11. 23.
vasárnap
Fehéroroszország Donald Trump ukrajna

Kegyelmet adott Lukasenka az ukránoknak – Donald Trump keze van a dologban

2025. november 22. 13:03

Szombat délben adták át őket.

2025. november 22. 13:03
null

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kegyelmet adott 31 bebörtönzött ukrán állampolgárnak – közölte a BelTa fehérorosz hírügynökség szombati beszámolója szerint Natalja Ejszmont elnöki szóvivő.

„A megvalósult megállapodások értelmében, amelyeket az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és a Fehérorosz Köztársaság elnöke, Aljakszandr Lukasenka kötött,

az ukrán fél kérésére, a szomszédos államban zajló fegyveres konfliktus rendezése érdekében, az emberiesség elveire hivatkozva és jó szándékú gesztusként az elnök 31 ukrán állampolgárnak kegyelmezett meg,

akik bűncselekményeket követtek el hazánk területén” – mondta újságíróknak a szóvivő. Hozzátette, hogy szombat délben adták át őket az ukrán félnek.

(MTI)

Fotó: Alexander Nemenov/AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
moliere-0
2025. november 23. 00:19
Ha a legvalószínűbb tevékenységre gondolok, mint internetes csalás és fosztogatás, akkor az a megoldás érdekel, amelynek következtében lerövidül a "szenvedésük".
Válasz erre
0
0
goldie-2
2025. november 22. 17:21
Viszik is őket a frontra.
Válasz erre
1
0
akitiosz
2025. november 22. 16:47
Ez nem megkegyelmezés, hanem halálos ítélet. Egy tisztességes ország nem szolgáltat ki embereket olyan országnak, ahol halál fenyegeti őket.
Válasz erre
2
1
borsos-2
2025. november 22. 15:59
Szegények. Lehet, hogy végső elkeseredettségükben követtek el valamit, hogy ne kelljen visszatérniük a náci pusztulat húsdarálóba, erre a Trump kijárta nekik a frontszolgálatot....
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!