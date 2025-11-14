Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Marco Rossi Heimir Hallgrímsson Cristiano Ronaldo vb-selejtező Portugália Írország

Marco Rossi után Cristiano Ronaldót is leoltotta az írek kapitánya

2025. november 14. 10:23

Heimir Hallgrímsson nem fogja vissza magát, ha nyilatkozatokról van szó. Az írek izlandi mestere ezúttal a kiállítása után őt gyanúsítgató Cristiano Ronaldo kapcsán fogalmazott meg éles kritikát.

2025. november 14. 10:23
null

Mint ismert, a világbajnoki selejtezősorozat F-csoportjának kései mérkőzésén a korábban már a magyar válogatott ellen is ünneplésre készülő portugálok óriási meglepetésre 2–0-s vereséget szenvedtek Írországban, így továbbra sem biztosították be csoportgyőzelmüket, s ezzel együtt egyenes ági vb-kijutásukat. Ráadásul velünk is alaposan kibabráltak, hiszen így hiába szenvedtük ki az egygólos sikert Örményországban, a mi sorsunk is a vasárnapi, kőkeménynek ígérkező Magyarország–Írország zárómérkőzésen áll vagy bukik. A csütörtöki, dublini összecsapást megelőzően négy selejtezőmeccsen öt gólt jegyző – Lisszabonban nekünk is kétszer beköszönő – Cristiano Ronaldo ezúttal a portugálok negatív hősének bizonyult: a csapatkapitány már az 59. percben piros lapot kapott Dara O'Shea lekönyökléséért (226. válogatott meccsén az elsőt), ezzel nemcsak az írek ellen hozta emberhátrányba csapatát, de a vasárnapi, örmények elleni zárómeccset is ki kell hagynia eltiltás miatt.

Hallgrímsson, Ronaldo
Az írek mestere, Heimir Hallgrímsson nem rejtette véka alá véleményét Cristiano Ronaldo kapcsán (Fotó: AFP/Paul Faith)

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

A mindig temperamentumos portugál szupersztár természetesen nehezen viselte a kiállítást, a pályán és azon kívül is balhézott egy kicsit, az öltöző felé sétálva például az ír szövetségi kapitánnyal, Hemir Hallgrímssonnal is összeszólalkozott. 

„Ronaldo egyszerűen csak ostoba volt”

Az izlandi szakember utóbb fedte fel, mit mondott neki Ronaldo. „Gúnyosan megdicsért, mondván, én helyeztem nyomást a játékvezetőre. Csakhogy ennek valójában semmi köze hozzám: az ő pályán belüli cselekedete volt az, amivel kiállíttatta magát. Én semmit sem tettem, hacsak nem másztam bele tényleg a fejébe...”  – mondta Hallgrímsson, amivel arra utalt, hogy a mérkőzés előtt nyíltan kérte a bírókat, véletlenül se hagyják magukat befolyásolni Cristiano Ronaldo által, ahogy azt a játékvezetőkollégák korábban már többször is megtették a portugál világklasszis hatására. 

Miközben elsétált mellettem, azt mondta, ez okos dolog volt a részemről. De az igazság az, hogy hiába hibáztatja a játékvezetőt vagy bárki mást, egyedül az ő ostoba döntése volt, hogy bántotta a játékosunkat”

 – szögezte le Hallgrímsson, aki már korábban sem fogta vissza magát a nyilatkozatok terén. Jól emlékezhetünk, ő volt az, aki előbb a véleményes dublini döntetlen után előbb kiosztotta Marco Rossi magyar szövetségi kapitányt, majd a mieink örményverését is elintézte annyival, hogy csupán szerencsénk volt... 

Ezek után alighanem történelmi igazságszoltáltatás lenne, ha a magyar válogatott vasárnap éppen az írek kárára tudná kivívni az első két hely valamelyikét. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: AFP/Paul Faith)

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2025. november 14. 11:42
az írek a Puskásban is provokálni fognak, elsősorban a középpályásainkat és a csatárainkat - ez gyakorlatilag a taktikájuk legfontosabb része - aminek nem szabad felülni Vargáéknak. Közben ír antifoci módra betömörülnek majd és időnként próbálnak kontrázni, amire a védelmünknek ügyelni kell. Nem lesz könnyű meccs...
Válasz erre
0
0
Galsó Atya
2025. november 14. 11:41
Mind a kettő egy faszkalap.
Válasz erre
0
0
mr-nem-semmi
2025. november 14. 11:38
Iszonyúan el kell verni az írek száját a vasárnapi meccsen! És olyan hideglelősen higgadtnak kell maradni, mint egy terminátornak.
Válasz erre
1
0
komloisracok
2025. november 14. 11:36
PROVOKÁLNI PROFI MÓDON TUDNAK EZEK AZ ÍREK
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!