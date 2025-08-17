Ezt hogy kell elképzelni kéremszépen?

Szóval mégis támogatja Ukrajnát vagy a migrációt és akkor a baloldali értelmiség bevonul a Parlamentbe miniszterelnököt nyekkenteni?

Vagy elvonja a családtámogatásokat és akkor Nagy Ervin bezárja a szekrénybe?

Vagy nem nyilatkozik senkinek és akkor Puzsér addig üvöltözik a képébe, amíg nem kap levegőt?

Szóval minden tiszás azt mondja nekem, hogy nem szimpi neki Magyar, de biztos jobb lesz, mint Orbán. És ha nem? Kérdezem. Ugyanez a válasz, azt az ellenzék nem fogja hagyni.