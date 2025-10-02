Ft
10. 02.
csütörtök
Lajos Zsolt bácsizás Kocsis Máté Tisza lelkész

„De ki az a Zsolt bácsi?"

2025. október 02. 20:53

Délelőtti ígéretemnek megfelelően alább teszek most egy tényállítást, pontosabban egy nevet hozok nyilvánosságra.

2025. október 02. 20:53
Juhász Péter
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Múlt hét szombaton hitelesnek tűnő információkat kaptam (ahogy szerintem mások is) egy magánszemélytől az eltitkolt »Lajosra« vonatkozóan, ezt azonban a közösségi médiában és az interneten fellelhető adatok, videók alapján ellenőrizni kellett, de tegnapra teljesen egyértelművé vált számomra, miután a beszéltem olyanokkal, akik személyesen is ismerik. Ezt az embert Látó Jánosnak hívják. (Ő van a képen.)

Látó és Juhász kölcsönösen felkeresték egymást, majd megindították az addigra már jól felépített rágalomhadjárat legikonikusabb részét, amelyben szinte egyértelművé tették a lejáratni kívánt politikus személyét. Azt állítom tehát, hogy Látó és Juhász alkotta meg a »Zsolt bácsi« képzelt karakterét.

De ki is Látó János?

  • Szerinte az egyik legnagyobb Antikrisztus maga a római pápa.
  • Látó kétszer is kilépett a Hit gyülekezetéből és az általa alapított alternatív szektában lett prédikátor. (A youtube-on, a gardróbszekrénye előtt zajlanak ezek.)
  • »Prédikációiban« rendszeresen nőgyűlölő, és a cigány kisebbségre nézve negatív megjegyzéseket tesz, de kuruzslással is foglalkozik.
  • Büszkén meséli el, hogy a prédikációja hatására egy nőnek eltűnt a vállából a »rögzítő platina«, majd meggyógyult. Látó szerint orvosi zárójelentés is van a csoda tételről.
  • De azt is mondja, növesztett már vissza elsorvasztott agyat is. (Kár, hogy nem a sajátját.)
  • Látó János magát prófétaként ismeri, aki saját bevallása szerint »13 évig élt démoni befolyás alatt«.
  • Juhász Péter lelkészként és papként szokott hivatkozni rá, megsértve ezzel a lelkészeket és a papokat.
  • Látó János nagy rajongója a Tisza pártnak, biztos innen jött neki az is, amikor egy beszédében büdösnek hívott egy embert, akiért imádkozott.

Hosszú még a lista, keressenek rá, de talán most ennyi is elég róla. Szóval nyilvánvalóan egy futóbolondot használt fel Juhász Péter arra, hogy elindítsa a »Zsolt bácsizást”, és ezzel megtévessze az ország közvéleményét.”

Nyitókép: Képernyőfotó 

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pugacsov-0
2025. október 02. 21:44
Ez a Látó a Zsolt bácsi ?
Válasz erre
1
0
Tarhonya
2025. október 02. 21:18
Tömlöcbe vele!
Válasz erre
2
0
neszteklipschik
2025. október 02. 21:18
Ómájgád!
Válasz erre
3
0
ihavrilla
2025. október 02. 21:03
Megnéztem Látó több videóját. Hát.......nehéz volt. Személyében új (talán a negyedik ) alelnöke lehet a Tiszának. Alkalmas rá. Legalább is nem lógna ki a sorból. Az a kabaré, hogy Juhász kijelentette, hogy "kínzással sem veszik ki belőle" ki az informátora. Nem értem. Hiszen az lenne a cél és értelmes mód, hogy kiállnak a nyilvánosság elé tanukkal és bizonyítékokkal együtt. Van értelmes ember az ellenzéknél?
Válasz erre
5
0
