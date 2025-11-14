Ft
Nem várt vereség után nem várt balhé: komoly összetűzés a portugál sztárok és szurkolóik között (VIDEÓ)

2025. november 14. 14:57

A Nemzetek Ligája-győztes válogatott sztárjai kaptak hideget-meleget a dublini blama után, de ők sem maradtak adósak a válasszal. A portugál csapat már egy hónapja, a mieink ellen is ünneplésre készült, ehelyett végül csak a selejtezősorozat utolsó napján biztosíthatja be vb-részvételét.

2025. november 14. 14:57
A nem várt eredmény után nem várt jelenetek játszódtak le a portugál válogatott és szurkolótábora között csütörtök este Dublinban. Mint ismert, a Cristiano Ronaldo 62. perces kiállítása után jó félórát emberhátrányban játszó luzitánok végül meglepetésre 2–0-s vereséget szenvedtek az újabb emberelőnyt kiprovokáló írek otthonában, ami azt jelenti, hogy csak a világbajnoki selejtezősorozat záró fordulójában, vasárnap válhat biztossá a vb-részvételük – már amennyiben hazai pályán hozzák a kötelezőt a mieink által oda-vissza legyőzött, csoportutolsó örmények ellen.

Ír öröm, portugál bánat: ez a vereség nagyon nem volt benne a pakliban (Fotó: AFP/Paul Faith)

A lefújást követően a tetőfokára hágott a feszültség a játékosok és a Dublinba elutazó szurkolók között. A felvételeken jól látszik, hogy 

előbb a Manchester City sztárja, Rúben Dias szólalkozott össze az őt számonkérő drukkerekkel, majd klub- és honfitársa, az általában békíteni próbáló Bernardo Silva sem tudta lenyelni a sértő megjegyzéseket

 – mi több, a végére úgy bedühödött, hogy még az őt elhúzni igyekvő Joao Félix karjaiból is kitépte magát. 

Rúben Dias and Bernardo Silva ‘clashed’ with Portuguese fans after the defeat in Ireland
byu/superdouradas insoccer

A portugál válogatott már egy hónappal ezelőtt ünnepelt volna...

A csoportelső portugáloknak azért is eshetett különösen zokon a váratlan vereség, mert ők már egy hónapja, a magyarok elleni, lisszaboni találkozó előtt is ünneplésre készültek; nagyon nem volt benne a pakliban, hogy a soron következő két mérkőzésükön csupán egy pontot gyűjtsenek. 

Egy mieink elleni sikerrel már akkor jó előre bebiztosították volna a csoportgyőzelmet, s ezzel együtt az egyenes ági vb-kijutást, ám Szoboszlai Dominik lúdbőrözős, 91. perces egyenlítése elrontotta az örömüket, amit csak tetézett a csütörtökön becsúszott írországi vereség.

A fenyegető jelenetsorok jól mutatják, Portugáliában mekkorák az elvárások a világ egyik legjobb válogatottjával szemben, amely jelenleg is Nemzetek Ligája-címvédő, 2016-ban Európa-bajnokságot nyert, és a jövő évi világbajnokságon is az egyik esélyesnek számít – a most kiállított Ronaldo például nem is rejti véka alá, hogy egy vb-címmel válna teljessé így is egyedülálló pályafutása. 

(Nyitókép: AFP/Paul Faith)

balatontihany-25
2025. november 14. 16:27
Simlis portugálok, elmentek lazázáni egyet... Jogos a szuirkolóik felháborodása.
monuskaroly
2025. november 14. 16:03
Ezek a cigányok már az EB-n is megszívattak minket. Istenem, csak valahogy az örmények is megvernék őket, mi meg az íreket és csoportelsők lennénk. Jó-jó kicsit erős, de az írek ellen ha nem lesz minimum döntetlen, nem érdemlünk kijutást.
