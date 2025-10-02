„Múlt hét szombaton hitelesnek tűnő információkat kaptam (ahogy szerintem mások is) egy magánszemélytől az eltitkolt »Lajosra« vonatkozóan, ezt azonban a közösségi médiában és az interneten fellelhető adatok, videók alapján ellenőrizni kellett, de tegnapra teljesen egyértelművé vált számomra, miután a beszéltem olyanokkal, akik személyesen is ismerik. Ezt az embert Látó Jánosnak hívják. (Ő van a képen.)

Látó és Juhász kölcsönösen felkeresték egymást, majd megindították az addigra már jól felépített rágalomhadjárat legikonikusabb részét, amelyben szinte egyértelművé tették a lejáratni kívánt politikus személyét. Azt állítom tehát, hogy Látó és Juhász alkotta meg a »Zsolt bácsi« képzelt karakterét.

De ki is Látó János?

Szerinte az egyik legnagyobb Antikrisztus maga a római pápa.

Látó kétszer is kilépett a Hit gyülekezetéből és az általa alapított alternatív szektában lett prédikátor. (A youtube-on, a gardróbszekrénye előtt zajlanak ezek.)

»Prédikációiban« rendszeresen nőgyűlölő, és a cigány kisebbségre nézve negatív megjegyzéseket tesz, de kuruzslással is foglalkozik.

Büszkén meséli el, hogy a prédikációja hatására egy nőnek eltűnt a vállából a »rögzítő platina«, majd meggyógyult. Látó szerint orvosi zárójelentés is van a csoda tételről.

De azt is mondja, növesztett már vissza elsorvasztott agyat is. (Kár, hogy nem a sajátját.)

Látó János magát prófétaként ismeri, aki saját bevallása szerint »13 évig élt démoni befolyás alatt«.

Juhász Péter lelkészként és papként szokott hivatkozni rá, megsértve ezzel a lelkészeket és a papokat.

Látó János nagy rajongója a Tisza pártnak, biztos innen jött neki az is, amikor egy beszédében büdösnek hívott egy embert, akiért imádkozott.

Hosszú még a lista, keressenek rá, de talán most ennyi is elég róla. Szóval nyilvánvalóan egy futóbolondot használt fel Juhász Péter arra, hogy elindítsa a »Zsolt bácsizást”, és ezzel megtévessze az ország közvéleményét.”