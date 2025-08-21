Ft
Tisza elnök Magyar Péter rendőr Mi Hazánk Müller Cecília Toroczkai Dobrev Klára

A Magyar–Toroczkai „háború”

2025. augusztus 21. 18:06

Ezt a két embert mennyi minden köti össze, például a feltűnő megértés a háborús agresszor oroszokkal, valamint a Pride megvetése.

2025. augusztus 21. 18:06
Gréczy Zsolt
Gréczy Zsolt
„Érdekes ez a sztori. Mármint, hogy a Mi Hazánk elnöke elsétált a Tisza elnökének nyilvános rendezvényére. Toroczkai fideszes segédcsapattá lett minősítve - az is. De eközben Magyar hívogat orbáni államtitkárokat tiszás rendezvényekre, és hoz helyzetbe Müller Cecíliával pózoló doktort, orbáni vezérkari főnököt. A legszebb az volt, hogy Magyar szerint Toroczkainak 15 éve volt, hogy csináljon valamit. Ezt mindenki megkapja tőle, holott neki is épp 15 éve volt rá. De ő a NER jól megfizetett építőkockájaként élte világát. 

Nagy Attila Tibor

Magyar Péter ellenfeleinek a célja egyértelmű: kibillenteni a lelki egyensúlyából a Tisza elnökét

A szólásszabadság Magyar Pétert is megilleti, hadd mondja el, amit akar.

Magyar Péternek még kezdés előtt jelezték a helyszínről, hogy képzeld, itt a Mi Hazánk, erre gyorsan előre kiírta, hogy provokációra készülnek ellene. Hiszen kérdezni akarják egy nyilvános rendezvényen. Márpedig ő csak a tutikkal áll szóba, ahogy Orbántól tanulta.

Horváth Tamás

Magyar Péter megígérte, hogy kiáll vitázni Toroczkai Lászlóval, ám erre nem került sor. A Tisza elnöke megfutamodott.

Ehhez képest Magyar Péter a Facebookon is rendszeresen kiált kígyót-békát a Mi Hazánkra.

Nekem meg eszembe jut, hogy ezt a két embert mennyi minden köti össze. Például 2006 ősze. A két egymás utáni fideszes vereség nyomán kirobbantott puccskísérlet, amelyben gyújtogattak, romboltak. Ha az akkori vád az akkori miniszterelnök ellen ok volt arra, hogy rendőrök sípcsontját törjék el baseball-ütőkkel, akkor most már az egész országnak égnie kéne… Toroczkai a kocsiból vezényelte a garázda, erőszakos bűnelkövetőket, Magyar pedig büszkén hirdeti, hogy a nekik nyújtott jogi segítség kapcsán tüsténkedett. 

De amúgy is sok minden köti össze őket. Például a feltűnő megértés a háborús agresszor oroszokkal – szoktak egyformán szavazni az Európai Parlamentben - az egységes Európa elutasítása orbáni »szuverenitási« alapon, valamint 

a Pride megvetése is, amely nem csupán az emberi jogok elutasítása, hanem sima homofóbia. 

A különbség annyi, hogy amikor Novák Előd leszed egy szivárványos zászlót, akkor fújol a liberális közírói kórus, amikor meg Magyar nem támogatja a felvonulást, sőt, népszavazáshoz kötné a Pride megtartását, akkor vagy néma csend van, vagy ami még rosszabb: kikiáltják zseninek. Közös továbbá a bocskais viselet, a Wass Albert iránti rajongás. Tehát a vállalt politikai és kulturális értékrend. A magyar jobboldal árnyalatai. Ezért is indul a DK egyéniben és csapatban is.

A felsoroltak inkább a Tisza-Mi Hazánk koalíciós, közös kormányzás lehetséges alapjait mutatják. Persze, lehet, hogy Toroczkai a felbukkanással csak azt akarta jelezni, hogy nem csak Orbán Viktor, Magyar Péter és Dobrev Klára létezik, és ha odamegy a Tisza környékére, azt végre mindenki megírja. Talán Orbán küldte, hiszen 

a Fidesz és a Mi Hazánk erős szimbiózisban dolgozik az országgyűlésben is, még a fővárosi választási szabályok megváltoztatását is velük adatták be.

 

Ezzel együtt érdekes, hogy Magyar megint rendőrt hív azokra, akik jelenléte zavarja. Most Toroczkaira, az EP-jelöltek vitája előtt a Várkert Bazárnál a Dobrev Klárát elkísérő DK-sokra. És bármi nem tetszik éppen, már mennek is a kommentek minden portál alá, vagy testőrökkel vitetik el a nekik nem tetszőket.”

 

Nyitókép: képernyőfotó / Nagy Attila Tibor Facebook-oldala

