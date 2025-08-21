„Ha a rendszer gazdaságilag káros és a valós egyenlőtlenségeket sem számolja fel, felmerül a kérdés: kinek az érdekeit szolgálja? A Heritage Foundation egy új, a »woke« ideológiából profitáló elitcsoportra mutat rá. Ennek része az úgynevezett »DEI- és Klíma-ipari Komplexum«: egy tanácsadókból, jogászokból és vállalati bürokratákból álló réteg, amelynek megélhetése a rendszer komplexitásának fenntartásán múlik. Ez a klasszikus járadékvadászat (rent-seeking) modern formája, amely erőforrásokat von el a gazdaság termelő szektoraitól. A másik nyertes a nagy vagyonkezelő cégek „stewardship” csapata, amely a kezelt vagyonon keresztül óriási befolyást gyakorol a vállalati döntésekre anélkül, hogy közvetlen pénzügyi kockázatot vállalna. Végül pedig a már piacon lévő nagyvállalatok is profitálnak, amelyek a költséges ESG-szabályozást a kisebb versenytársak kiszorítására és a piaci pozícióik bebetonozására használhatják. Ez a folyamat a gazdasági hatalom koncentrációjához és a piaci egyenlőtlenségek növekedéséhez vezet.

A XXI. századi »woke kapitalizmus« egy koherens, negatív visszacsatolási spirált hozott létre. A meritokrácia feladása rontja a humántőke minőségét. A tőke ideológiai alapon történő rossz allokációja, a járadékvadász iparágak finanszírozása és a regresszív hatású szabályozás lassítja a gazdasági növekedést. Egy stagnáló vagy lassan növekvő gazdaságban a javakért folytatott küzdelem egyre inkább egy zéró összegű játékká válik, ez a dinamika pedig tovább szítja azokat a társadalmi és identitásalapú konfliktusokat, amelyeket a »woke« ideológia eredetileg orvosolni kívánt. A »woke kapitalizmus« így nem a XX. századból örökölt egyenlőtlenségek megoldásává, hanem éppen azok 21. századi újratermelőjévé válik. Az egyenlőség és társadalmi igazságosság retorikája pedig hatékonyan elfedi azt a tényt, hogy a háttérben egy új elitcsoport a gazdaság termelő szektoraitól a nem termelő adminisztratív, pénzügyi és ideológiai rétegek felé csoportosítja át a vagyont és a hatalmat.”

