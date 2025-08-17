„E-mail meg sms meg minden jött a 21 Kutatóközponttól egy családtagomnak, hogy mesélné már el legyen olyan kedves a (köz)véleményét mindenféle érdekes dologról, leginkább politikairól. Mielőtt belemegyünk a részletekbe, idézek néhány fontos megállapítást a 21 Kutatóközpont honlapjáról, így mutatkoznak be ők: »A 21 Kutatóközpont egy budapesti székhelyű független szellemi műhely, amely társadalomkutatással, közvélemény-kutatással, piackutatással, politikai elemzéssel és tanácsadással foglalkozik. […]

A 21 Kutatóközpont célja a magyar társadalom politikai tájékozottságának, nyitottságának, demokratikus gondolkodásának erősítése. Intézetünk elkötelezett Magyarország észak-atlanti orientációja, a teljesítményelvűség, az esélyteremtés, a társadalmi igazságosság és a részvételi demokrácia értékei mellett. Szervezetünk olyan politikai és gazdasági szereplőkkel kíván együtt dolgozni, akik hasonló célokat tűztek ki maguk elé. Tevékenységünk középpontjában a szakmaiság áll, célunk: objektív, adatgazdag, elfogultságoktól mentes, tudományos igényességű elemzések és anyagok készítése, javaslatok megfogalmazása.«

Stimmel. S akkor nézzük azt a kérdőívet.

Az egyik kérdés így szólt: »Függetlenül attól, hogy szavazna-e Magyar Péterre, ön szerint mennyire jellemzőek rá a következő állítások?«

1. Erős küldetéstudattal rendelkezik

Majd ezt követően hatféle választ lehetett megjelölni, az elsőbe oda is írták, hogy »egyáltalán nem értek egyet«, amiből a logika szabályai szerint következik, hogy a hatos azt jelenti, »teljes mértékben egyetértek«.

Mivel a családtagom nem egy kifejezett Magyar Péter-rajongó, azonnal megjelölte az egyes lehetőséget, vagyis azt, miszerint »egyáltalán nem értek egyet«.

Illetve megjelölte volna.

Ugyanis ezt nem engedték neki, azt írta ki az algoritmus (a 21 Kutatóközpont), hogy »Hiba történt az oldalon, kérjük, javítsa ki a szükséges mezőket és küldje el újra«, továbbá azt, hogy »Kérjük, válaszoljon az összes kérdésre«.”

