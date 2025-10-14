Portugália–Magyarország: magyarfóbiája van a Marco Rossinak beszóló szövetségi kapitánynak

Mint ismert, a portugál labdarúgó-válogatott kijut a 2026-os világbajnokságra, amennyiben kedden hazai pályán legyőzi a magyar csapatot és közben a csoport másik találkozóján az örmények nem nyernek Írországban. Az ír válogatott az Aviva Stadionban fogadja Örményországot, és csak a három pont tarthatja életben világbajnoki reményeit, illetve biztosíthatja, hogy továbbra is saját kezében maradjon a sorsa.

A vendég örmények legutóbb Budapesten kaptak ki 2–0-ra a Marco Rossi vezette magyar válogatottól, míg az írek Portugáliában szenvedtek szoros, 1–0-s vereséget. Teljesítményük és küzdőszellemük azonban biztató volt, ami lendületet adhat számukra a döntő fontosságú összecsapás előtt.