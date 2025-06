Elemző: A közvélemény-kutatások nem a valós politikai helyzet felméréséről, hanem a politikai kommunikációról szólnak

Személyes okok a háttérben

Deák Dániel ezekután arról is beszélt, hogy Hann Endre, a Medián vezetője egy ellenzéki szereplő, aki korábban a Gyurcsány-kormánynak is dolgozott. Ráadásul személyes indítéka is van. A karaktere megjelent az Elkxrtuk című filmben is, ami miatt pert is indított az alkotók ellen, de még az Alkotmánybíróság sem adott neki igazat: azt a pert is elvesztette.

Tehát ez a személyes motiváció is megjelenhet, mikor azt látjuk, hogy a Medián irreális felméréseket közöl”

– emlékeztetett.

Az elemző ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a 2022-es kampány előtt is ezt tapasztalhattuk, és ahogy közeledünk a választáshoz, „úgy próbálják majd a valósághoz igazítani ezeket a felméréseket. Nagyon kilógna a lóláb, ha a választás előtt ilyen irreális méréseket közölnének”.

Más a valóság és más a közvélemény-kutatás

A június 20-án záródó, Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás, a Voks 2025 és a Nemzet Hangja konzultáció kapcsán – melyből kiderült, hogy a Tisza-szimpatizánsok több mint 58 százaléka támogatná a gyorsított csatlakozást – utóbbiról Deák Dániel elmondta, hogy azt nem ellenőrizte közjegyző, nyitott dobozokba dobálták bele az íveket a szavazók.

Látszott, hogy ott bárki, bármit bedobhatott, nem nagyon lehetett ellenőrizni azok hitelességét”.

Mint ismert, 1,1 millió résztvevőt mondott be Magyar Péter, ehhez képest már napokkal a zárónap előtt a Voks 2025-ön több mint 2,2 millióan vettek részt.

„Ez is azt jelzi, hogy a valóság teljesen más, mint amit a közvélemény-kutatásokban látunk. Ha a Tisza mögött többen állnának, mint a kormánypárt mögött, akkor az a konzultációjuknál is megmutatkozott volna. De az is egy üzenet, hogy az időközi választásokon sem indult el a Tisza. Tehát mikor egy valós megmérettetés van, és

fizikálisan is meg kellene mutatni azt az erőt, amit a közösségi médiában mutatnak, akkor mindig elbukik a Tisza”

– hangzott el.

„Torz és manipulatív mérésekre” számít az elemző

Deák Dániel végül párhuzamot vont a 2021 őszi és a 2025 kora nyári felmérések eredményei között. Emlékezetes, hogy akkor a Medián eredményei azt mutatták, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester listavezetése esetén az ellenzéki közös lista 3 százalékkal előzte volna a fideszest. Ennél is elrugaszkodottabb volt a valóságtól a Republikon, amely 2021 novemberének elején azt közölte, hogy Márki-Zay Péter 12 százalékkal népszerűbb Orbán Viktornál:

a hódmezővásárhelyi polgármesterről akkor a megkérdezett válaszadók 55 százaléka nyilatkozta, hogy kedveli, míg a miniszterelnöknél ez a szám 43 százalék volt.

Az elemző szerint a közvélemény-kutatók a következő hónapokban is „torzító, manipulatív méréseket” tesznek majd közzé, és ahogy közeledünk majd 2026 áprilisához, úgy próbálják majd a valósághoz igazítani ezeket a kutatásokat. Zárásként felidézte, hogy 2022-ben egy nappal a választás előtt a Publicus 47-47 százalékot mutatott, másnap pedig kétharmaddal nyert a Fidesz a választáson. „Most is hasonló jelenségekre lehet majd számítani. De ezzel

taktikai hibát követnek el a közvélemény-kutatók, hiszen ezzel a Fidesz szavazóbázisát fogják még inkább mozgósítani”

– zárta gondolatait Deák Dániel.

