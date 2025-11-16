Magyarország–Írország: még első kalaposak is lehetnénk a vb-pótselejtezőn – a fehéroroszok már megcsinálták a csodát

Vasárnap eldől a sorsunk: jön a szokásos matekozás a Magyarország–Írország előtt
A várt csütörtöki ünneplés helyett még három napon át izgulnunk kell a válogatott miatt.
Más kérdés, hogy jó lenne-e az nekünk... A mieink sorsdöntő világbajnoki selejtezős összecsapása előtt ismét végigvettük a lehetséges forgatókönyveket, de ami nem kérdés: a Magyarország–Írország csoportrangadó az év legfontosabb mérkőzése.
Az év – sőt, az elmúlt sok év – legfontosabb tétmérkőzése vár labdarúgó-válogatottunkra vasárnap 15 órától: az utolsó világbajnoki selejtezőmérkőzésen, a Puskás Arénában rendezett Magyarország–Írország összecsapáson dől el, hogy a mieink kivívják-e a pótselejtező lehetőségét, életben tartva ezzel az álmot, hogy 1986 után újra vb-n szurkolhassunk nekik. A portugálok váratlan dublini veresége után többesélyessé vált a forgatókönyv, most emlékeztetőül gyorsan végigvesszük a lehetséges kimeneteleket.
Amit valószínűleg már mindenki tud: az utolsó kör előtt az F jelű négyes második helyén álló magyar válogatottnak Írország ellen egy pont is elegendő lenne a pótselejtező biztosításához, míg vereséggel ez az esély szertefoszlana. A Nemzeti Sport megjegyzi, hogy elméletileg még az is lehetséges, hogy az első kalapból várjuk a pótselejtezőt, ám ehhez roppant szerencsés eredmények kellenének: a mi nagy különbségű győzelmünk mellett a csoportelső portugálok hazai veresége a már biztosan utolsó örmények ellen, ami így együtt elég valószínűtlen kombinációnak tűnik. Megjegyzendő, egyáltalán nem lehetetlen: a minap Fehéroroszország majdnem hasonló csodát vitt véghez,
a belaruszok a csoportelső Dánia vendégeként 2–1-re vezettek az „odavágó” 6–0-s veresége után, az északiak csak a 79. percben tudtak pontot menteni, úgy, hogy a meccs előtt 1,06-os odds volt rájuk... A mostani helyzet kísértetiesen hasonló: az örmények először egy 5–0-s zakóba néztek bele a portugálok ellen hazai pályán, a luzitán győzelemre most 1,05-öt adnak a fogadóirodák.
Az NSO azonban gyorsan hozzá is teszi, hogy papíron hiába nézne ki jól, a valóságban egyáltalán nem biztos, hogy jó lenne nekünk az első kalap. Ebben az esetben ugyanis Wales, Románia, Svédország és Észak-Írország kerülne a negyedik kalapba, mind sokkal nehezebb ellenfélnek tűnik, mint a jelenleg a harmadik kalapban tanyázó
Csehország, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó négyes
– ahonnan akkor kapnánk ellenfelet, ha a második tetején végeznénk. Lássuk be, ez tűnik a legreálisabb forgatókönyvnek, hiszen ehhez nekünk elegendő lenne egy döntetlen az írek ellen a Puskásban, míg a Nemzetek Ligája-győztes, a dublini blama miatt pluszban felhergelt portugálokról nehéz elképzelni, hogy hazai pályán ne hozzák a kötelezőt az általunk is oda-vissza vert örményekkel szemben.
A FIFA módosításai nyomán a pótselejtező ugye most már nem egyetlen oda-vissza párharc során dől el (mint például 1997-ben, a borzasztó emlékű jugoszlávok elleni katasztrófa alkalmával...) hanem a 16 európai válogatott egy kétkörös rájátszáson vesz részt: a sorsolásra november 20-án kerül sor Zürichben, míg maga a playoff az elődöntőkkel március 26-án rajtolna, a döntőt pedig március 31-én rendezik.
(Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka)