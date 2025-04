Fordulat: a Magyar Péteréknek is dolgozó Hann Endre alkotmánybírósági pert indított Kálomista Gáborék ellen

„Hann Endrének döntenie kell”

A producer a lapnak nyilatkozva azt is kijelentette, „Hann Endre továbbra is úgy gondolja, hogy ő nem volt közszereplő 2006-ban, holott a Gyurcsány-kormánytól több száz millió, egyes adatok szerint több mint 800 millió forintot kapott a közvélemény-kutatások elvégzésére. A publicitás által nagyobb hatalom összpontosulhatott a kezében, mint akár egyes politikusoknak” – húzta alá.

Kálomista szerint Hann Endrének el kellene döntenie, hogy „melyik lovon ül”. „Jelen esetben az alkotói szabadság megbüntetését kéri. Hogy ennek mi az oka? Hann úr úgy gondolja, hogy csak neki lehet igaza. Ha valaki mást mond, azt képtelen megemészteni.

Képtelen megemészteni a per elvesztését is, én ezt elfogadom.

Ideje lenne azonban feldolgozni, hogy jogállamban élünk. Megérthetné végre, hogy a magyar törvények rá is vonatkoznak” – sorolta.

A producer továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy Hann Endre állhat ma is a Tisza Párt előnyéről szóló közvélemény-kutatási adatok publikálása mögött, így a Medián közvélemény-kutató intézet vezetőjeként akár ma is nevezhetjük őt közszereplőnek.

Kálomista Gábor nyilatkozatát alább tekintheti meg:

Nyitókép: