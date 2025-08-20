Folytatódik a lúgos orvos áldozatának a kálváriája, újra megfenyegették

25 millió forint kártérítést kell fizetnie a lúgos orvosnak
A Fővárosi Ítélőtábla döntésével az ítélet jogerőre emelkedett.
A 60 éves R. Lászlót a rendőrök elfogták, előállították, gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását.
Egy férfi augusztus 19-én kora este megjelent a lúgos orvos áldozataként ismert nő (Renner Erika – a szerk.) budapesti lakásánál, és kaputelefonon keresztül azzal fenyegette meg, hogy ha legközelebb arra jár, megöli – számol be a police.hu.
A fővárosi rendőrök az esetről érkezett bejelentést követően azonnal a helyszínre mentek, de a fenyegetőző férfi már nem volt a helyszínen. A Budapesti Rendőr-főkapitányság
zaklatás vétségének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, és megkezdték a zaklató felkutatását, aki azonos a korábban hasonló cselekmények miatt a BRFK által elfogott és meggyanúsított személlyel.
A 60 éves R. Lászlót a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai a sértett kihallgatását követően elfogták, előállították, gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását.
