„Nem könnyű ebben a helyzetben higgadtan, frappánsan reagálni, de szerintem most Magyar Péter nagyjából kihozta azt ebből a nehéz helyzetből, amit lehetett és viszontválaszában folyamatosan reagált a Mi Hazánk elnökének és egy-két társának a bekiabálásaira, igyekezett nevetségessé tenni őket.

Magyar Péter ellenfeleinek a célja egyértelmű: kibillenteni a lelki egyensúlyából a Tisza elnökét, hátha egyszer majd megüt valakit dühében vagy olyat mond, amit nagyon nem kellett volna. Ezt a célt értem, de az eszköz nekem nagyon nem tetszik. A szólásszabadság Magyar Pétert is megilleti, hadd mondja el, amit akar.

Tessék békén hagyni a másik rendezvényét!”

Nyitókép: Nagy Attila Tibor Facebook-oldala