Olyannyira, hogy már Zelenszkij hónaljáig ér a kaka. (Még ha ez fizikailag, méterben nem is jelent olyan nagy magasságot, ismerve a kis zubbonyos zseb-Napóleon méreteit.) De valószínűleg sokakban- teljes joggal – felmerült a kérdés: miért most? És eddig miért nem?

Azt nyilván senki sem gondolhatja komolyan, hogy az ukrajnai korrupció meglepetésként érte volna a világ közvéleményét, pláne a nyugati politikusokat. És azt sem hihetjük, ha csak egy cseppnyi realitásérzékkel is rendelkezünk, hogy Ukrajnában független hatóságok működnek, becsületes emberekkel, akik most fedezték fel a visszaéléseket, és megvan az erkölcsi tartásuk, az akaratuk, és nem utolsósorban, az erejük ahhoz, hogy szembeszálljanak Zelenszkijjel és kormányával. Nyilvánvalóan nem. Hanem valaki bizony, ellőtte a startpisztolyt. És engedélyt adott akár Zelenszkij kilövésére is. Sőt, minden valószínűség szerint ő a célpont.

De nem azonnal és nem közvetlenül, mert ennek nagyon rossz lenne az optikája. Hiszen tényleg, hogy nézne már ki, hogy az Egyesült Államok (igaz, még az előző, Demokrata kormányzat alatt, de sokáig a Republikánus szenátorok és képviselők egyetértő szavazataival) dollármilliárdokat adott az amerikai adófizetők pénzéből egy olyan állami vezetőnek, aki ennek a pénznek egy részét lenyúlta. Ráadásul nem csak lóvéval tömték ki, hanem hősként ünnepelték, a Kongresszusban színpadot ácsoltak neki, véres kardként hordozták körbe.