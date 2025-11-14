Marco Rossi után Cristiano Ronaldót is leoltotta az írek kapitánya

Ünneplés lefújva: a magyarokkal és Ronaldóval is kiszúrtak Dublinban (VIDEÓ)
Hidegzuhany a javából.
Heimir Hallgrímsson nem fogja vissza magát, ha nyilatkozatokról van szó. Az írek izlandi mestere ezúttal a kiállítása után őt gyanúsítgató Cristiano Ronaldo kapcsán fogalmazott meg éles kritikát.
Mint ismert, a világbajnoki selejtezősorozat F-csoportjának kései mérkőzésén a korábban már a magyar válogatott ellen is ünneplésre készülő portugálok óriási meglepetésre 2–0-s vereséget szenvedtek Írországban, így továbbra sem biztosították be csoportgyőzelmüket, s ezzel együtt egyenes ági vb-kijutásukat. Ráadásul velünk is alaposan kibabráltak, hiszen így hiába szenvedtük ki az egygólos sikert Örményországban, a mi sorsunk is a vasárnapi, kőkeménynek ígérkező Magyarország–Írország zárómérkőzésen áll vagy bukik. A csütörtöki, dublini összecsapást megelőzően négy selejtezőmeccsen öt gólt jegyző – Lisszabonban nekünk is kétszer beköszönő – Cristiano Ronaldo ezúttal a portugálok negatív hősének bizonyult: a csapatkapitány már az 59. percben piros lapot kapott Dara O'Shea lekönyökléséért (226. válogatott meccsén az elsőt), ezzel nemcsak az írek ellen hozta emberhátrányba csapatát, de a vasárnapi, örmények elleni zárómeccset is ki kell hagynia eltiltás miatt.
A várt csütörtöki ünneplés helyett még három napon át izgulnunk kell a válogatott miatt.
A mindig temperamentumos portugál szupersztár természetesen nehezen viselte a kiállítást, a pályán és azon kívül is balhézott egy kicsit, az öltöző felé sétálva például az ír szövetségi kapitánnyal, Hemir Hallgrímssonnal is összeszólalkozott.
Az izlandi szakember utóbb fedte fel, mit mondott neki Ronaldo. „Gúnyosan megdicsért, mondván, én helyeztem nyomást a játékvezetőre. Csakhogy ennek valójában semmi köze hozzám: az ő pályán belüli cselekedete volt az, amivel kiállíttatta magát. Én semmit sem tettem, hacsak nem másztam bele tényleg a fejébe...” – mondta Hallgrímsson, amivel arra utalt, hogy a mérkőzés előtt nyíltan kérte a bírókat, véletlenül se hagyják magukat befolyásolni Cristiano Ronaldo által, ahogy azt a játékvezetőkollégák korábban már többször is megtették a portugál világklasszis hatására.
Miközben elsétált mellettem, azt mondta, ez okos dolog volt a részemről. De az igazság az, hogy hiába hibáztatja a játékvezetőt vagy bárki mást, egyedül az ő ostoba döntése volt, hogy bántotta a játékosunkat”
– szögezte le Hallgrímsson, aki már korábban sem fogta vissza magát a nyilatkozatok terén. Jól emlékezhetünk, ő volt az, aki előbb a véleményes dublini döntetlen után előbb kiosztotta Marco Rossi magyar szövetségi kapitányt, majd a mieink örményverését is elintézte annyival, hogy csupán szerencsénk volt...
Ezek után alighanem történelmi igazságszoltáltatás lenne, ha a magyar válogatott vasárnap éppen az írek kárára tudná kivívni az első két hely valamelyikét.
Ezért nem ünnepelte meg Heimir Hallgrímsson a bravúros pontszerzést.
Heimir Hallgrímsson szerint szerencsénk volt az örmények ellen.
(Nyitókép: AFP/Paul Faith)