Bajban a NATO, újabb a szövetségen kívüli országból lehet atomhatalom

2025. augusztus 21. 19:21

Aljakszandr Lukasenka elnök szerint a fokozódó katonai fenyegetések és a nyugati szomszédok fegyverkezése arra kényszeríti országát, hogy folyamatosan erősítse védelmi képességeit.

Belarusz vizsgálja, miként bővítheti rakétagyártását, beleértve azt is, hogy lehetséges-e atomtöltet indítására képessé tenni Polonez típusú rakétavetőit – írja a Világgazdaság az ország biztonsági tanácsának vezetőjére hivatkozva. A lap megemlíti, hogy az Oroszországgal szövetséges Belarusz egyelőre nem rendelkezik saját nukleáris fegyverrel, de orosz taktikai atomfegyvereket állomásoztat területén, amelyeket Moszkva ellenőriz. 

Belarusz korábban Kínával hajtott végre közös rakétafejlesztést, a héten pedig jelezte, hogy katonai együttműködését Iránnal is elmélyíti. Az ország nyugaton három NATO-tagállammal, Lengyelországgal, Litvániával és Lettországgal, délen pedig Ukrajnával határos.

Aljakszandr Lukasenka, aki 1994 óta irányítja Belaruszt, csütörtökön egy fegyveripari tanácskozáson sürgette a rakétagyártás korszerűsítését. Közölte: a fokozódó katonai fenyegetések és a nyugati szomszédok fegyverkezése arra kényszeríti országát, hogy folyamatosan erősítse saját, valamint Oroszországgal közös védelmi képességeit.

A Polonez ma korszerű rendszernek számít, ám annak a lehetőségét is vizsgálják, hogyan lehetne ezeknek a rakétáit nukleáris robbanófejekkel ellátni. A kínai együttműködésben fejlesztett rakétavetők 2016 óta állnak hadrendben, hatótávolságuk 300 kilométer. Minszk azt is vizsgálja, miként hasznosíthatná az orosz fejlesztésű Oresnyik hiperszonikus rakéta technológiáját egy közös programban. 

Nyitókép: Ilya Pitalev / SPUTNIK / AFP

Welszibard
2025. augusztus 21. 20:53
Miért ne lehetne? Izraelnek lehet, Iránnak meg nem? Mert az egyik valamikor "választott" népnek nevezte önmagát, a másik meg nem?
nogradi
2025. augusztus 21. 19:48
Ha lemondanál Sanyi megszűnne a fokozódás, erre gondoltál már?
gyzoltan-2
2025. augusztus 21. 19:40
Érdekes utalás! Általában, ha egy ilyen hír megjelenik, az többnyire már múlt időt jelent, vagyis vagy már megvalósult, vagy a közeljövőben a fejlesztés realizálódik..! -úgy egyébként, rémlik, hogy voltak, (vannak?!) törekvések, hogy Beloruszt is Ukrajna sorsára juttassák..!
survivor
2025. augusztus 21. 19:27
Taktikai nuke. Gut ! Daj mnye pozsalujszta....goszpogyi Lukasenka!
