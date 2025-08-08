Ft
08. 08.
péntek
Nagy-Britannia Ukrajna ukrajnai háború

Felesége és lánya hiába kérte, hogy maradjon otthon, elment Ukrajnába harcolni a brit férfi: az első bevetésen megölték az oroszok

2025. augusztus 08. 15:03

Személyes gondjai elől menekült Ukrajnába szolgálni.

2025. augusztus 08. 15:03
null

A 25 éves Alan Robert Williams iskolai gondnokként dolgozott Moretonban, miután elveszítette munkáját és mentális állapota miatt kórházba került, végül otthagyta családját és Ukrajnába ment önkéntes katonának. Felesége és 12 éves lánya hiába kérlelte, hogy maradjon otthon.

A férfinak nem volt katonai előélete, mégis önkéntesnek állt az ukrajnai fronton.

Június 10-én írta alá a szerződését, és családja július 2-án veszítette el a kapcsolatot vele. Katonatársai értesítették végül a feleséget, hogy orosz drónok csapásában életét vesztette a brit férfi. Négy drón támadt rá a bajtársak szerint. A csapás után a férfi nem reagált már a társai hívására, így ott kellett hagyniuk a holttestet, miután elmenekültek a helyszínről.

Mint özvegye a BBC-nek elmondta: meg akarták győzni őt arról, hogy ne menjen, de erős akaratú ember volt, aki fejébe vette ezt. 

A civileket és a gyerekeket akarta segíteni – mondja az özvegy.

Utolsó üzenetében azt írta feleségének: „Őszintén meg akarom mondani neked: ez veszélyes”.

Nyitókép: DM

