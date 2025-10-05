Hiába kérték, hogy távozzon botrányos kijelentései után: Puzsér mégis tovább terheli a magyar nyilvánosságot

A túlzás nélkül mindenhez is értő Puzsér Róbert ezúttal a Polgári Ellenállás Mozgalom elnevezésű civil szervezettel próbál visszatérni a magyar nyilvánosságba. Oda, ahonnan több mint egy évvel még el akart menekülni, mert „kiégettnek” érezte magát.

Megbékélésmenet helyett megfélemlítés elleni megmozdulást szerveznek Puzsér Róberték, hogy így szolidarítsanak Juhász Péterrel. Az eseményen az álhírgyáros Látó János is felszólal

De aztán jött – nem feltétlenül sorrendben – a Tisza Párt, Magyar Péter barátsága, tettlegességig fajult vitája Ábrahám Róberttel, s az Inga Kultúrkávézó megalapítása, szóval a közéletben ragadt.

A Polgári Ellenállás nevű mozgalomról heteken át nem lehetett hallani, aztán egyszer csak közölték, hogy október 5. vasárnapra Megbékélésmenet néven demonstrációt szerveznek. „Magyarország kudarcainak legfőbb oka, hogy két ellenséges nemzet, Pannónia és Hunnia él egy hazában, és hogy ezek tagjai semmiben nem értenek egyet” – írták Puzsérék első kapcsolódó bejegyzésükben. A folytatásban kifejtették, ha nem történik megbékélés, az ellentét nem oldódik fel, akkor „a jövő Gyurcsányainak és Orbánjainak uralma folytatódni fog, és a kollektív ingerültség végleg elemészti a magyarok jövőjét”.