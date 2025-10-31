Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök pénteken megerősítette, hogy decemberben hadrendbe állítják az orosz gyártású Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszert az országban – derült ki a fehérorosz állami hírügynökség, a BelTA beszámolójából.

„Az Oresnyik egy ijesztő fegyver. Decemberben hadrendbe áll”– fogalmazott Lukasenka, és hozzátette – „Szeretném, ha (a nyugati országok) megértenék, hogy ha kell, képesek vagyunk csapást mérni. Akkor leülünk Putyinnal, döntést hozunk és csapást mérünk.

Úgyhogy ne provokáljanak, hiszen az ukrajnai háború is így kezdődött: a Donyec-medencében üldözték az orosz ajkúakat, gyilkolták, mérgezték őket.

Mindez a szemem láttára történt” – állította az államfő, és kiemelte, a minszki tárgyalóasztalnál egykor békemegállapodások születtek, de Fehéroroszország ellenségei a megtévesztés útját választották, ami a jelenlegi helyzethez vezetett.

„Kiderült, hogy nem állapodtak meg. Kiderült, hogy Minszkbe azért jöttek, hogy Oroszországot és minket megtévesszenek. Megtévesztettek. Nos, meg is fizették az árát. Már kétmillió ember halt meg, és rengeteg ukrán sebesült meg” – nyilatkozott a fehérorosz államfő.