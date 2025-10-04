Ez egy nagyon szép este most Európának
A csehországi választások bebizonyították, hogy hosszútávon nem lehet hüléynek nézni az embereket!
Szeretnék hozzájárulni a nagy alkalomhoz azzal az információval, amit talán még Ön sem tud.
„Puzsér Róbertnek, ha már többször emlegetett
Uram!
Először is szeretnék Önnek köszönetet mondani amiatt, hogy a holnapi rendezvényen fellépteti Látó Jánost is, a »Zsolt bácsi« karakter kitalálóját, álhírgyárost, nő- és cigánygyűlölőt, embereket lebüdösözőt, Tisza-rajongót, aki agysorvadásos betegeknek agyat növeszt a youtubon keresztül a nappalijából, csontrögzítő platinákat imádkozik ki az emberekből, amiről orvosi zárójelentést is kiad, és aki – saját állítása szerint – olykor sírás közben kínaiul is beszélni kezd, bár nem tud.
Szóval remek, köszönöm!
Látó Jánosnak nem csak a történetei hamisak, hanem a neve is. Valójában Lázok Jánosnak hívják, amit azért változtatott meg, mert az Ószövetségben a prófétát »látónak« is fordítják, és hát ő prófétának is gondolja magát, ugye.
De emiatt azért ne írják át a meghívót.
Puzsér úr!
Kizárólag önhöz fordulhatok közbenjárásért!
Ha már a holnapi uszító és gyűlölködő ankéton ott lesz Látó János is, Juhász Péter is, kérem, tegye már fel nekik az ország gondolkodó részének nevében azt a kérdést, hogy ha bizonyítékuk és informálóik voltak egy súlyos p.d,fil ügyben, akkor miért nem tettek feljelentést? Miért?
Kapcsolódó vélemény
Az alábbiakban ismertetem önökkel egy 2021 óta húzódó per anyagát, amely perben Juhász Pétert, mint rágalmazót, a balassagyarmati bíróság elítélte.
Látó János nem tett, amikor az állítólagos áldozatok elmesélték neki, pedig az egyetlen helyes viselkedés ez lett volna. Ebben biztosan egyetértünk. De Juhász Péter sem tett, pedig hetek óta tényként állítja a történteket.
Ó, ha már itt tartunk!
Tisztelt Uram!
Ön minap rám hivatkozva azt írta, hogy a Juhász Péternél történt házkutatás »kifejezetten az általam ígért megtorlás szándékával történt«.
Túlértékel. A valóság az, hogy Juhász Péter hetek óta egy súlyos p.d.fil üggyel házal a nyilvánosságban, híresztel, bizonyítékokat emleget, de azokat nem mutatja be, feljelentést nem tesz. Ilyen esetben, ilyen bűncselekmények kapcsán a hatóságoknak kötelességük nyomozást indítani, bizonyítékokat beszerezni. Ebben is biztosan egyetértünk. Juhászt pedig, mint kiemelt tanút meg kell hallgatniuk.
Erről jut eszembe, ön aggódik Juhász szabadságáért. Ez ravaszkodás, hiszen ön nyilván tisztában van vele, hogy csak egy tanúkihallgatásról beszélünk. Gyanítom, hogy nem véletlenül, hanem szándékosan hergelik az embereket, ahogy Juhász is csak együttérző lájkokért hősködik a semmire, kifejezetten élvezi az áldozatpózt, ön meg hagyja, közben pedig megfélemlítésről beszél. Valami nem kerek, már ha értjük egymást.
Sebaj. Viszont arra kérem, vesse latba befolyását, kérje meg Juhászt és Látót, hogy holnap 14 óráig hozzanak nyilvánosságra minden bizonyítékot, ami csak rendelkezésükre áll!
Joguk van tudni az embereknek, ki sáros ebben az ügyben, és ki nem az.
Ha viszont nincs ilyen, kérem, tegyen meg mindent, hogy tovább ne uszítsák a magyarokat hazugságokkal, övön aluli sejtetésekkel. Ez lenne a helyes, ebben is biztosan egyetértünk. Úgy megbékélésileg.
Apropó. Örülök, hogy volt önreflexió önben, és a »megbékélés« rendezvényt legalább lemondta, hiszen egy ilyen mocskos lejáratókampány árnyékában nem lett volna túl hiteles az elkövetőkkel az oldalán.
Október 23-án mi is utcára megyünk, jó sokan. Bízom benne, hogy addigra minden kiderül.
Köszönettel.
(A poszt megosztása segíti a mielőbbi tisztánlátást).”
Nyitókép forrása: Kocsis Máté Facebook-oldala