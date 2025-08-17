Ft
Ukrajna Magyar Péter Verebes István Nagy Ervin

Szóval értem én, hogy megválasztják, meglátjuk, mindenmindegy, csak nem látom azt az elzavarást, ha baj van

2025. augusztus 17. 13:13

Szóval mégis támogatja Ukrajnát vagy a migrációt és akkor a baloldali értelmiség bevonul a Parlamentbe miniszterelnököt nyekkenteni?

2025. augusztus 17. 13:13
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
Verebes István szerint ha Magyar Péter nem azt csinálja, amit ígért, a támogatói közege egész egyszerűen »megfojtja« – írta a Mandiner.

Ezt hogy kell elképzelni kéremszépen?

Szóval mégis támogatja Ukrajnát vagy a migrációt és akkor a baloldali értelmiség bevonul a Parlamentbe miniszterelnököt nyekkenteni?

Vagy elvonja a családtámogatásokat és akkor Nagy Ervin bezárja a szekrénybe?

Vagy nem nyilatkozik senkinek és akkor Puzsér addig üvöltözik a képébe, amíg nem kap levegőt?

Szóval minden tiszás azt mondja nekem, hogy nem szimpi neki Magyar, de biztos jobb lesz, mint Orbán. És ha nem? Kérdezem. Ugyanez a válasz, azt az ellenzék nem fogja hagyni.

Ambrus-Jobbágyi Zsófia

Magyar Nemzet

Idézőjel

Magyar Péter és a lojalitás próbája

Nem minden arany – a közösségi média egyik legnagyobb hazugsága, hogy vannak valós barátaim, akik velem tartanak, ha menni kell.

Sőt! Mérő Vera pl. arról beszélt, hogy megnyeri a válsztásokat és akkor majd kiírnak egy új, »igazi« választást, ahol már elindulhat a Momentum.

Szóval értem én, hogy megválasztják, meglátjuk, mindenmindegy, csak nem látom azt az elzavarást, ha baj van. Mégis hogyan?

Meg milyen valakire úgy szavazni, hogy tervezed elzavarni??”

Nyitókép forrása: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

balbako_
2025. augusztus 17. 14:29
Azt érzik, hogy a Szaros totálisan alkalmatlan és a hatalomba kerülése azonnal tragédiát okozna az országnak. Ezért a ,ár sokszor megbukottakat ajánlgatják helyette.
Válasz erre
0
0
sagirdilsiz-2
2025. augusztus 17. 13:46
Még az előtt elzavarják, mielőtt választás lesz, de addigra a szavazókat annyira OOOOOOOOObán ellen hergeli, hogy majd szépen leszavaznak kire is? Klárára?
Válasz erre
2
0
Claudius1
2025. augusztus 17. 13:38
ez a nő egy mocskos fideszes, mint a többi barom is. Mit szóltok baromállat fideszesek, hogy vezet a Tisza????????? Már csak az igazi bunkó barmok a fideszesek, a komcsik, a proli idiótaák-
Válasz erre
0
8
Silcon
2025. augusztus 17. 13:37
Dehogy zavarnák el, pont azt akarják, csak nem mondhatják ki, mert akkor nem lesz elég szavazójuk. Emlékezzetek Megyóra, aki szerint a jó dolgokat megőrzik. Ugyanazt csináljuk, csak jobban! - szólt a szlogen. Aztán jött olyan 8 év, hogy a végén a magyar államcsődnek nagyobb volt az esélye, mint a görögnek. Az ellenzéknek nincsenek alkalmas vezetői, szakemberei. Bajnai meg Oszkó is csak megszorításokban gondolkodott, pedig ezek ketten már láttak közelről céget működni. Ahhoz Orbán és csapata (!) kellett, hogy ne az egyre kisebb méretű torta felszeletelésének mikéntjén menjen a vita, hanem azt találták ki, hogy hogyan lehet nagyobbat sütni!
Válasz erre
8
0
