08. 17.
vasárnap
közvélemény-kutatás Magyar Péter 21 Kutatóközpont

Kutatták a (köz)véleményünket

2025. augusztus 17. 20:29

A 21 Kutatóközpontnál nem lehet csak úgy lepontozni ám a magyarpétert.

2025. augusztus 17. 20:29
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„E-mail meg sms meg minden jött a 21 Kutatóközponttól egy családtagomnak, hogy mesélné már el legyen olyan kedves a (köz)véleményét mindenféle érdekes dologról, leginkább politikairól. Mielőtt belemegyünk a részletekbe, idézek néhány fontos megállapítást a 21 Kutatóközpont honlapjáról, így mutatkoznak be ők: »A 21 Kutatóközpont egy budapesti székhelyű független szellemi műhely, amely társadalomkutatással, közvélemény-kutatással, piackutatással, politikai elemzéssel és tanácsadással foglalkozik. […]

A 21 Kutatóközpont célja a magyar társadalom politikai tájékozottságának, nyitottságának, demokratikus gondolkodásának erősítése. Intézetünk elkötelezett Magyarország észak-atlanti orientációja, a teljesítményelvűség, az esélyteremtés, a társadalmi igazságosság és a részvételi demokrácia értékei mellett. Szervezetünk olyan politikai és gazdasági szereplőkkel kíván együtt dolgozni, akik hasonló célokat tűztek ki maguk elé. Tevékenységünk középpontjában a szakmaiság áll, célunk: objektív, adatgazdag, elfogultságoktól mentes, tudományos igényességű elemzések és anyagok készítése, javaslatok megfogalmazása.«

Stimmel. S akkor nézzük azt a kérdőívet.

Az egyik kérdés így szólt: »Függetlenül attól, hogy szavazna-e Magyar Péterre, ön szerint mennyire jellemzőek rá a következő állítások?«

1.    Erős küldetéstudattal rendelkezik

Majd ezt követően hatféle választ lehetett megjelölni, az elsőbe oda is írták, hogy »egyáltalán nem értek egyet«, amiből a logika szabályai szerint következik, hogy a hatos azt jelenti, »teljes mértékben egyetértek«.

Mivel a családtagom nem egy kifejezett Magyar Péter-rajongó, azonnal megjelölte az egyes lehetőséget, vagyis azt, miszerint »egyáltalán nem értek egyet«.

Illetve megjelölte volna.

Ugyanis ezt nem engedték neki, azt írta ki az algoritmus (a 21 Kutatóközpont), hogy »Hiba történt az oldalon, kérjük, javítsa ki a szükséges mezőket és küldje el újra«, továbbá azt, hogy »Kérjük, válaszoljon az összes kérdésre«.”

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

ribizli-2
2025. augusztus 17. 21:37
Próbálják tolni a pszichopatát, mert azt hiszik, hogy ha 10 százalék előnyt hazudnak a csirkelábú vízfejűnek, többen fognak szavazni rá a bizonytalanok közül. 3 bizonytalan ismerősöm azt mondta, hogy a Fideszre fog szavazni, mert bár kritikus a kormannyal, azért a lófasznak is van vége. Kulturminiszter lenne QRóka Répa, helyettese a szarevő teológus, eü-s a végtelen buta Kulja, szociális a Bódis, na neeee.....
Válasz erre
0
0
gica1994
•••
2025. augusztus 17. 21:23 Szerkesztve
Hehe. Ez maradt nekik. Tulajdonképpen az ilyen történetek után szánni kezdem szegényeket... Iszonyúan kétségbe lehetnek esve!
Válasz erre
1
0
westend
2025. augusztus 17. 21:16
következő kérdés: »Függetlenül attól, hogy szavazna-e Magyar Péterre 1. orrát befogva szavaz Magyar Péterre 2. szemét lehunyva szavaz Magyar Péterre 3. fülét befogva szavaz Magyar Péterre 4. lelkesen szavaz Magyar Péterre 5. örömmel szavaz Magyar Péterre 6. felizgulva szavaz Magyar Péterre
Válasz erre
0
0
elfújta az ellenszél
2025. augusztus 17. 20:53
Ön büdösszájú agyhalott? Akkor választhat hogy 100 vagy 120 százalékban támogatja Magyarpétert
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!