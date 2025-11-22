Trump alelnöke rendhagyó ötletet villantott – gyökeres fordulatot hozna az orosz–ukrán háborúba

Ezt nem akarta hallani Zelenszkij az amerikai elnöktől – Donald Trump világossá tette elképzeléseit
Az ukránoknak választ kell adniuk az Egyesült Államok béketervére.
Ahelyett, hogy egymást gyilkolnák.
Mint arról beszámoltunk, Donald Trump szerint létezik a békéhez vezető út Ukrajnában, amelyet az ukrán elnöknek kell elfogadnia – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt újságírók előtt pénteken, arra a korábbi kijelentésére reagálva, hogy Ukrajnának jövő csütörtökig választ kell adnia az Egyesült Államok béketervére.
Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a tervvel”
– fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, hogy amennyiben az ukrán elnök nem fogadja el a háború lezárására kidolgozott amerikai elképzelést, akkor „harcolhat tovább”.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukránoknak választ kell adniuk az Egyesült Államok béketervére.
Trumphoz csatlakozott magyarbarát alelnöke, JD Vance is, aki hozzátette, hogy a békéért dolgozó elnök „kereskedelmi és kulturális kapcsolatokat” szeretne látni Ukrajna és Oroszország között.
Miért ne kereskedhetne Oroszország és Ukrajna, ahelyett, hogy egymást gyilkolnák? Utazhatnának, lehetne közvetlen kapcsolat a két ország között, illetve pezsgő kulturális élet! Ez Trump alapvető világnézete”
– hangsúlyozta az amerikai alelnök.
Hozzátette, hogy pontosan ez Trump álláspontja Oroszország Ukrajna elleni háborújával kapcsolatban is.
Mint ismert, Donald Trump 28 pontos béketervvel állt elő az orosz–ukrán háború mielőbbi befejezésére. A Mandiner az alábbi cikkben foglalta össze, mit lehet tudni az amerikai elnök ultimátumáról, amelynek elfogadására csütörtökig kell választ adnia Ukrajnának. Erről Trump a Fox rádió The Brian Kilmeade Show című műsorában beszélt, amelyből az UNIAN hírügynökség idézett pénteken.
Ezt is ajánljuk a témában
Melyek a legfontosabb pontok, mit mondott rá Putyin, hogyan reagált Zelenszkij, meddig dönthet az ukrán elnök, és mi a magyar miniszterelnök álláspontja?
Ezt is ajánljuk a témában
JD Vance egy több ezer fős stadionban mondta ezt.
Fotó: MTI/AP/Alex Brandon