Nők a bántalmazás ellen Digitális Polgári Kör erőszak Renner Erika Vitályos Eszter

Az erőszakra soha nincs mentség!

2025. augusztus 20. 16:09

A Nők a bántalmazás ellen DPK egyeztetést kezdeményez, amelynek célja, hogy közösen alakítsunk ki olyan szabályokat, amelyek további védelmet biztosítanak a nőknek.

2025. augusztus 20. 16:09
Vitályos Eszter
„Renner Erika esete elfogadhatatlan, és mindannyiunk számára figyelmeztetés: a nők elleni erőszaknak nincs helye a társadalmunkban. 

Ezért a Nők a bántalmazás ellen Digitális Polgári Kör egyeztetést kezdeményez, amelynek célja, hogy közösen alakítsunk ki olyan szabályokat, intézkedéseket és társadalmi normákat, amelyek további védelmet biztosítanak a nőknek, és világossá teszik: az erőszakra soha nincs mentség!”

 

