Démonok, csodák és Tisza Párt – leleplezték Juhász Péter „informátorát”, a magát prófétának tartó Látó Jánost
A színpadon a saját nevét is meghamisító „csodatévő próféta”, Látó János.
Hiába, a tiszás szekta és média ugyanúgy a jövő héten is hiteles szereplőként fogja eladni nekünk a vajákos embert színpadra tuszkoló Juhász Pétert és Puzsér Róbertet.
„Nahát, ki gondolta volna! Pedig annyira hitelesnek tűnt az ürge a démonűzéssel, kézrátételes rákgyógyítással, meg a halandzsa kínai prédikációval!
De hiába, a tiszás szekta és média ugyanúgy a jövő héten is hiteles szereplőként fogja eladni nekünk a vajákos embert színpadra tuszkoló Juhász Pétert és Puzsér Róbertet.
Következmények nélküli ország.”
