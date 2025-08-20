Megdöbbentő fordulat jöhet a Csendes-óceánon – egyre több ország akar atomfegyvert

A Reuters szerint Japán, amely évtizedeken át elutasította az atomfegyvereket, most újragondolja biztonságpolitikáját. Az Egyesült Államok megbízhatóságával kapcsolatos kételyek, valamint Kína, Észak-Korea és Oroszország térségbeli fenyegetései miatt egyre több japán vezető kérdőjelezi meg az ország atomfegyver-mentes politikáját. Dél-Koreában, Washington másik fontos szövetségesében szintén változik a közhangulat, a lakosság jelentős része saját nukleáris fegyverek fejlesztését támogatja.

Japán helyzete

Rui Matsukawa parlamenti képviselő, volt védelmi miniszterhelyettes kijelentette, hogy Japán nem támaszkodhat vakon az Egyesült Államok védelmi garanciáira, különösen az amerikai katonai jelenlét ellenére. Bár az atomfegyverkezés közvetlen támogatása továbbra is érzékeny téma,

egyre többen javasolják az amerikai nukleáris fegyverek japán területen való tárolását, hasonlóan a NATO „nukleáris megosztási” rendszeréhez, amely Belgiumban, Németországban, Olaszországban, Hollandiában és Törökországban működik.

Közvélemény-kutatások szerint a japán lakosság körében nő a hajlandóság a nukleáris politika felülvizsgálatára, bár a Hiroshima és Nagasaki elleni atomtámadások történelmi emléke továbbra is korlátozó tényező. Egy márciusi felmérés szerint a megkérdezettek 41 százaléka támogatta Japán három nem-nukleáris alapelvének (a nukleáris fegyverek birtoklásának, gyártásának és területre történő behozatalának tilalma) felülvizsgálatát.

Japán komoly technológiai kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy atomfegyvert fejlesszen. A hírek szerint a japán kormány mintegy 45 tonna plutóniummal rendelkezik, és az ország képes uránium dúsítására is. Egy magas rangú japán törvényhozó a Reutersnek azt mondta, hogy Japán akár hat hónap alatt is képes lenne nukleáris fegyvert építeni, ha az Egyesült Államok nukleáris ernyőjébe vetett bizalom megtörne.