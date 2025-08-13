Újra bevethetik a félelmetes orosz szuperfegyvert: nem várt akcióra készül Moszkva és Minszk

Lukasenka korábban kijelentette, hogy országának nem célja a nukleáris fegyverek bevetése, ugyanakkor egy esetleges támadás esetén „minden rendelkezésre álló fegyvert” használna. Az elnök szerint az orosz atomfegyverek belarusz területen való jelenléte jelentősen megváltoztatta a kommunikáció hangnemét az Egyesült Államokkal és más nyugati országokkal.

Az orosz taktikai nukleáris fegyverek belarusz telepítéséről 2023 márciusában döntött Vlagyimir Putyin, Minszk kérésére. 2024 áprilisában Lukasenka megerősítette, hogy több tucat ilyen robbanófej érkezett az országba. A két ország idei biztonsági megállapodása szerint ezek a fegyverek a nukleáris és hagyományos fegyveres konfliktusok megelőzését szolgálják, és kizárólag végső esetben vethetők be.

A Zapad 2025 során a nukleáris tervezés mellett a felek gyakorolni fogják a légicsapások elhárítását és az ellenséges szabotázscsoportok felszámolását is, jelezve, hogy a katonai együttműködés továbbra is kiterjed mind a stratégiai, mind a taktikai műveletekre.