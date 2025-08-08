Itt a nagy bejelentés: visszatér a Ferencvároshoz a közönségkedvenc támadó!

Váratlan fordulat állhat be Lisztes Krisztián pályafutásában – ismét képben a Fradi?
A zöld-fehérek állítólag aktívan dolgoznak azon, hogy kölcsönvegyék korábbi játékosukat.
Visszatér a Ferencvároshoz Lisztes Krisztián, aki kölcsönbe érkezik az Üllői útra az Eintracht Frankfurt csapatától.
Július végén az m4sport.hu értesülése nyomán mi is beszámoltunk róla: a bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgó-csapata azon dolgozik, hogy visszahozza a tavaly nyáron az Eintracht Frankfurtnak eladott tehetségét, Lisztes Krisztiánt.
A pletykából mostanra valóság lett: az FTC hivatalos oldalán jelentette be, hogy a szélső kölcsönbe érkezik vissza az Üllői útra.
Ifjabb Lisztes Krisztián a korábbi magyar válogatott és három időszakban is ferencvárosi középpályás Lisztes Krisztián fia. A Fradi saját nevelésű játékosa 2022. május 14-én, Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző alatt mutatkozott be az NB I-ben, de a következő évadban robbant be igazán: 2023. április 2-án csereként beállva 11 perc alatt két gólt szerzett a Fehérvár ellen, ezzel megfordította a mérkőzést.
A hónap végén az akkor még NB I-es Vasas ellen is betalált, majd az Újpest elleni derbin is eredményes volt, végül a Kisvárdának is lőtt gólt. A következő évadban 20 bajnoki mérkőzésen 8 góllal zárt, de közben a zöld-fehérek a játékjogát eladták a Frankfurtnak, sajtóhírek szerint 6 millió euróért.
Tavaly nyáron csatlakozott a német csapat keretéhez, ahol egyelőre nem találta meg a számításait, igaz, sérülések is hátráltatták. A Frankfurt első csapatában nem jutott szóhoz, az amatőr ligában szereplő B gárdában is csak háromszor, összesen egyetlen gólpasszt ért el.
A nyáron azonban Lisztes is elutazhatott az első kerettel az amerikai edzőtáborba, de végül mégiscsak hazatér kölcsönben a Ferencvárosba. A bajnoki címvédő szombaton a Nyíregyháza vendége lesz az NB I-ben.
Fotó: fradi.hu