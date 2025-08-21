Ft
tömeg Apáti Bence Kóny Magyar Péter

Rettegek. Meg csomagolok.

2025. augusztus 21. 20:57

Magyar Péter Kóny településén járt, igen, tényleg ennyien vannak.

2025. augusztus 21. 20:57
Magyar Péter Kónyon
Apáti Bence
Apáti Bence
Facebook

„Magyar Péter Kóny településén járt.
Ismét tömegek kísérték el útján. 
Rettegek.
Meg csomagolok.
(Igen, már elkezdődött, igen tényleg ennyien vannak, és igen, szörnyen bánom, hogy kénytelen voltam az igazság bemutatásával a rendszerváltást veszélyeztetni.)”

 

Fotó: Apáti Bence Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
virag-os
2025. augusztus 21. 21:47
A település lakósainak száma 2747. Ehhez képest az az ötven ember nagyon kevés.
Válasz erre
0
0
virag-os
2025. augusztus 21. 21:42
A fele kíváncsi, a másik fele meg fizetett odautazó. De az is lehet látva mennyi autó parkol pont azon a helyen, hogy minden jelenlévő fizetett odautazó, mert aki ott lakik az a saját háza mellett parkol nem a köztéren.
Válasz erre
0
0
titi77
2025. augusztus 21. 21:37
nincs mese, árad a tisza!
Válasz erre
4
0
kispufi-2
2025. augusztus 21. 21:14
Tegnap viszont egy Pannonhalmán (!) rohadtul sokan voltak kíváncsiak rá. Nagyon szarul esett, pont egy ilyen szakrális helyen. Ne dőljünk hátra, az ilyet is vegyük észre, készüljünk fel mindenre, még ha kényelmetlen is.
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!