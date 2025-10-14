Ft
Heimir Hallgrímsson Magyarország Örményország vb-selejtező Portugália Írország

Portugália–Magyarország: magyarfóbiája van a Marco Rossinak beszóló szövetségi kapitánynak

2025. október 14. 16:15

Heimir Hallgrímsson szerint szerencsénk volt az örmények ellen. 

2025. október 14. 16:15
null

Mint ismert, a portugál labdarúgó-válogatott kijut a 2026-os világbajnokságra, amennyiben kedden hazai pályán legyőzi a magyar csapatot és közben a csoport másik találkozóján az örmények nem nyernek Írországban. Az ír válogatott az Aviva Stadionban fogadja Örményországot, és csak a három pont tarthatja életben világbajnoki reményeit, illetve biztosíthatja, hogy továbbra is saját kezében maradjon a sorsa.

A vendég örmények legutóbb Budapesten kaptak ki 2–0-ra a Marco Rossi vezette magyar válogatottól, míg az írek Portugáliában szenvedtek szoros, 1–0-s vereséget. Teljesítményük és küzdőszellemük azonban biztató volt, ami lendületet adhat számukra a döntő fontosságú összecsapás előtt.

Heimir Hallgrímsson, az írek szövetségi kapitánya a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón magabiztosan nyilatkozott, miközben élesen bírálta a magyar válogatottat is, amely szerinte szerencsével győzte le Örményországot:

„Mindig őszinte voltam: hiszek ebben a csapatban. Meggyőződésem, hogy mindenünk megvan ahhoz, hogy kijussunk a világbajnokságra. Lehet, hogy jelenleg nem mi vagyunk a csoport favoritjai, de egy holnapi győzelem ezt megváltoztatná – és én hiszek benne, hogy sikerülni fog. Ha megnézzük Örményország legutóbbi meccsét Magyarország ellen, láthatjuk, hogy kiváló csapatról van szó. 

Magyarországnak szerencséje volt, hogy megszerezte a három pontot, még 1–0-nál is.

Az örményeknek több lehetőségük volt, hogy megbüntessék őket – ezért senki ne becsülje alá ezt az együttest” – fogalmazott az izlandi nemzetiségű szövetségi kapitány. 

Hallgrímsson a magyar válogatott dublini mérkőzése után Marco Rossinak is odaszúrt – a történtekről itt olvashat bővebben:

Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Az írek sajtótájékoztatója

Összesen 2 komment

yazoo.tributary
2025. október 14. 16:44
Mintha csak érezné az északi, hogy szophatnak is akár mint a torkosborz. De hogy valakiben ennyi gyűlölet és megvetés legyen valaki iránt, akik papíron is jobb nála ezt fel sem tudom fogni. Sportemberként kérdezem, hogy hol marad a fair play, a sportemberi mentalitás?
Válasz erre
1
0
ördöngös pepecselés
2025. október 14. 16:27
még egy olyan bírót nem kaptok mint aki kicsalta nektek a döntetlent a magyarok ellen
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!