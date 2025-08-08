Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fradi Eintracht Frankfurt Ferencváros Lisztes Krisztián FTC

Itt a nagy bejelentés: visszatér a Ferencvároshoz a közönségkedvenc támadó!

2025. augusztus 08. 14:18

Visszatér a Ferencvároshoz Lisztes Krisztián, aki kölcsönbe érkezik az Üllői útra az Eintracht Frankfurt csapatától.

2025. augusztus 08. 14:18
null

Július végén az m4sport.hu értesülése nyomán mi is beszámoltunk róla: a bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgó-csapata azon dolgozik, hogy visszahozza a tavaly nyáron az Eintracht Frankfurtnak eladott tehetségét, Lisztes Krisztiánt. 

A pletykából mostanra valóság lett: az FTC hivatalos oldalán jelentette be, hogy a szélső kölcsönbe érkezik vissza az Üllői útra.

Ezt is ajánljuk a témában

Ifjabb Lisztes Krisztián a korábbi magyar válogatott és három időszakban is ferencvárosi középpályás Lisztes Krisztián fia. A Fradi saját nevelésű játékosa 2022. május 14-én, Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző alatt mutatkozott be az NB I-ben, de a következő évadban robbant be igazán: 2023. április 2-án csereként beállva 11 perc alatt két gólt szerzett a Fehérvár ellen, ezzel megfordította a mérkőzést.

A hónap végén az akkor még NB I-es Vasas ellen is betalált, majd az Újpest elleni derbin is eredményes volt, végül a Kisvárdának is lőtt gólt. A következő évadban 20 bajnoki mérkőzésen 8 góllal zárt, de közben a zöld-fehérek a játékjogát eladták a Frankfurtnak, sajtóhírek szerint 6 millió euróért.

Tavaly nyáron csatlakozott a német csapat keretéhez, ahol egyelőre nem találta meg a számításait, igaz, sérülések is hátráltatták. A Frankfurt első csapatában nem jutott szóhoz, az amatőr ligában szereplő B gárdában is csak háromszor, összesen egyetlen gólpasszt ért el.

A nyáron azonban Lisztes is elutazhatott az első kerettel az amerikai edzőtáborba, de végül mégiscsak hazatér kölcsönben a Ferencvárosba. A bajnoki címvédő szombaton a Nyíregyháza vendége lesz az NB I-ben.

Fotó: fradi.hu

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kisstomi-2
2025. augusztus 08. 15:41
Közönségkedvenc ? Kicsit túlzásnak érzem ? Szerintem, csak egy túlsztárolt, "ismerős" apukával megáldott, átlagos magyar focista !
Válasz erre
0
0
Vitez_Laszlo
2025. augusztus 08. 15:22
Eladjuk amilyen gyorsan csak tudjuk.....aztán visszavesszük kölcsönbe. Ez kinek, és miért jó? Biztos velem van a baj, de nem látom ebben a logikát.:(
Válasz erre
0
0
DrPepper
2025. augusztus 08. 14:34
Írtak róla korábban, de reméltem, hogy nem következik be. Tóth Alexszel ellentétben ifj. Liszesben semmi különlegesen nem sikierült felfedeznek, pedig nem vagyok rosszindulatú. Gruberben nagyobb fantáziát látok. De reméljük megtalálja önmagát.
Válasz erre
1
0
zakar zoltán béla
2025. augusztus 08. 14:31
HeHeHe...érik már a gesztenye?! A végén a kezdőcsapatban több lesz a magyar???
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!