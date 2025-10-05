Ft
10. 05.
vasárnap
10. 05.
vasárnap
hajlam pedofília Puzsér Róbert Juhász Péter gyermek

Ilyen az álszent Puzsér Róbert: nemrég még arról értekezett, hogy vannak „hős pedofilok”, most az álhírgyártással vádolt Juhász Péterért tüntet

2025. október 05. 11:04

Az internet nem felejt.

2025. október 05. 11:04
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Puzsér Róbert Polgári Ellenállás nevű mozgalma október 5-re Megbékélésmenetet hirdetett, amelynek célja a politikai polarizáció elleni fellépés lett volna. „Magyarország kudarcainak legfőbb oka, hogy két ellenséges nemzet, Pannónia és Hunnia él egy hazában, és hogy ezek tagjai semmiben nem értenek egyet” – írta Puzsér az eseményt beharangozó bejegyzésében.

Csütörtökön azonban a publicista bejelentette: elhalasztják a Megbékélésmenetet, helyette Elég a megfélemlítésből! címszóval szolidaritási demonstrációt tartanak a Szőlő utcai álhírbotrány kulcsfigurája, Juhász Péter mellett, akinél az ügyészség nemrég házkutatást tartott.

Puzsér szerint

 „a hatóság dolga az lenne, hogy a gyermekmegrontókat üldözze, és ne a rendszerfüggetlen nyilvánosságot”.

A publicista kiállása az álhírgyártással vádolt politikus mellett, és a „gyermekmegrontók üldözése” melletti elkötelezettsége azután történt, hogy februárban még azért kellett mentegetőznie, mert egy korábbi műsorban a pedofília súlyosságát relativizálta, és a pedofilokat mentegette.

Arról beszélt, hogy

a gyermekek fényképeire önkielégítést végző pedofil szerinte „egy nagyon szerencsétlen, nagyon nyomorult, beteg hajlamú ember úgy éli ki a hajlamát, hogy abban különösebben senki nem sérül”,

 és szerinte „ugye akkor beszélhetünk bűnről, ha van sértett. Most kereshetjük a sértettet, de nem nagyon van!” 

Bár a szóban forgó eszmecsere – amelyben Vona Gáborral és Molnár Áronnal („noÁr”) a Black Mirror Shut Up and Dance című epizódjáról beszélgettek, s amelyben Puzsér úgy fogalmazott: „A pedofília maga egy hajlam. Én úgy gondolom, hogy egy hajlam önmagában nem lehet bűn” – 2019-ben történt, az álláspontja azóta sem sokat változott.

A februári Facebook-bejegyzésében, amelyben igyekezett menteni a menthetetlent, ismét vállalta azt az álláspontját, miszerint a „pedofília egy hajlam, nem bűn”.

A bejegyzésben Puzsér egészen odáig megy, hogy hősnek nevezi azokat a pedofilokat, akik nem bántalmaznak gyerekeket.

„Erkölcsi értékrendem birtokában kinyilvánítom, hogy az a személy, aki a pedofília hajlamának infernális terhével él le egy teljes életet úgy, hogy egyetlen gyermeket nem ront meg, és soha nem használ fel gyermekpornográfiát, a szememben egy hős” 

– írja.

Nyitókép: MTI / Bodnár Boglárka

Összesen 10 komment

zabszem
2025. október 05. 11:49 Szerkesztve
Megbékélés?! He? Ki az a baromállat, aki PUZSÉRTŐL és a brancsátol akar MEGBÉKÉLÉS-ről kioktatást kapni?! Normális? Kb. olyan, mintha Bayer Zsolt (akivel mélységesen egyetértek) szervezne, egy "csúnya beszéd" ellenes, Le a trágársággal! tüncit..... Semmi.... Semmi önkritika b@sszus....
gyozoporgorugasa
2025. október 05. 11:47 Szerkesztve
Erkölcsi értékrendem birtokában kinyilvánítom, hogy az a személy, aki a pedofília hajlamának infernális terhével él le egy teljes életet úgy, hogy egyetlen gyermeket nem ront meg, és soha nem használ fel gyermekpornográfiát, a szememben egy hős” Most akkor semjén hős ?😂😂🤣👍Hisz soha nem volt bűnös viszonyom.sosem volt kapcsolatom 6 évés nél fiatalabb kisfiúval állítja semjén.🤣🤣👍
zabszem
2025. október 05. 11:45 Szerkesztve
Konkrétan észrevette valaki, hogy a ballibsik között egy épelméjű nincsen...? Sem a politikusok, sem a közéleti szereplők között... Kb fehér holló ritkaságú az épkézláb ballibsi... Hibbant Petya, Dobrev, Karácsony, Arató, Juhász Peti, Hadházy, Puzsér, Pottyondi, Molnár Áron, Lakatos, Mérő Vera, Lengyel Tamás, Ervinke stb... Súlyos a névsor na.....
Sróf
2025. október 05. 11:43
Pedozsér a magyar közélet mocsarában az egyik legalávalóbb és leggerinctelenebb képződmény, túl sokat ezen már nem érdemes idegeskedni. Ami tegnapelőtt óta engem elborzaszt, az inkább az, hogy szerencsétlen Skrabski Fruzsina a megbékélésre edukálás szándékával képes volt egy olyan fészbukvallomásra, hogy ő barátságot ápol Zsupérral, kiállnak egymásért, bulikba hívják egymást.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!