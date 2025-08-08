Itt a nagy bejelentés: visszatér a Ferencvároshoz a közönségkedvenc támadó!

Ifjabb Lisztes Krisztián a korábbi magyar válogatott és három időszakban is ferencvárosi középpályás Lisztes Krisztián fia. A Fradi saját nevelésű játékosa 2022. május 14-én, Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző alatt mutatkozott be az NB I-ben, de a következő évadban robbant be igazán: 2023. április 2-án csereként beállva 11 perc alatt két gólt szerzett a Fehérvár ellen, ezzel megfordította a mérkőzést.

A hónap végén az akkor még NB I-es Vasas ellen is betalált, majd az Újpest elleni derbin is eredményes volt, végül a Kisvárdának is lőtt gólt. A következő évadban 20 bajnoki mérkőzésen 8 góllal zárt, de közben a zöld-fehérek a játékjogát eladták a Frankfurtnak, sajtóhírek szerint 6 millió euróért.

Tavaly nyáron csatlakozott a német csapat keretéhez, ahol egyelőre nem találta meg a számításait, igaz, sérülések is hátráltatták. A Frankfurt első csapatában nem jutott szóhoz, az amatőr ligában szereplő B gárdában is csak háromszor, összesen egyetlen gólpasszt ért el.

A nyáron azonban Lisztes is elutazhatott az első kerettel az amerikai edzőtáborba, de végül mégiscsak hazatér kölcsönben a Ferencvárosba. A bajnoki címvédő szombaton a Nyíregyháza vendége lesz az NB I-ben.

