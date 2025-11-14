Marco Rossi után Cristiano Ronaldót is leoltotta az írek kapitánya

„Ronaldo egyszerűen csak ostoba volt”

Az izlandi szakember utóbb fedte fel, mit mondott neki Ronaldo. „Gúnyosan megdicsért, mondván, én helyeztem nyomást a játékvezetőre. Csakhogy ennek valójában semmi köze hozzám: az ő pályán belüli cselekedete volt az, amivel kiállíttatta magát. Én semmit sem tettem, hacsak nem másztam bele tényleg a fejébe...” – mondta Hallgrímsson, amivel arra utalt, hogy a mérkőzés előtt nyíltan kérte a bírókat, véletlenül se hagyják magukat befolyásolni Cristiano Ronaldo által, ahogy azt a játékvezetőkollégák korábban már többször is megtették a portugál világklasszis hatására.

Miközben elsétált mellettem, azt mondta, ez okos dolog volt a részemről. De az igazság az, hogy hiába hibáztatja a játékvezetőt vagy bárki mást, egyedül az ő ostoba döntése volt, hogy bántotta a játékosunkat”

– szögezte le Hallgrímsson, aki már korábban sem fogta vissza magát a nyilatkozatok terén. Jól emlékezhetünk, ő volt az, aki előbb a véleményes dublini döntetlen után előbb kiosztotta Marco Rossi magyar szövetségi kapitányt, majd a mieink örményverését is elintézte annyival, hogy csupán szerencsénk volt...