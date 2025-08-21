Bajban a NATO, újabb a szövetségen kívüli országból lehet atomhatalom

Ettől rettegett a NATO: több ezer orosz katona jelenhet meg egyik pillanatról a másikra a lengyel határ közelében
Vészjósló hírek érkeztek.
Aljakszandr Lukasenka elnök szerint a fokozódó katonai fenyegetések és a nyugati szomszédok fegyverkezése arra kényszeríti országát, hogy folyamatosan erősítse védelmi képességeit.
Belarusz vizsgálja, miként bővítheti rakétagyártását, beleértve azt is, hogy lehetséges-e atomtöltet indítására képessé tenni Polonez típusú rakétavetőit – írja a Világgazdaság az ország biztonsági tanácsának vezetőjére hivatkozva. A lap megemlíti, hogy az Oroszországgal szövetséges Belarusz egyelőre nem rendelkezik saját nukleáris fegyverrel, de orosz taktikai atomfegyvereket állomásoztat területén, amelyeket Moszkva ellenőriz.
Belarusz korábban Kínával hajtott végre közös rakétafejlesztést, a héten pedig jelezte, hogy katonai együttműködését Iránnal is elmélyíti. Az ország nyugaton három NATO-tagállammal, Lengyelországgal, Litvániával és Lettországgal, délen pedig Ukrajnával határos.
Aljakszandr Lukasenka, aki 1994 óta irányítja Belaruszt, csütörtökön egy fegyveripari tanácskozáson sürgette a rakétagyártás korszerűsítését. Közölte: a fokozódó katonai fenyegetések és a nyugati szomszédok fegyverkezése arra kényszeríti országát, hogy folyamatosan erősítse saját, valamint Oroszországgal közös védelmi képességeit.
A Polonez ma korszerű rendszernek számít, ám annak a lehetőségét is vizsgálják, hogyan lehetne ezeknek a rakétáit nukleáris robbanófejekkel ellátni. A kínai együttműködésben fejlesztett rakétavetők 2016 óta állnak hadrendben, hatótávolságuk 300 kilométer. Minszk azt is vizsgálja, miként hasznosíthatná az orosz fejlesztésű Oresnyik hiperszonikus rakéta technológiáját egy közös programban.
Nyitókép: Ilya Pitalev / SPUTNIK / AFP