08. 19.
kedd
rendezvény düh ellenfél Magyar Péter eszköz Toroczkai László

Magyar Péter ellenfeleinek a célja egyértelmű: kibillenteni a lelki egyensúlyából a Tisza elnökét

2025. augusztus 19. 16:49

A szólásszabadság Magyar Pétert is megilleti, hadd mondja el, amit akar.

2025. augusztus 19. 16:49
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„Nem könnyű ebben a helyzetben higgadtan, frappánsan reagálni, de szerintem most Magyar Péter nagyjából kihozta azt ebből a nehéz helyzetből, amit lehetett és viszontválaszában folyamatosan reagált a Mi Hazánk elnökének és egy-két társának a bekiabálásaira, igyekezett nevetségessé tenni őket. 

Magyar Péter ellenfeleinek a célja egyértelmű: kibillenteni a lelki egyensúlyából a Tisza elnökét, hátha egyszer majd megüt valakit dühében vagy olyat mond, amit nagyon nem kellett volna. Ezt a célt értem, de az eszköz nekem nagyon nem tetszik. A szólásszabadság Magyar Pétert is megilleti, hadd mondja el, amit akar.

Tessék békén hagyni a másik rendezvényét!”

Nyitókép: Nagy Attila Tibor Facebook-oldala

tapir32
•••
2025. augusztus 19. 18:56 Szerkesztve
Magyarnak a keze, lába, hangja remeg, ha kérdezik. Hogy ne lássák, el szokott futni vagy ugyanazt ismételgetni kislányos zavarában. Egy idétlen bohóc.
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2025. augusztus 19. 18:52 Szerkesztve
A szólás szabadsága Toroczkai Lászlónak is jár! Pfujj, álMagyar Péter!
Válasz erre
0
0
OneiroNauta
2025. augusztus 19. 18:51
Milyen lelki egyensúly? :D:D A nárcisztikus szociopaták messze földön híres belső harmóniája? Te sem leszel már hülyébb NAT.
Válasz erre
1
0
Tehetős Totó
2025. augusztus 19. 18:44
Az létezhetetlen, ahogy a zetelaki mondja.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!