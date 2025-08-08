Meglepő eredmény: mégis igaza lehet a melegpárok gyermekeiről szóló hírhedt tanulmánynak, amit áltudományosnak minősítettek a liberálisok

Most azonban érdekes dolgok derültek ki. A Cornell University két szociológusa, Cristobal Young és Erin Cumberworth kiadott egy könyvet a neves Cambridge University Pressnél, melynek címe: Multiverse Analysis; Computational Methods for Robust Results.

A kötetben azt vizsgálják – írja a Public Discourse –, „hogy

az apró, láthatatlan módszertani döntések – például a kategóriák osztályozásának vagy a szélsőséges esetek kezelésének módja – milyen eltérő eredményeket hoztak a közzétett tanulmányokban.

Ezt úgy csinálták, hogy megvizsgálták az ilyen döntések minden lehetséges ésszerű permutációjának eredményeit - amit a Pókemberre utalva ’az elemzések multiverzumának’ neveztek el –, hogy megmutassák, a lehetséges eredmények tartományában hol landolt a bejelentett eredmény. Ez az eljárás fényes fényt vetett a rejtett elemzési döntésekből eredő túlzásokra vagy torzításokra.”

Mint írják: „az új módszer bemutatásához különösen erősen vitatott tanulmányokat vizsgáltak. A legtöbbjük rosszul szerepelt az ilyen vizsgálat során. Például egy olyan tanulmány esetében, amely azt állította, hogy a férfiak jövedelme 115 százalékponttal haladta meg a nőkét a válás után, az alternatív elemzések sokasága legfeljebb csak 37 százalékos különbséget tudott találni. Egy vitatott tanulmány, amely arról számolt be, hogy a nők politikai nézetei az ovulációs ciklusukkal párhuzamosan változnak liberálisabbá és konzervatívabbá, úgy találták, hogy ’a [120] lehetséges eredményből álló multiverzumból a legszélsőségesebb becslést mutatta be’, amelyből 115 nem mutatott ki hatást. Az ilyen eredmény eléréséhez, jegyezte meg Young és Cumberworth, ’látszólag minden lehetséges feldolgozási döntést a szerzők által preferált eredmény javára hoztak’ – ami szélsőséges elfogultságra utal, ami aláásta az eredményt.”

Mark Regnerus. Fotó: Amazon.

A két szerző nem mulasztotta el megvizsgálni Regnerus nagy vihart kavart, 2012-es tanulmányát sem. Az eredmény azonban meglepő lett: „Egyfajta stressztesztként a szerzők egy fejezetet szenteltek a Texasi Egyetem (Austin) szociológusa, Mark Regnerus 2012-es, ’mára hírhedtté vált’ tanulmányának újravizsgálására, amely ’megállapította, hogy a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) szülők gyermekei az >ép biológiai családban<„ (IBF) nevelkedőkhöz képest számos szociodevelopmentális szempontból rosszabbul teljesítettek’ – amit tömören ’LMBT-hatásnak’ neveznek (bár pontatlanul: transznemű személyeket nem vizsgáltak).”

Nos, „ennek az erősen vitatott tanulmánynak a széles körű kritikája több mint kétmillió alternatív elemzés multiverzumát eredményezte, amelyek statisztikailag szignifikánsak voltak (ami azt jelenti, hogy az eredmények nem lehettek a véletlenszerű mintavételből adódó véletlenszerű eltérések következményei). Kezdetben arra számítottak, hogy ’egy átfogó multiverzum-elemzés erőteljesen meggyőző módon fogja alátámasztani [a tanulmány számos kritikusának] álláspontját’.”

De „ehelyett Young és Cumberworth valami váratlan és figyelemre méltó dolgot talált:

a kétmillió szignifikáns alternatíva közül egy sem vezetett pozitív eredményekhez az LMBT-szülők gyermekei számára.

Bár gyakran kisebb hatásokkal, de minden elemzés megerősítette a Regnerus-tanulmány központi megállapítását, miszerint a gyerekek jobban jártak az ép biológiai szülőkkel, mint az LMBT szülőkkel. Kiderült, hogy Regnerus tézise nem csak abban az elemzési modellben volt igaz, amelyben bemutatta: hanem minden lehetséges elemzési modellben igaz volt.”

Ahhoz képest, hogy mennyire igyekeztek „szétszedni” Regnerus tanulmányát, és azóta is áltudományosnak, rossz tudománynak igyekeznek beállítani, ez váratlan megerősítés Regnerus számára.

Young és Cumberworth elismerik, hogy

„meglepett minket a Regnerus-tanulmány robusztussága”.

Bár a kritikai elemzések az LMBT szülői hatás csökkentett becsléseit eredményezték, „meglepődtünk azon, hogy ezekben az adatokban az [LMBT szülők] negatív hatása ennek ellenére továbbra is robusztus, és hogy lényegében nincsenek ellentétes előjelű eredmények [amelyek bármilyen előnyt mutatnának az LMBT szülő jelenlétéből]”. A jövőben vita lehetséges, jegyzik meg, „az LMBT szülői hatás nagyságrendjéről vagy az adatok minőségéről, de nem az LMBT szülői hatás meglétéről ebben az adatkészletben”. Amennyiben – írja a Public Discourse – „az NFSS pontos képet ad a szülői családi struktúrákról – és kétségeik vannak ezzel kapcsolatban –, érvényes bizonyítékokat szolgáltat a negatív gyermeki kimenetelekre, amelyek abból adódnak, hogy a gyermek, akár rövid ideig is, ki volt téve a meleg vagy leszbikus szülők befolyásának.”

Mark Regnerusszal 2018-ban készítettünk interjút.