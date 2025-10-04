Túlértékel. A valóság az, hogy Juhász Péter hetek óta egy súlyos p.d.fil üggyel házal a nyilvánosságban, híresztel, bizonyítékokat emleget, de azokat nem mutatja be, feljelentést nem tesz. Ilyen esetben, ilyen bűncselekmények kapcsán a hatóságoknak kötelességük nyomozást indítani, bizonyítékokat beszerezni. Ebben is biztosan egyetértünk. Juhászt pedig, mint kiemelt tanút meg kell hallgatniuk.

Erről jut eszembe, ön aggódik Juhász szabadságáért. Ez ravaszkodás, hiszen ön nyilván tisztában van vele, hogy csak egy tanúkihallgatásról beszélünk. Gyanítom, hogy nem véletlenül, hanem szándékosan hergelik az embereket, ahogy Juhász is csak együttérző lájkokért hősködik a semmire, kifejezetten élvezi az áldozatpózt, ön meg hagyja, közben pedig megfélemlítésről beszél. Valami nem kerek, már ha értjük egymást.

Sebaj. Viszont arra kérem, vesse latba befolyását, kérje meg Juhászt és Látót, hogy holnap 14 óráig hozzanak nyilvánosságra minden bizonyítékot, ami csak rendelkezésükre áll!

Joguk van tudni az embereknek, ki sáros ebben az ügyben, és ki nem az.

Ha viszont nincs ilyen, kérem, tegyen meg mindent, hogy tovább ne uszítsák a magyarokat hazugságokkal, övön aluli sejtetésekkel. Ez lenne a helyes, ebben is biztosan egyetértünk. Úgy megbékélésileg.