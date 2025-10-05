Ilyen az álszent Puzsér Róbert: nemrég még arról értekezett, hogy vannak „hős pedofilok”, most az álhírgyártással vádolt Juhász Péterért tüntet

Bár a szóban forgó eszmecsere – amelyben Vona Gáborral és Molnár Áronnal („noÁr”) a Black Mirror Shut Up and Dance című epizódjáról beszélgettek, s amelyben Puzsér úgy fogalmazott: „A pedofília maga egy hajlam. Én úgy gondolom, hogy egy hajlam önmagában nem lehet bűn” – 2019-ben történt, az álláspontja azóta sem sokat változott.

A gyermekek fényképeire önkielégítést végző pedofil szerinte „egy nagyon szerencsétlen, nagyon nyomorult, beteg hajlamú ember úgy éli ki a hajlamát, hogy abban különösebben senki nem sérül”, és szerinte „ugye akkor beszélhetünk bűnről, ha van sértett. Most kereshetjük a sértettet, de nem nagyon van!”

A februári Facebook-bejegyzésében, amelyben igyekezett menteni a menthetetlent, ismét vállalta azt az álláspontját, miszerint a „pedofília egy hajlam, nem bűn”.

A bejegyzésben Puzsér egészen odáig megy, hogy hősnek nevezi azokat a pedofilokat, akik nem bántalmaznak gyerekeket.