Verebes István is beállt a sorba: Magyar Péter szerinte őszinte és hiteles
A veterán színművész szerint ha Magyar Péter nem azt csinálja, amit ígért, a támogatói közege egész egyszerűen „megfojtja”.
Szóval mégis támogatja Ukrajnát vagy a migrációt és akkor a baloldali értelmiség bevonul a Parlamentbe miniszterelnököt nyekkenteni?
“Verebes István szerint ha Magyar Péter nem azt csinálja, amit ígért, a támogatói közege egész egyszerűen »megfojtja« – írta a Mandiner.
Ezt hogy kell elképzelni kéremszépen?
Vagy elvonja a családtámogatásokat és akkor Nagy Ervin bezárja a szekrénybe?
Vagy nem nyilatkozik senkinek és akkor Puzsér addig üvöltözik a képébe, amíg nem kap levegőt?
Szóval minden tiszás azt mondja nekem, hogy nem szimpi neki Magyar, de biztos jobb lesz, mint Orbán. És ha nem? Kérdezem. Ugyanez a válasz, azt az ellenzék nem fogja hagyni.
Nem minden arany – a közösségi média egyik legnagyobb hazugsága, hogy vannak valós barátaim, akik velem tartanak, ha menni kell.
Sőt! Mérő Vera pl. arról beszélt, hogy megnyeri a válsztásokat és akkor majd kiírnak egy új, »igazi« választást, ahol már elindulhat a Momentum.
Szóval értem én, hogy megválasztják, meglátjuk, mindenmindegy, csak nem látom azt az elzavarást, ha baj van. Mégis hogyan?
Meg milyen valakire úgy szavazni, hogy tervezed elzavarni??”
Nyitókép forrása: Facebook