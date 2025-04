Mutatjuk, ki is az a Bige László, aki legalább százmillióval állt be Magyar Péterék mögé

Mekkora vagyonnal bír Bige László?

Bige László vagyona jelenleg 126 milliárd forint, ezzel a Forbes 2024-es listáján a 21. leggazdagabb magyar. Fényűző életmódja is sokat emlegetett téma: birtokán vadaspark, helikopter-leszálló is található,

és nemrégiben egy 1 milliárd forintos születésnapi bulit tartott, ahol Rod Stewart lépett fel

– számol be a Magyar Nemzet.

Korábbi portrénkban azt is megírtuk, hogy Bige László jó kapcsolatot ápolt a '90-es és a kétezres évek baloldali elitjével: Horn Gyula mellett jóban volt egy másik egykori kormányfővel Medgyessy Péterrel is, akit olykor egyszerűen csak „Péterkémnek” szólított.

Együtt járt vadászni Benedek Fülöp ex-államtitkárral, valamint az elítélt MSZP-s főpolgármester-helyettessel, Hagyó Miklóssal, emellett több évtizedes barátság fűzi Veres János volt pénzügyminiszterhez.

A Magyar Nemzet emlékeztet: Bige neve korábban is felmerült vitatott ügyekben. A Gazdasági Versenyhivatal 2021-ben 11 milliárd forintos bírságot szabott ki rá műtrágyapiaci kartellezés miatt –

az ügy jelenleg is folyamatban van.

A Magyar Nemzet cikke rávilágít: Bige baloldali politikai kapcsolatait már a 2022-es választások előtt is aktívan használta, akkor például Márki-Zay Pétert támogatta anyagilag. Korábban pedig kijelentette: „annyit adok, amennyit kérnek” – ez jól mutatja politikai elkötelezettségét.

Láthatóan Bige László most is politikai eszközökkel próbálja orvosolni gazdasági nehézségeit, és a Tisza Párt támogatásával ismét kormányváltásban reménykedik, amely üzleti érdekeit is szolgálhatná.

