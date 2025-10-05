Ft
10. 05.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Lajos Látó János Juhász Péter álhír

Démonok, csodák és Tisza Párt – leleplezték Juhász Péter „informátorát", a magát prófétának tartó Látó Jánost

2025. október 05. 11:55

A színpadon felszólal az a férfi is, aki Juhász Péterrel közösen eszelhette ki Zsolti bácsi karakterét. Látó János egy önjelölt próféta, aki szerint a pápa az Antikrisztus, az utóbbi időben pedig lelkes Tisza-szimpatizáns lett.

2025. október 05. 11:55
null

Amint arról a Mandiner is beszámolt, Puzsér Róbert Polgári Ellenállás mozgalma vasárnap délutánra szolidaritási tüntetést szervez Juhász Péter politikus mellett, akinél az ügyészség házkutatást tartott a Szőlő utcai álhírbotrányban való érintettsége miatt. A rendezvényen felszólal Látó János is, aki Juhász Péterrel közösen alkothatta meg a nem létező ózdi gyermekotthonnal kapcsolatban elindított lejáratókampányban használt „Zsolti Bácsi” karaktert – írja Kocsis Máté Facebook-bejegyzésében.

Látó János
Látó János és Juhász Péter közösen eszelhette ki Zsolti bácsi karakterét.
Forrás: Magyar Nemzet

Kocsis Máté

Idézőjel

„De ki az a Zsolt bácsi?"

Délelőtti ígéretemnek megfelelően alább teszek most egy tényállítást, pontosabban egy nevet hozok nyilvánosságra.

Összeszedtük, mit lehet tudni az eddig csak „Lajosként” emlegetett titokzatos személyről, akitől Juhász állítólag az információit szerezte.

Látó nem csak lát, de nyelveken beszél és gyógyít is

A Fidesz frakcióvezetőjének Facebook-bejegyzéséből kiderül, hogy Látó egy önjelölt prédikátor, aki kétszer is kilépett a Hit gyülekezetéből és az általa alapított alternatív szektában kezdett prédikációkat tartani. Ezeket saját otthonában veszi fel, majd YouTube-on osztja meg. Magát prófétának tartja, és azt állítja, hogy 13 évig élt démoni befolyás alatt, de több csodát is tulajdonit magának. 

Például azt állítja, hogy a prédikációja hatására egy nőnek eltűnt a vállából a „rögzítő platina”, majd meggyógyult, egy másik alkalommal pedig visszanövesztett egy elsorvasztott agyat.

Szerinte az egyik legnagyobb Antikrisztus maga a római pápa. Egy videójában azt állította, „a Szent Szellemtől úgy tudja, hogy még az ő életében eljön az Antikrisztus, aki az ő felfogása szerint egy emberben lakozó sátán lesz, aki a világ vezetőjévé válik”. Egy másik videójában pedig felidézi, hogy megtérése után pár évvel általa ismeretlen nyelven – szerinte kínaiul – kezdett beszélni, ami később a feleségével is megtörtént.

„Prédikációiban” rendszeresen nőgyűlölő, és a cigány kisebbségre nézve negatív megjegyzéseket tesz, az utóbbi időben pedig nagy rajongója lett a Tisza Pártnak.

Látó videói bizonyítják, hogy ő Lajos, Juhász Péter titokzatos informátora

A férfi YouTube csatornáján összesen 32 videó érhető el, amelyek az elmúlt három évben készültek, és 

több jel is arra utal, hogy Látó János lehet a Juhász Péter által idézett titokzatos, csak Lajos néven emlegetett férfi.

Egyrészt ugyanaz a hanghordozása és a beszédstílusa, mint Lajosnak az ózdi videókban, másrészt a két férfi által megosztott élettörténet is egybecseng. Látó János az egyik prédikációjában arról beszél, hogy 1985-ben tért meg, és a Lajos nevű férfi is azt mondja Juhász Péternek: „Negyven éve követem Jézus Krisztust és 35 éve, hogy tanítok.”

Orbán Viktor a sátán, szavazói megalkuvók és pénzéhesek Látó szerint

Korábban Orbán Viktorról is beszélt, aki szerinte ma a sátán elsőszámú embere, 

a kormánypárt szavazói pedig vakok, süketek, emellett megalkuvók, félnek, rettegnek, mindenük a pénz és a hatalom.

Az utóbbi időben pedig a a Tisza Pártot és Magyar Pétert népszerűsítő posztokat, valamint a párt propagandaoldalának, a Kontrollnak a tartalmait osztotta meg Facebookon. Mindez megmagyarázhatja, hogy miért őt használhatták fel a kormányellenes álhírek kieszeléséhez és terjesztéséhez.

Nyitókép: Képernyőfotó

ricsi1975
2025. október 05. 13:47
Lehet juhásznak is meg poloskának is ő növesztette vissza az agyát. Nem volt sikeres a műtét.
letsgobrandon-2
2025. október 05. 13:41
OPNI !!!
dzsini75
2025. október 05. 13:23
Mint a mágnes a fémreszeléket, úgy vonzza magához a Tisza a deviánsokat……. 🤫☝🏼
westend
2025. október 05. 13:07
a tesze-tosza poloskapárt minden híve idióta? Költői kérdés.
