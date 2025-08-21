Hadd fürdőzzenek a tiszások a hazugság langymeleg pocsolyájában, nem baj az!
Az viszont baj, hogy ezzel gerjesztik az ellenségességet, az erőszakosságot, erősítik a feszült közhangulatot. Horváth K. József írása.
Magyar Péter Kóny településén járt, igen, tényleg ennyien vannak.
„Magyar Péter Kóny településén járt.
Ismét tömegek kísérték el útján.
Rettegek.
Meg csomagolok.
(Igen, már elkezdődött, igen tényleg ennyien vannak, és igen, szörnyen bánom, hogy kénytelen voltam az igazság bemutatásával a rendszerváltást veszélyeztetni.)”
Fotó: Apáti Bence Facebook-oldala