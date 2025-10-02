„Itt egy Duna-híd épül” – történelmi mérföldkőhöz érkezett a mohácsi gigaberuházás (VIDEÓ)
A négysávos úttal és kerékpárúttal kiegészülő átkelő mellett közel 30 kilométernyi új út és körforgalom alakítja át a térség közlekedését.
Délelőtti ígéretemnek megfelelően alább teszek most egy tényállítást, pontosabban egy nevet hozok nyilvánosságra.
„Múlt hét szombaton hitelesnek tűnő információkat kaptam (ahogy szerintem mások is) egy magánszemélytől az eltitkolt »Lajosra« vonatkozóan, ezt azonban a közösségi médiában és az interneten fellelhető adatok, videók alapján ellenőrizni kellett, de tegnapra teljesen egyértelművé vált számomra, miután a beszéltem olyanokkal, akik személyesen is ismerik. Ezt az embert Látó Jánosnak hívják. (Ő van a képen.)
Látó és Juhász kölcsönösen felkeresték egymást, majd megindították az addigra már jól felépített rágalomhadjárat legikonikusabb részét, amelyben szinte egyértelművé tették a lejáratni kívánt politikus személyét. Azt állítom tehát, hogy Látó és Juhász alkotta meg a »Zsolt bácsi« képzelt karakterét.
De ki is Látó János?
Hosszú még a lista, keressenek rá, de talán most ennyi is elég róla. Szóval nyilvánvalóan egy futóbolondot használt fel Juhász Péter arra, hogy elindítsa a »Zsolt bácsizást”, és ezzel megtévessze az ország közvéleményét.”
