Kegyelmet adott Lukasenka az ukránoknak – Donald Trump keze van a dologban

Ahelyett, hogy egymást gyilkolnák.
Szombat délben adták át őket.
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kegyelmet adott 31 bebörtönzött ukrán állampolgárnak – közölte a BelTa fehérorosz hírügynökség szombati beszámolója szerint Natalja Ejszmont elnöki szóvivő.
„A megvalósult megállapodások értelmében, amelyeket az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és a Fehérorosz Köztársaság elnöke, Aljakszandr Lukasenka kötött,
az ukrán fél kérésére, a szomszédos államban zajló fegyveres konfliktus rendezése érdekében, az emberiesség elveire hivatkozva és jó szándékú gesztusként az elnök 31 ukrán állampolgárnak kegyelmezett meg,
akik bűncselekményeket követtek el hazánk területén” – mondta újságíróknak a szóvivő. Hozzátette, hogy szombat délben adták át őket az ukrán félnek.
(MTI)
