Tisza Párt Magyar Péter Kulja András Takács Péter

Szegény Tiktok-doki nagyon frusztált lehet... SMS-ben zaklat

2025. augusztus 17. 20:58

Úgyhogy találkozunk a bíróságon, ahol majd kiderül, hogy minden egyes szavad hazugság volt!

2025. augusztus 17. 20:58
null
Takács Péter
Takács Péter
Facebook

„Szegény Tiktok-doki nagyon frusztált lehet... SMS-ben zaklat.

Politikusként megbukott, az ATV-n leégett, a szünetekben a kolléganőmet vegzálta, az MCC Festre a főnöke már el sem engedte. Hogy leplezze a totális megsemmisülést – nem sok sikerrel -, teleokádta a netet egy kamu korrupciós váddal, amiből ha egy szó is igaz volna, ott ült volna a színpadon nyálát csorgatva. De nem ült ott, helyette Nyúlja András volt a »vitapartnerem«. 

Ezután letiltottam a közösségi felületeimen, mert minden mocskot azért én sem vagyok köteles eltűrni. Szegény nem bírja feldolgozni. Most sms-ben zaklat (gondolom, Magyar Peti megadta neki a számom, hiszen ő tudja még régről, amikor a rokonságnak kellett VIP-ellátás). Megfenyeget egy újabb hamis rágalmazó sztorival, majd felhívja a figyelmemet, hogy rajtam röhög az egész reddit!

Értitek, a REDDIT! 

(Ez a szinted, András, megtaláltad.)

Kulja úr nyilván azért ilyen bátor, mert védi a mentelmi jog. 

András, arra mondjuk kíváncsi lennék, hogy a Peti mondta-e neked (mert ő jogászként remélhetőleg tudja), hogy: 

1. a mentelmi jog nem tart örökké,

2. polgári peres eljárásban pedig egyszerűen nincs. 

Az sem véletlen, hogy ő nem írta le a családommal kapcsolatos hazugságokat, ezt ravasz módon meghagyta neked, a hasznos idiótának, aki majd elviszi a balhét.

Úgyhogy találkozunk a bíróságon, ahol majd kiderül, hogy minden egyes szavad hazugság volt! 

Srácok, ellenem nem sokra mentek ezzel a tipikus bántalmazó magatartással. Rólam ez lepereg. 

Veletek ellentétben én nem becsvágyból és bosszúból teszem, amit teszek, hanem a hazám és a gyermekeim jövőjét akarom megvédeni. 

Úgyhogy én nem állok félre, nem hátrálok, bármennyire is szeretnétek!”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád 

doncamilla
2025. augusztus 17. 21:36
majd a PKKB kimondja hogy Péternek tűrni kell mindent mert közszereplő....
nyugalom
2025. augusztus 17. 21:31
A hülyegyerek kulja és szotypeti!
pankotaidili-2
2025. augusztus 17. 21:30
Kajla Bandi már az ATV vitán is redditezet..😂 ezen már tényleg csak az igazi agyhalottak társalognak.. De amikor Bandika is kinyitja a száját, megérted, miért nincs még egy darab szakvizsgája sem 36 évesen.
westend
2025. augusztus 17. 21:29
kula-bá' ostoba. Nem véletlenül lett szektás.
