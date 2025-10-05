Hiába kérték, hogy távozzon botrányos kijelentései után: Puzsér mégis tovább terheli a magyar nyilvánosságot
2025. október 05. 05:50
Mióta „berobbant” a közéletbe Puzsér, számtalan ellentmondásos, kirekesztő és igencsak véleményes kijelentéssel terhelte a magyar nyilvánosságot. Puzsér Róbert ezúttal az álhírgyáros Juhász Péter mellett áll ki.
2025. október 05. 05:50
9 p
0
4
10
Mentés
A túlzás nélkül mindenhez is értő Puzsér Róbert ezúttal a Polgári Ellenállás Mozgalom elnevezésű civil szervezettel próbál visszatérni a magyar nyilvánosságba. Oda, ahonnan több mint egy évvel még el akart menekülni, mert „kiégettnek” érezte magát.
A Polgári Ellenállás nevű mozgalomról heteken át nem lehetett hallani, aztán egyszer csak közölték, hogy október 5. vasárnapra Megbékélésmenet néven demonstrációt szerveznek. „Magyarország kudarcainak legfőbb oka, hogy két ellenséges nemzet, Pannónia és Hunnia él egy hazában, és hogy ezek tagjai semmiben nem értenek egyet” – írták Puzsérék első kapcsolódó bejegyzésükben. A folytatásban kifejtették, ha nem történik megbékélés, az ellentét nem oldódik fel, akkor „a jövő Gyurcsányainak és Orbánjainak uralma folytatódni fog, és a kollektív ingerültség végleg elemészti a magyarok jövőjét”.
A Szőlő utcai ügynek nincs kiskorú érintettje – ebből kifolyólag elkövető sincs –, politikus neve pedig a büntetőeljárásban fel sem vetődött, de ezek a baloldalnak nem számítanak. Szőlő utca, Ózd, Zsolti bácsi – egy dezinformációs kampány korai kronológiája.
Imával eltűnt platina, agyregeneráció és démonűzés – így próbálja bizonyítani csodatevő képességeit Látó János, Juhász Péter egykori szellemi cimborája.
Álhírgyártók mellett áll ki Puzsér Róbert
Csakhogy időközben megjelent egy minden korábbinál nagyobb volumenű álhír – a Zsolti bácsizásról van szó –, amelyről kiderült, egy olyan személytől származik, aki magát spirituális vezetőnek és tanítónak tartja.
Arról, hogy miként épült fel a sejtetésekre, tények mellőzésére és álhírekre felépített dezinformárciós kampány, ITT írtunk részletesebben.
Puzsérék viszont ezt már nem hagyták annyiban, és közölték: a korábban meghirdetett Megbékélésmenet helyett megfélemlítés elleni megmozdulást szerveznek, hogy így szolidarítsanak Juhásszal. Az eseményen Látó János is felszólal.
Sajnálattal elhalasztjuk a Megbékélésmenetet, és vasárnap este a Kossuth térre vonulunk Juhász Péter szabadságának védelmében.
A hatóság dolga az lenne, hogy a gyermekmegrontókat üldözze, és ne a rendszerfüggetlen nyilvánosságot. Elég a megfélemlítésből” – írta az a Puzsér, aki mióta „berobbant” a közéletbe, számtalan ellentmondásos, kirekesztő és igencsak véleményes kijelentéssel terhelte a nyilvánosságot.
A Zsolti bácsizós álhírbotrány kipattintója is felszólal majd a balos megmondóember tüntetésén, őrületes performansz várható.
Puzsér Róbert úgy beszél megfélemlítésről...
... hogy közben maga tett rasszistának is értékelhető kijelentéseket például az ATV-ben. 2018-ban azt mondta, a „cigányságnak magának vannak szociokulturális sajátosságai”, ezért a kormányzatnak szerinte adókat kellene kivetnie, hogy „ne szüljenek gyereket a cigányok”.
Ha már cigányozás, 2023-ban Puzsér a Spirit FM-en futó rádióműsorában Ábrahám Róbert március 20-i, az ATV Csatt című műsorában elmondott szavaira reagált, egészen megdöbbentően. „Az elmúlt években elindult woke-tól kezdve a tudatipar működésén át mindenben azt látom, hogy éppen készítik elő a világot egy spirituális átállásra – fejtegette Ábrahám Róbert. – Ezt rengetegféleképpen nevezhetjük. Robespierre-ék felvilágosodásnak nevezték, meg a Legfőbb Lény kultuszának. A szabadság, egyenlőség, testvériség nem onnan származik. Ha belegondoltok Robespierre szerepébe: a felvilágosodás mögött nem ateizmus állt, hanem ő kőkeményen hitt valamiben. Tökmindegy, hogy szétdobáló szellemnek vagy Lucifernek nevezzük” – mondta Ábrahám Róbert, amelyre jött Puzsér reagálása: „Szeretném jelezni Ábrahám Róbertnek,
ha nem lett volna felvilágosodás meg annak nyomán polgári forradalom, akkor ő a cigány származásával tőzeget szedhetne a lápon legfeljebb. Nem fideszes megmondóemberként adhatná el a felvilágosodás kritikáját, hanem a tőzegszedéshez szólhatna hozzá, ahhoz is nagyjából a gyerekeinek és a feleségének.”
A publicista „igen fájdalmasnak” nevezte a jobboldali megmondóember véleményét a felvilágosodásról.
Puzsér Róbert és a „valódi” gyermekvédelem
2025 februárjában jelentek meg újra a nyilvánosságban egy 2019-es beszélgetés részletei, amikor Puzsér a p*dofília „hajlam” természetéről beszélt. „A p*dofília maga egy hajlam. Én úgy gondolom, hogy egy hajlam önmagában nem lehet bűn” – mondta a publicista, aki úgy véli, ha „képeket nézegetsz gyerekekről, és arra r*cskázol”, az nem bűn, mert nincs sértettje. Puzsér szerint ilyen esetben nincs áldozat, így szerinte tulajdonképpen nem bűnös az ember; ezenkívül még az animációs pornó „kártalanságát” is fejtegette.
A Polgári Ellenállás Mozgalom alapítója ezekre a felidézésekre reagálva azt hangoztatta, hogy csupán elméleti példákat hozott fel, és szavait „megtévesztően közvetítették” a kritikusok.
A médiaszemélyiséget-kritikust-publicistát-politikust már felszólították arra, hogy távozzon a nyilvánosságból, de e kérésnek eddig nem tett eleget.
Van, akinek a tudomány, és van, akinek a szent szellem a barátja. Látó János, Juhász Péter cimborája szerint utóbbi sokkal hatékonyabb: egy mozdulattal eltünteti a fémet a vállból, visszanöveszti az agyat, és mellékesen megszabadít az alkoholizmustól – természetesen mindenféle orvosi beavatkozás nélkül, csak a hit erejével. És ha ez nem elég, még kínaiul is imádkozik.
Feladatunk, hogy újra felfedezzük létezésünk alapélményét: az örökkévalóság hatókörében élünk, és az élet teljességének távlatai nem pusztán földi, egzisztenciális jelentőségűek, hanem azokat felülmúlóak. Kocsi Lajos írása.
p
2
1
1
Hírlevél-feliratkozás
Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.