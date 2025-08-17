Ft
08. 17.
vasárnap
08. 17.
vasárnap
tempó Otthon Start Program Kohán Mátyás Orbán Viktor

A „szakértők” hisztiznek, de az OTTHON START épp a társadalmi egyenlőséget segíti elő – TEMPÓ Kohán Mátyással

2025. augusztus 17. 17:15

A Tempó legújabb adásában Kohán Mátyás az Otthon Start Program jelentőségét járta körül, az európai uniós országok lakástulajdonosi arányait és a lakhatási kérdések szociális vetületeit vizsgálva.

2025. augusztus 17. 17:15
null

Hogyan segíti a társadalmi egyenlőséget a szeptemberben induló Otthon Start Program? 

Hol áll Magyarország az európai mezőnyben a lakástulajdonosok tekintetében? És miben tévednek a témát illetően az ismételten okoskodó balos szakértők? 

A legfrissebb Tempóban ezek a kérdések kerültek az asztalra.

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
vizerbeles
2025. augusztus 17. 19:22
Na erről ennyit seggnyaló pityinger korcsok! L. Simon László exállamtitkár és digitális polgár azt fejtegeti, hogy talán-talán az ő családja is élhet a lehetőséggel, hogy valamelyik gyereküknek lakást vásároljanak a fix 3 százalékos hitellel. Ennek a közvetlen költségeit, a kamatot ugye közösen fizetjük helyette. Az is, aki nem tudja felvenni, mert nem elég a jövedelme vagy nem kap ehhez segítséget a szüleitől. A közvetett költsége pedig az ingatlanok rohamos drágulásában jelenik meg, már most. És akkor nézzük, mennyire perverz ez az újraelosztás, amiből a valamelyik gyerek lakása lesz. Perverzebb bármilyen pornónál. Az égig bűzlik. L. Simon Lászlónak van ugye egy borászata, egyben panziót is üzemeltet. Nem nagyot, csak 13 szoba. A szőlőben rabok dolgoznak, mert az uraságot ez gyönyörködteti
vizerbeles
2025. augusztus 17. 19:21
2010-től 11 évig volt országgyűlési képviselő, de már az elején övé volt a kápolnásnyéki kastély, amit szépen fel is újított neki az állam. Van egy alapítványa is Lezsák Sándorral közösen, amit időnként megdob a kormány ilyen pár milliárdos ingatlanokkal, mint a Gobbi Hilda-villa vagy a Gutenberg-ház. Felesége is elfárad néha a kasszához apróbb százmilliós támogatásokért. Még hét-nyolc éve vásárolgatott valami 280 millióért földeket, hátha át kell ültetni a fikuszt. Kétszázvalahány hektár volt az egész, szinte nadrágszíj, úgyhogy már akkor jelezték, hogy vesznek még. L. Simon Lászlónak a legutóbbi, 2021-es vagyonnyilatkozata szerint 32 ingatlanja volt. Harminckettő. Micsoda öröm, hogy segíthetünk valamelyik gyerekének lakást vásárolni! Ki a rászoruló, ha nem ő? Hát nem nagyszerű ez az egész konstrukció? Ismételjük meg: a kormány nem a saját pénzéből ad. Elveszi mindenkitől, aztán szétosztja, ahogy jónak látja. Így látja jónak. De ezért nem köszönet jár, hanem a kaszák kiegyenesítése.
states-2
2025. augusztus 17. 18:48
Szagértök? Komcsi csürhe pánikol, mert jön az újabb bukta.
makapaka2
2025. augusztus 17. 18:39
Mindig, minden pozitív intézkedésre, ötletre beindul az ellenzék visítása. Ezek a mindenszaristák.
