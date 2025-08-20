Folytatódik a lúgos orvos áldozatának a kálváriája, újra megfenyegették
A 60 éves R. Lászlót a rendőrök elfogták, előállították, gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását.
A Nők a bántalmazás ellen DPK egyeztetést kezdeményez, amelynek célja, hogy közösen alakítsunk ki olyan szabályokat, amelyek további védelmet biztosítanak a nőknek.
„Renner Erika esete elfogadhatatlan, és mindannyiunk számára figyelmeztetés: a nők elleni erőszaknak nincs helye a társadalmunkban.
Ezért a Nők a bántalmazás ellen Digitális Polgári Kör egyeztetést kezdeményez, amelynek célja, hogy közösen alakítsunk ki olyan szabályokat, intézkedéseket és társadalmi normákat, amelyek további védelmet biztosítanak a nőknek, és világossá teszik: az erőszakra soha nincs mentség!”
