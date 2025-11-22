Ft
JD Vance orosz-ukrán háború Donald Trump

Trump alelnöke rendhagyó ötletet villantott – gyökeres fordulatot hozna az orosz–ukrán háborúba

2025. november 22. 11:27

Ahelyett, hogy egymást gyilkolnák.

2025. november 22. 11:27
null

Mint arról beszámoltunk, Donald Trump szerint létezik a békéhez vezető út Ukrajnában, amelyet az ukrán elnöknek kell elfogadnia – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt újságírók előtt pénteken, arra a korábbi kijelentésére reagálva, hogy Ukrajnának jövő csütörtökig választ kell adnia az Egyesült Államok béketervére.

Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a tervvel”

– fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, hogy amennyiben az ukrán elnök nem fogadja el a háború lezárására kidolgozott amerikai elképzelést, akkor „harcolhat tovább”.

Trumphoz csatlakozott magyarbarát alelnöke, JD Vance is, aki hozzátette, hogy a békéért dolgozó elnök „kereskedelmi és kulturális kapcsolatokat” szeretne látni Ukrajna és Oroszország között.

Miért ne kereskedhetne Oroszország és Ukrajna, ahelyett, hogy egymást gyilkolnák? Utazhatnának, lehetne közvetlen kapcsolat a két ország között, illetve pezsgő kulturális élet! Ez Trump alapvető világnézete”

– hangsúlyozta az amerikai alelnök.

Hozzátette, hogy pontosan ez Trump álláspontja Oroszország Ukrajna elleni háborújával kapcsolatban is.

Mint ismert, Donald Trump 28 pontos béketervvel állt elő az orosz–ukrán háború mielőbbi befejezésére. A Mandiner az alábbi cikkben foglalta össze, mit lehet tudni az amerikai elnök ultimátumáról, amelynek elfogadására csütörtökig kell választ adnia Ukrajnának. Erről Trump a Fox rádió The Brian Kilmeade Show című műsorában beszélt, amelyből az UNIAN hírügynökség idézett pénteken.

Fotó: MTI/AP/Alex Brandon

bondavary
2025. november 22. 13:08
Azt azért még meglátjuk, hajlandó-e Trump magára hagyni Ukrajnát? Például a műholdas támogatás megvonásával, mert ez lenne az, ami valóban hatásos lenne. Az európaiak által megvásárolt, majd Ukrajnának átadott fegyverekről nyilván nem fog lemondani.
sersem
2025. november 22. 12:36
Sok kedves Azovos épülne be az orosz életbe, meg pár táska pénz is becsurranna. Trójai faló elmélet. Pár év alatt sikeresen aláásná az oroszokat. Jó terv.
Gubbio
•••
2025. november 22. 12:08 Szerkesztve
Voltak már merész, de igazi elképzelések, amit az EU és az amerikai Deep State lehúzott az arnybudin, miszerint Oroszország is a NATO és az EU tagja lehetne. Maga Putyin kínálta föl, évekkel-évekkel ezelőtt. Persze, akkor a felhomályosult Nyugat-Európa kénytelen lett volna felhagyni az LGBTQ+ ideológiák terjesztésével, a pusztító migráció beengedésével és a keresztényüldözéssel.
NovaTerra
2025. november 22. 12:04
Ebben mi az olyan hú de rendhagyó?
