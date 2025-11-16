Magyarország–Írország: még első kalaposak is lehetnénk a vb-pótselejtezőn – a fehéroroszok már megcsinálták a csodát

Nekünk már egy iksz is elég lenne a Magyarország–Írország sorsdöntő csoportrangadón

Az NSO azonban gyorsan hozzá is teszi, hogy papíron hiába nézne ki jól, a valóságban egyáltalán nem biztos, hogy jó lenne nekünk az első kalap. Ebben az esetben ugyanis Wales, Románia, Svédország és Észak-Írország kerülne a negyedik kalapba, mind sokkal nehezebb ellenfélnek tűnik, mint a jelenleg a harmadik kalapban tanyázó

Csehország, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó négyes

– ahonnan akkor kapnánk ellenfelet, ha a második tetején végeznénk. Lássuk be, ez tűnik a legreálisabb forgatókönyvnek, hiszen ehhez nekünk elegendő lenne egy döntetlen az írek ellen a Puskásban, míg a Nemzetek Ligája-győztes, a dublini blama miatt pluszban felhergelt portugálokról nehéz elképzelni, hogy hazai pályán ne hozzák a kötelezőt az általunk is oda-vissza vert örményekkel szemben.