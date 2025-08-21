Ft
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Nagydorog rendőrség gyilkosság csecsemő

Szörnyű tragédia: egy kukoricásban találták meg az eltűnt csecsemőt

2025. augusztus 21. 20:11

A gyermek édesanyja végezhetett az újszülöttel, kiderült, miért tehette.

2025. augusztus 21. 20:11
csecsemő gyilkosság Nagydorog

Egy két hetes csecsemőt holtan találtak Nagydorog határában egy kukoricamezőn. A rendőrség gyilkosság gyanújával nyomoz, az édesanya érintettségét vizsgálva. A gyermek eltűnésének körülményei ellentmondásosak, több tanú vallomása is eltérő információkat tartalmaz – számolt be a tragikus esetről a Bors. Felidézték, egy édesanya jelentette be, hogy eltűnt a kéthetes kisbabája. A lap az egyik családtagtól úgy tudja, hogy 

a csecsemőt holtan találták meg, a szülők pedig sokkos állapotban vannak. 

„Viktória azt mondta, hogy augusztus 20-án sétálni ment az újszülöttel. A babát maga előtt tolta egy kocsiban, amikor meglátott egy fekete autót. Aztán elvesztette az eszméletét, és mire magához tért, már csak a hűlt helyét találta gyermekének. Az anya nem tudott beszámolni arról, mi történt vele pontosan, illetve, hogy milyen körülmények között szerezte a fején kialakult kisebb púpot. Azonnal segítséget kért, ám órákkal később már csak a csecsemő holtteste került elő” – számolt be a lapnak az egyik családtag.

A tragédia után egész Nagydorog tudni szeretné, hogy mi történt, de a rendőrség még nyomoz, későbbre ígér tájékoztatást. A Bors arról számolt be, hogy 

az édesanya jelenleg is a Szekszárdi Rendőrkapitányságon tartózkodik, de ezzel kapcsolatos kérdésükre a nyomozóhatóság egyelőre nem kívánt válaszolni, az eljárás érdekeire hivatkozva.

A családnak most a gyász mellett a helyiek vádaskodásával is meg kell birkóznia. A hozzátartozó elmondta, még semmit sem tudnak a haláleset körülményeiről, de abban biztosak, hogy az édesanyja sosem bántotta volna a kisfiút. A családnak egy ötéves gyermeke is van, akire jelenleg az édesapja vigyáz. Az esettel kapcsolatban a Blikk arról írt, 

a rendőrség a nőt gyanúsítja, szülés utáni depresszió okozta zavartságában végezhetett kisebbik fiával.

A rendőrség honlapján azt közölte, a gyermek keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. A délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.

Az elsődleges nyomozati cselekmények jelenleg is folyamatban vannak.

Nyitókép: Magyar Rendőrség

 

rugbista
2025. augusztus 21. 21:32
Minden cigánygyerek retteg a fekete autótól. (Mivel ők ilyenekkel lopják a gyerekeket).
Ízisz
•••
2025. augusztus 21. 20:57 Szerkesztve
Z. A férj fejbe vágta, hogy meglegyen az alibi a megtámadására??? ❓😬😯
counter-revolution
2025. augusztus 21. 20:43
A legendás cigány gyermekszeretet.
Welszibard
2025. augusztus 21. 20:37
Szerintem nem túl életszerű, hogy valaki a szántóföldi kukoricásnál sétáltatja babakocsival a 2 hetes csecsemőt. Ez a "rosszullétes" mese is pont olyan, mint a 65 éves tápéi öregasszony esete az UFO-val. A néni ugyanis a biciklikormányra akasztva vitte be a szegedi piacra a két koppasztott pecsenyekacsát, amikor villantott neki az UFO. Bedőlt az árokba, aztán arra ébredt, hogy zihált volt és zsibbadt volt az alsó fele.
