.”

Dixtroy
2025. október 22. 16:02
Ki ez a kibaszott dugó?
belbuda
2025. október 22. 15:40
Viktor,mikor szakítottál a Nyugati Fénnyel ?! Kiszerettél Ferenc testvérből? Hogy mik vannak…🫢
