Démonok, csodák és Tisza Párt – leleplezték Juhász Péter „informátorát”, a magát prófétának tartó Látó Jánost

A színpadon felszólal az a férfi is, aki Juhász Péterrel közösen eszelhette ki Zsolti bácsi karakterét. Látó János egy önjelölt próféta, aki szerint a pápa az Antikrisztus, az utóbbi időben pedig lelkes Tisza-szimpatizáns lett.
Amint arról a Mandiner is beszámolt, Puzsér Róbert Polgári Ellenállás mozgalma vasárnap délutánra szolidaritási tüntetést szervez Juhász Péter politikus mellett, akinél az ügyészség házkutatást tartott a Szőlő utcai álhírbotrányban való érintettsége miatt. A rendezvényen felszólal Látó János is, aki Juhász Péterrel közösen alkothatta meg a nem létező ózdi gyermekotthonnal kapcsolatban elindított lejáratókampányban használt „Zsolti Bácsi” karaktert – írja Kocsis Máté Facebook-bejegyzésében.
Délelőtti ígéretemnek megfelelően alább teszek most egy tényállítást, pontosabban egy nevet hozok nyilvánosságra.
Összeszedtük, mit lehet tudni az eddig csak „Lajosként” emlegetett titokzatos személyről, akitől Juhász állítólag az információit szerezte.
A Fidesz frakcióvezetőjének Facebook-bejegyzéséből kiderül, hogy Látó egy önjelölt prédikátor, aki kétszer is kilépett a Hit gyülekezetéből és az általa alapított alternatív szektában kezdett prédikációkat tartani. Ezeket saját otthonában veszi fel, majd YouTube-on osztja meg. Magát prófétának tartja, és azt állítja, hogy 13 évig élt démoni befolyás alatt, de több csodát is tulajdonit magának.
Például azt állítja, hogy a prédikációja hatására egy nőnek eltűnt a vállából a „rögzítő platina”, majd meggyógyult, egy másik alkalommal pedig visszanövesztett egy elsorvasztott agyat.
Szerinte az egyik legnagyobb Antikrisztus maga a római pápa. Egy videójában azt állította, „a Szent Szellemtől úgy tudja, hogy még az ő életében eljön az Antikrisztus, aki az ő felfogása szerint egy emberben lakozó sátán lesz, aki a világ vezetőjévé válik”. Egy másik videójában pedig felidézi, hogy megtérése után pár évvel általa ismeretlen nyelven – szerinte kínaiul – kezdett beszélni, ami később a feleségével is megtörtént.
„Prédikációiban” rendszeresen nőgyűlölő, és a cigány kisebbségre nézve negatív megjegyzéseket tesz, az utóbbi időben pedig nagy rajongója lett a Tisza Pártnak.
A férfi YouTube csatornáján összesen 32 videó érhető el, amelyek az elmúlt három évben készültek, és
több jel is arra utal, hogy Látó János lehet a Juhász Péter által idézett titokzatos, csak Lajos néven emlegetett férfi.
Egyrészt ugyanaz a hanghordozása és a beszédstílusa, mint Lajosnak az ózdi videókban, másrészt a két férfi által megosztott élettörténet is egybecseng. Látó János az egyik prédikációjában arról beszél, hogy 1985-ben tért meg, és a Lajos nevű férfi is azt mondja Juhász Péternek: „Negyven éve követem Jézus Krisztust és 35 éve, hogy tanítok.”
Korábban Orbán Viktorról is beszélt, aki szerinte ma a sátán elsőszámú embere,
a kormánypárt szavazói pedig vakok, süketek, emellett megalkuvók, félnek, rettegnek, mindenük a pénz és a hatalom.
Az utóbbi időben pedig a a Tisza Pártot és Magyar Pétert népszerűsítő posztokat, valamint a párt propagandaoldalának, a Kontrollnak a tartalmait osztotta meg Facebookon. Mindez megmagyarázhatja, hogy miért őt használhatták fel a kormányellenes álhírek kieszeléséhez és terjesztéséhez.
