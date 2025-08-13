Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fehéroroszország Aljakszandr Lukasenka Minszk

Újra bevethetik a félelmetes orosz szuperfegyvert: nem várt akcióra készül Moszkva és Minszk

2025. augusztus 13. 15:38

Ismét előkerülhet az Oresnyik rakétarendszer.

2025. augusztus 13. 15:38
null

Fehéroroszország és Oroszország szeptember 12–16. között közösen rendezi meg a Zapad 2025 hadgyakorlatot, amelynek egyik kiemelt eleme a nukleáris fegyverek bevetésének tervezése lesz. Viktor Hrenyin fehérorosz védelmi miniszter Aljakszandr Lukasenka elnöknek tett jelentésében hangsúlyozta, hogy ez a stratégiai elrettentés szerves része. 

A gyakorlat során az Oresnyik rakétarendszer használatát is modellezik,

amelyet Oroszország az év végéig telepít Fehéroroszországba, és amely nukleáris robbanófejek hordozására is alkalmas – adta hírül a Portfólió

Ezt is ajánljuk a témában

Lukasenka korábban kijelentette, hogy országának nem célja a nukleáris fegyverek bevetése, ugyanakkor egy esetleges támadás esetén „minden rendelkezésre álló fegyvert” használna. Az elnök szerint az orosz atomfegyverek belarusz területen való jelenléte jelentősen megváltoztatta a kommunikáció hangnemét az Egyesült Államokkal és más nyugati országokkal.

Az orosz taktikai nukleáris fegyverek belarusz telepítéséről 2023 márciusában döntött Vlagyimir Putyin, Minszk kérésére. 2024 áprilisában Lukasenka megerősítette, hogy több tucat ilyen robbanófej érkezett az országba. A két ország idei biztonsági megállapodása szerint ezek a fegyverek a nukleáris és hagyományos fegyveres konfliktusok megelőzését szolgálják, és kizárólag végső esetben vethetők be.

A Zapad 2025 során a nukleáris tervezés mellett a felek gyakorolni fogják a légicsapások elhárítását és az ellenséges szabotázscsoportok felszámolását is, jelezve, hogy a katonai együttműködés továbbra is kiterjed mind a stratégiai, mind a taktikai műveletekre.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
qwsqws
2025. augusztus 13. 16:16
NEM Aljakszandr Lukasenka HANEM Alekszandr Lukasenko
Válasz erre
1
0
Vitez_Laszlo
2025. augusztus 13. 15:59
Úgy látszik a ruszkik a tárgyalás előtt még megmutatják, hogy ki az úr azon a vidéken!
Válasz erre
0
0
rasdi1
2025. augusztus 13. 15:44
Amint egy másik cikkhez írtam (az amerikai atombombázók norvégiai telepítéséről), mindkét oldalról megy az "izmozás" a pénteki találkozó előtt.
Válasz erre
2
0
canadian-deplorable
2025. augusztus 13. 15:40
Remélhetőleg értékes célpontok ellen, mert nagyon drága játékszer.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!