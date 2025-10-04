Ft
Ft
14°C
1°C
Ft
Ft
14°C
1°C
10. 04.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 04.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Látó János Kocsis Máté Juhász Péter vélemény

Puzsér Róbertnek, ha már többször emlegetett

2025. október 04. 19:24

Szeretnék hozzájárulni a nagy alkalomhoz azzal az információval, amit talán még Ön sem tud.

2025. október 04. 19:24
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Puzsér Róbertnek, ha már többször emlegetett

Uram!

Először is szeretnék Önnek köszönetet mondani amiatt, hogy a holnapi rendezvényen fellépteti Látó Jánost is, a »Zsolt bácsi« karakter kitalálóját, álhírgyárost, nő- és cigánygyűlölőt, embereket lebüdösözőt, Tisza-rajongót, aki agysorvadásos betegeknek agyat növeszt a youtubon keresztül a nappalijából, csontrögzítő platinákat imádkozik ki az emberekből, amiről orvosi zárójelentést is kiad, és aki – saját állítása szerint – olykor sírás közben kínaiul is beszélni kezd, bár nem tud. 

Szóval remek, köszönöm!

Szeretnék hozzájárulni a nagy alkalomhoz azzal az információval, amit talán még Ön sem tud.

Látó Jánosnak nem csak a történetei hamisak, hanem a neve is. Valójában Lázok Jánosnak hívják, amit azért változtatott meg, mert az Ószövetségben a prófétát »látónak« is fordítják, és hát ő prófétának is gondolja magát, ugye. 

De emiatt azért ne írják át a meghívót. 

Puzsér úr!

Kizárólag önhöz fordulhatok közbenjárásért! 

Ha már a holnapi uszító és gyűlölködő ankéton ott lesz Látó János is, Juhász Péter is, kérem, tegye már fel nekik az ország gondolkodó részének nevében azt a kérdést, hogy ha bizonyítékuk és informálóik voltak egy súlyos p.d,fil ügyben, akkor miért nem tettek feljelentést? Miért? 

Kapcsolódó vélemény

undefined

Bayer Zsolt

Magyar Nemzet

Idézőjel

Juhász Péter, a „jogvédő”

Az alábbiakban ismertetem önökkel egy 2021 óta húzódó per anyagát, amely perben Juhász Pétert, mint rágalmazót, a balassagyarmati bíróság elítélte.

Látó János nem tett, amikor az állítólagos áldozatok elmesélték neki, pedig az egyetlen helyes viselkedés ez lett volna. Ebben biztosan egyetértünk. De Juhász Péter sem tett, pedig hetek óta tényként állítja a történteket.

Ó, ha már itt tartunk! 

Tisztelt Uram!

Ön minap rám hivatkozva azt írta, hogy a Juhász Péternél történt házkutatás »kifejezetten az általam ígért megtorlás szándékával történt«. 

Túlértékel. A valóság az, hogy Juhász Péter hetek óta egy súlyos p.d.fil üggyel házal a nyilvánosságban, híresztel, bizonyítékokat emleget, de azokat nem mutatja be, feljelentést nem tesz. Ilyen esetben, ilyen bűncselekmények kapcsán a hatóságoknak kötelességük nyomozást indítani, bizonyítékokat beszerezni. Ebben is biztosan egyetértünk. Juhászt pedig, mint kiemelt tanút meg kell hallgatniuk. 

Erről jut eszembe, ön aggódik Juhász szabadságáért. Ez ravaszkodás, hiszen ön nyilván tisztában van vele, hogy csak egy tanúkihallgatásról beszélünk. Gyanítom, hogy nem véletlenül, hanem szándékosan hergelik az embereket, ahogy Juhász is csak együttérző lájkokért hősködik a semmire, kifejezetten élvezi az áldozatpózt, ön meg hagyja, közben pedig megfélemlítésről beszél. Valami nem kerek, már ha értjük egymást.

Sebaj. Viszont arra kérem, vesse latba befolyását, kérje meg Juhászt és Látót, hogy holnap 14 óráig hozzanak nyilvánosságra minden bizonyítékot, ami csak rendelkezésükre áll!

Joguk van tudni az embereknek, ki sáros ebben az ügyben, és ki nem az.

Ha viszont nincs ilyen, kérem, tegyen meg mindent, hogy tovább ne uszítsák a magyarokat hazugságokkal, övön aluli sejtetésekkel. Ez lenne a helyes, ebben is biztosan egyetértünk. Úgy megbékélésileg. 

Apropó. Örülök, hogy volt önreflexió önben, és a »megbékélés« rendezvényt legalább lemondta, hiszen egy ilyen mocskos lejáratókampány árnyékában nem lett volna túl hiteles az elkövetőkkel az oldalán.

Október 23-án mi is utcára megyünk, jó sokan. Bízom benne, hogy addigra minden kiderül.

Köszönettel.

(A poszt megosztása segíti a mielőbbi tisztánlátást).”

Nyitókép forrása: Kocsis Máté Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kishegyi
2025. október 04. 20:23
Túl udvarias Kocsis ezzel a dúvaddal.
Válasz erre
1
0
Süsüke
2025. október 04. 19:57
Jól van, minden pofon jó helyre ment!
Válasz erre
7
0
nemecsekerno-007-01
2025. október 04. 19:51
Nem lehetne valahogy eltakarítani a közéletből ezeket a mindenszaristáka?!?! 15 éve mérgezik az életünket, ez kurva gáz.
Válasz erre
10
0
zsugabubus-2
2025. október 04. 19:41
Ha már itt tartunk... Lakatos Márkkal mi a helyzet? Vagy Szendi generálissal? Vagy a többi hazaárulóval? A fidesz még Széll Bernadettet sem zárta kóterbe, pedig a kis drága is benne lett volna.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!