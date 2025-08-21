Szörnyű tragédia: egy kukoricásban találták meg az eltűnt csecsemőt

Egy két hetes csecsemőt holtan találtak Nagydorog határában egy kukoricamezőn. A rendőrség gyilkosság gyanújával nyomoz, az édesanya érintettségét vizsgálva. A gyermek eltűnésének körülményei ellentmondásosak, több tanú vallomása is eltérő információkat tartalmaz – számolt be a tragikus esetről a Bors. Felidézték, egy édesanya jelentette be, hogy eltűnt a kéthetes kisbabája. A lap az egyik családtagtól úgy tudja, hogy

a csecsemőt holtan találták meg, a szülők pedig sokkos állapotban vannak.

„Viktória azt mondta, hogy augusztus 20-án sétálni ment az újszülöttel. A babát maga előtt tolta egy kocsiban, amikor meglátott egy fekete autót. Aztán elvesztette az eszméletét, és mire magához tért, már csak a hűlt helyét találta gyermekének. Az anya nem tudott beszámolni arról, mi történt vele pontosan, illetve, hogy milyen körülmények között szerezte a fején kialakult kisebb púpot. Azonnal segítséget kért, ám órákkal később már csak a csecsemő holtteste került elő” – számolt be a lapnak az egyik családtag.

A tragédia után egész Nagydorog tudni szeretné, hogy mi történt, de a rendőrség még nyomoz, későbbre ígér tájékoztatást. A Bors arról számolt be, hogy

az édesanya jelenleg is a Szekszárdi Rendőrkapitányságon tartózkodik, de ezzel kapcsolatos kérdésükre a nyomozóhatóság egyelőre nem kívánt válaszolni, az eljárás érdekeire hivatkozva.

A családnak most a gyász mellett a helyiek vádaskodásával is meg kell birkóznia. A hozzátartozó elmondta, még semmit sem tudnak a haláleset körülményeiről, de abban biztosak, hogy az édesanyja sosem bántotta volna a kisfiút. A családnak egy ötéves gyermeke is van, akire jelenleg az édesapja vigyáz. Az esettel kapcsolatban a Blikk arról írt,

a rendőrség a nőt gyanúsítja, szülés utáni depresszió okozta zavartságában végezhetett kisebbik fiával.

A rendőrség honlapján azt közölte, a gyermek keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. A délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.

Az elsődleges nyomozati cselekmények jelenleg is folyamatban vannak.

Nyitókép: Magyar Rendőrség