A „szakértők” hisztiznek, de az OTTHON START épp a társadalmi egyenlőséget segíti elő – TEMPÓ Kohán Mátyással

Orbán Viktor több alkalommal kifejtette, hogy az orosz–ukrán háború oka a nemzetközi erőegyensúly megbomlása
Ennek fényében érdemes értelmezni azokat a közleményeket, amelyek az amerikai–orosz tárgyalást követően láttak napvilágot.
A Tempó legújabb adásában Kohán Mátyás az Otthon Start Program jelentőségét járta körül, az európai uniós országok lakástulajdonosi arányait és a lakhatási kérdések szociális vetületeit vizsgálva.
Hogyan segíti a társadalmi egyenlőséget a szeptemberben induló Otthon Start Program?
Hol áll Magyarország az európai mezőnyben a lakástulajdonosok tekintetében? És miben tévednek a témát illetően az ismételten okoskodó balos szakértők?
A legfrissebb Tempóban ezek a kérdések kerültek az asztalra.
Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube-csatornáján!