Megérte a várakozás – kellemes borzongásba húz magával Wednesday Addams (VIDEÓ)

Nagy várakozás előzte meg a Netflix sikersorozata, a Wednesday második évadát, és ez nemcsak annak tudható be, hogy közel három év telt el azóta, hogy a galád család egyik legifjabb tagja, Wednesday Addams – akit Jenna Ortega alakít – belopta magát nem mindennapi középiskolai kalandjaival a nézők szívébe. Ennek egyik bizonyítéka, hogy az első évadban látható, Lady Gaga Bloody Maryjére lejtett tánca máig pörög a közösségi oldalakon.

Úgy tűnik, a szivárvány világában még mindig hódít a sötétség. Fotó: Netflix Facebook-oldala

Addamséknek – akik a fekete humor nagyágyúi – mindig is nagy rajongótáboruk volt a goth szubkultúra tagjai között, de az amerikai óelitet kiparodizáló horrorkommédia a '30-as évek óta a köztudatban él. Ekkor alkotta meg ugyanis az elsőre talán ijesztő és egyben a mainstream társadalom ellen lázadó karaktereket Charles Addams rajzfilmes.

A The New Yorker egypaneles képregényéből pedig az évtizedek során „világmárka” lett, köszönhetően a 60-as évek tévésorozatának, a 90-es évek filmjeinek és több rajzfilmsorozatnak.

A Netflix pedig épp akkor nyerte meg magának Tim Burtont a sorozatához – aki mesteri módon ért a túlvilági és ijesztő figurákhoz –, amikor az Addams Family kultusza pont kezdett leáldozni. Így elindult a 21. századi hype, és ismét beköltöztek a nappalinkba a boszorkányok, a vérfarkasok és a zombik, mutatva, hogy a már-már négy sarkából kifordult világ történései közepette az embereknek szüksége van a mesékre és a mágiára, még ha azok elsőre sötétek is.

Újabb hidegrázós kalandok

Miután Wednesday a történet első évadában előbb beleszeretett, majd börtönbe száműzte Tylert (Hunter Doohan), aki szörnyetegként tombolt a Nevermore Akadémia falai között, és már veszélyeztette a „normikat” is, a sztori folytatásaként a különc kamasz a nyári szünet után azzal találja szembe magát, hogy ő lett az iskola sztárja, még az új igazgató, Barry Dort (Steve Buscemi) is körberajongja.

A fiatal lány, aki a nyár java részét azzal töltötte, hogy látnoki képességeit fejlessze egyik őse varázskönyve segítségével, mellette pedig sorozatgyilkosokat likvidált,

a Nevermore-ban szinte rögtön az első napon gyilkossági ügybe csöppen, közben pedig egy rejtélyes zaklató is figyeli minden mozdulatát.

Mindezt tetőzi, hogy mivel az iskola anyagi gondokkal küzd, az igazgató maradásra bírja szüleit, így a lány legnagyobb bosszúságára szemmel tudják tartani őt és testvérét, Pugsley-t.

Az alkotók a családon belüli konfliktusokat is beleszőtték a cselekmény menetébe,

elég csak Wednesday és Morticia bekötött szemmel vívott kardcsatájára gondolni

vagy végignézni, ahogy a Catherine Zeta-Jones átal megformált karakter maga elé réved az édesanyja, a dúsgazdag temetkezési vállalkozó említése kapcsán.

Sőt, még egy rejtélyes nagynéni titokzatos története is felkavarja az állóvizet.

Akárcsak a varázskönyv megsemmisítése, amelynek „sima” elvesztése is általában meg szokta viselni a boszorkánycsaládokat. Pedig utóbbira, mint kiderül, nagy szükség lenne, mert érthetetlen okok miatt Wednesday-t képességei akkor hagyják cserben, amikor azokra a legnagyobb szüksége lenne, hiszen a vízió alapján a legjobb barátnője, a vérfarkas Enid (Emma Myers) életét is veszély fenyegeti.

A második évadban Lady Gaga – aki már az Amerikai Horror Story több évadában vállalt szerepet – is feltűnik vendégszereplőként. A titokzatos és rejtélyes Rosaline Rotwoodot, a Wednesday útjába került legendás nevermore-i tanárt alakítja. A népszerű énekes-színész szerepvállalása a Netflix Tudum 2025-ön vált egyértelművé, ahol egy látványos egyveleggel lépett a színpadra. Produkciója során felcsendültek a Zombieboy, a Bloody Mary és az Abracadabra című számok is.

Fokozzák az izgalmakat

A Netflix szokásához híven augusztus 6-án csak a sorozat első négy, egyenként egyórás részét tette közzé. Aki egy este alatt kipörgette ezeket, most egészen szeptember 3-ig várhat, hogy folytatódjanak a libabőröztető kalandok, amelyek a nemrég közzétett előzetes alapján további izgalmakat és egy óriási meglepetést is ígérnek.

A második évad negyedik részében Wednesday ugyanis épp az életéért küzdött, miután szörnyeteg exe, Tyler kihajította egy ablakon. De minden jel arra mutat, hogy ezzel a halálközeli élménnyel egy szellemtanácsadót is nyer, Christie igazgatónő személyében. Az évad második felében az ifjú Addamsnek ráadásul újra szembe kell néznie Tylerrel, és azt is ki kell találnia, hogyan mentheti meg legjobb barátnőjét.

Tehát a hátralévő részekben még jócskán tárulnak fel eddig mélyben lapuló titkok, és arra is van esély, hogy a belebegtetett eseményszálakat is kibontják a sorozat alkotói. Csak győzzük kivárni!

A második évad zárórészeinek előzetesét alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó