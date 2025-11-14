Nem várt vereség után nem várt balhé: komoly összetűzés a portugál sztárok és szurkolóik között (VIDEÓ)

A csoportelső portugáloknak azért is eshetett különösen zokon a váratlan vereség, mert ők már egy hónapja, a magyarok elleni, lisszaboni találkozó előtt is ünneplésre készültek; nagyon nem volt benne a pakliban, hogy a soron következő két mérkőzésükön csupán egy pontot gyűjtsenek.

Egy mieink elleni sikerrel már akkor jó előre bebiztosították volna a csoportgyőzelmet, s ezzel együtt az egyenes ági vb-kijutást, ám Szoboszlai Dominik lúdbőrözős, 91. perces egyenlítése elrontotta az örömüket, amit csak tetézett a csütörtökön becsúszott írországi vereség.

A fenyegető jelenetsorok jól mutatják, Portugáliában mekkorák az elvárások a világ egyik legjobb válogatottjával szemben, amely jelenleg is Nemzetek Ligája-címvédő, 2016-ban Európa-bajnokságot nyert, és a jövő évi világbajnokságon is az egyik esélyesnek számít – a most kiállított Ronaldo például nem is rejti véka alá, hogy egy vb-címmel válna teljessé így is egyedülálló pályafutása.