Nekem meg eszembe jut, hogy ezt a két embert mennyi minden köti össze. Például 2006 ősze. A két egymás utáni fideszes vereség nyomán kirobbantott puccskísérlet, amelyben gyújtogattak, romboltak. Ha az akkori vád az akkori miniszterelnök ellen ok volt arra, hogy rendőrök sípcsontját törjék el baseball-ütőkkel, akkor most már az egész országnak égnie kéne… Toroczkai a kocsiból vezényelte a garázda, erőszakos bűnelkövetőket, Magyar pedig büszkén hirdeti, hogy a nekik nyújtott jogi segítség kapcsán tüsténkedett.

De amúgy is sok minden köti össze őket. Például a feltűnő megértés a háborús agresszor oroszokkal – szoktak egyformán szavazni az Európai Parlamentben - az egységes Európa elutasítása orbáni »szuverenitási« alapon, valamint

a Pride megvetése is, amely nem csupán az emberi jogok elutasítása, hanem sima homofóbia.

A különbség annyi, hogy amikor Novák Előd leszed egy szivárványos zászlót, akkor fújol a liberális közírói kórus, amikor meg Magyar nem támogatja a felvonulást, sőt, népszavazáshoz kötné a Pride megtartását, akkor vagy néma csend van, vagy ami még rosszabb: kikiáltják zseninek. Közös továbbá a bocskais viselet, a Wass Albert iránti rajongás. Tehát a vállalt politikai és kulturális értékrend. A magyar jobboldal árnyalatai. Ezért is indul a DK egyéniben és csapatban is.

A felsoroltak inkább a Tisza-Mi Hazánk koalíciós, közös kormányzás lehetséges alapjait mutatják. Persze, lehet, hogy Toroczkai a felbukkanással csak azt akarta jelezni, hogy nem csak Orbán Viktor, Magyar Péter és Dobrev Klára létezik, és ha odamegy a Tisza környékére, azt végre mindenki megírja. Talán Orbán küldte, hiszen

a Fidesz és a Mi Hazánk erős szimbiózisban dolgozik az országgyűlésben is, még a fővárosi választási szabályok megváltoztatását is velük adatták be.

Ezzel együtt érdekes, hogy Magyar megint rendőrt hív azokra, akik jelenléte zavarja. Most Toroczkaira, az EP-jelöltek vitája előtt a Várkert Bazárnál a Dobrev Klárát elkísérő DK-sokra. És bármi nem tetszik éppen, már mennek is a kommentek minden portál alá, vagy testőrökkel vitetik el a nekik nem tetszőket.”

