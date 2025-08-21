Nem bírta a történelemórát Magyar Péter: Gyurcsányt és Bajnait idézve rúgott öngólt
Az idei augusztus 20-i tűzijáték történetében felbukkant az áruló Orseolo Péter figurája is. Magyar Péter pedig nem bírta ki, és klaviatúrát ragadott.
Mire fel ünneplik István királyt, miközben köpnek az örökségére?
„Az ünnepi tűzijáték alatt előadott történelemóra keretében a mesemondó a dölyfös és felfuvalkodott Péterről beszélt, aki sok szenvedést okozott a magyar népnek: tanácsait idegenek súgták, így Magyarországot csakhamar a német-római császár hűbérbirtokává tette, s a béke ennek nyomán felbomlott, mígnem a magyarok aztán megelégelték ezt, és Pétert elüldözték.
Bizonyára valamennyi néző jól értette, hogy miközben a történeti visszatekintés álságosan Orseolo Péterre vonatkozott, az ő alakja mindössze apropó volt, hogy a szerzők a rezsim narratíváját történelmi analógiába ágyazzák, és az illiberális uralmat kihívó Magyar Péterre rásüssék.
Augusztus 20-a az ország születésnapja – minimum méltatlan a magyar államisághoz ez az ócska és alattomos rendszerkampány, afelől pedig kétségem sincs, hogy nem Rogán Antal adott rá utasítást: ez azoknak a teljesítési kényszeres rendszerszolgáknak a műve, akik pontosan értik, miért jár hála és hűbér a mai Magyarországon.
Már csak az a kérdés, hogy ha Orbán Viktort uralmának hódolói annyira Szent Istvánnak érzik, hogy az esetleges utódját máris az ő örökösével vonják párhuzamba, akkor miért nem követelik meg tőle az istváni államszervezés legfőbb tartalmát, Magyarország nyugati elkötelezettségét?
Úgy tűnik, az Orbán-rendszer hívei bálványukat mindössze az államalapító hatalmával azonosítják, politikájának az ellenkezője viszont pont jól kielégíti őket. Ugyan mire fel ünneplik István királyt, miközben köpnek az örökségére?”
Nyitókép: Puzsér Róbert Facebook-oldala
