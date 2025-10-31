Ft
Ft
18°C
11°C
Ft
Ft
18°C
11°C
10. 31.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 31.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Oresnyik Fehéroroszország Aljakszandr Lukasenka Ukrajna orosz-ukrán háború

Fehéroroszország bejelentette: orosz ballisztikus rakétákat telepítenek, amiket be is fognak vetni

2025. október 31. 19:15

Lukasenka szerint az ukránok tehetnek arról, hogy jelenleg háborús hangulat uralkodik mindkét országban.

2025. október 31. 19:15
null

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök pénteken megerősítette, hogy decemberben hadrendbe állítják az orosz gyártású Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszert az országban – derült ki a fehérorosz állami hírügynökség, a BelTA beszámolójából.

„Az Oresnyik egy ijesztő fegyver. Decemberben hadrendbe áll”– fogalmazott Lukasenka, és hozzátette – „Szeretném, ha (a nyugati országok) megértenék, hogy ha kell, képesek vagyunk csapást mérni. Akkor leülünk Putyinnal, döntést hozunk és csapást mérünk.

 Úgyhogy ne provokáljanak, hiszen az ukrajnai háború is így kezdődött: a Donyec-medencében üldözték az orosz ajkúakat, gyilkolták, mérgezték őket.

 Mindez a szemem láttára történt” – állította az államfő, és kiemelte, a minszki tárgyalóasztalnál egykor békemegállapodások születtek, de Fehéroroszország ellenségei a megtévesztés útját választották, ami a jelenlegi helyzethez vezetett.

„Kiderült, hogy nem állapodtak meg. Kiderült, hogy Minszkbe azért jöttek, hogy Oroszországot és minket megtévesszenek. Megtévesztettek. Nos, meg is fizették az árát. Már kétmillió ember halt meg, és rengeteg ukrán sebesült meg” – nyilatkozott a fehérorosz államfő.

(MTI)

Nyitókép: Alexander NEMENOV / AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!