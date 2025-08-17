A „szakértők” hisztiznek, de az OTTHON START épp a társadalmi egyenlőséget segíti elő – TEMPÓ Kohán Mátyással

Megérte a várakozás – kellemes borzongásba húz magával Wednesday Addams (VIDEÓ)

Váratlan csavarókat és dupla tortúrát ígér a Netflix sikersorozata, a Wednesday második évada, amelyben a Jenna Ortega által megformált sötét karakternek nemcsak csúf szörnyekkel és gyilkosokkal kell megküzdenie, hanem a saját családjával is. Vigyázat, spolierveszély!