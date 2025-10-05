Démonok, csodák és Tisza Párt – leleplezték Juhász Péter „informátorát”, a magát prófétának tartó Látó Jánost

Látó nem csak lát, de nyelveken beszél és gyógyít is

A Fidesz frakcióvezetőjének Facebook-bejegyzéséből kiderül, hogy Látó egy önjelölt prédikátor, aki kétszer is kilépett a Hit gyülekezetéből és az általa alapított alternatív szektában kezdett prédikációkat tartani. Ezeket saját otthonában veszi fel, majd YouTube-on osztja meg. Magát prófétának tartja, és azt állítja, hogy 13 évig élt démoni befolyás alatt, de több csodát is tulajdonit magának.

Például azt állítja, hogy a prédikációja hatására egy nőnek eltűnt a vállából a „rögzítő platina”, majd meggyógyult, egy másik alkalommal pedig visszanövesztett egy elsorvasztott agyat.

Szerinte az egyik legnagyobb Antikrisztus maga a római pápa. Egy videójában azt állította, „a Szent Szellemtől úgy tudja, hogy még az ő életében eljön az Antikrisztus, aki az ő felfogása szerint egy emberben lakozó sátán lesz, aki a világ vezetőjévé válik”. Egy másik videójában pedig felidézi, hogy megtérése után pár évvel általa ismeretlen nyelven – szerinte kínaiul – kezdett beszélni, ami később a feleségével is megtörtént.

„Prédikációiban” rendszeresen nőgyűlölő, és a cigány kisebbségre nézve negatív megjegyzéseket tesz, az utóbbi időben pedig nagy rajongója lett a Tisza Pártnak.