Trump alelnöke rendhagyó ötletet villantott – gyökeres fordulatot hozna az orosz–ukrán háborúba

Mint arról beszámoltunk, Donald Trump szerint létezik a békéhez vezető út Ukrajnában, amelyet az ukrán elnöknek kell elfogadnia – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt újságírók előtt pénteken, arra a korábbi kijelentésére reagálva, hogy Ukrajnának jövő csütörtökig választ kell adnia az Egyesült Államok béketervére.

Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a tervvel”

– fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, hogy amennyiben az ukrán elnök nem fogadja el a háború lezárására kidolgozott amerikai elképzelést, akkor „harcolhat tovább”.