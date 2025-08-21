Bajban a NATO, újabb a szövetségen kívüli országból lehet atomhatalom

Belarusz korábban Kínával hajtott végre közös rakétafejlesztést, a héten pedig jelezte, hogy katonai együttműködését Iránnal is elmélyíti. Az ország nyugaton három NATO-tagállammal, Lengyelországgal, Litvániával és Lettországgal, délen pedig Ukrajnával határos.

Aljakszandr Lukasenka, aki 1994 óta irányítja Belaruszt, csütörtökön egy fegyveripari tanácskozáson sürgette a rakétagyártás korszerűsítését. Közölte: a fokozódó katonai fenyegetések és a nyugati szomszédok fegyverkezése arra kényszeríti országát, hogy folyamatosan erősítse saját, valamint Oroszországgal közös védelmi képességeit.