Portugália–Magyarország: magyarfóbiája van a Marco Rossinak beszóló szövetségi kapitánynak

Portugália–Magyarország: vad dolgok jelentek meg a portugál sajtóban, figyelmeztették a magyar szurkolókat
„Több góllal megverjük a magyarokat, Ronaldo gólt szerez, megnyerjük a világbajnokságot.”
Mint ismert, a portugál labdarúgó-válogatott kijut a 2026-os világbajnokságra, amennyiben kedden hazai pályán legyőzi a magyar csapatot és közben a csoport másik találkozóján az örmények nem nyernek Írországban. Az ír válogatott az Aviva Stadionban fogadja Örményországot, és csak a három pont tarthatja életben világbajnoki reményeit, illetve biztosíthatja, hogy továbbra is saját kezében maradjon a sorsa.
A vendég örmények legutóbb Budapesten kaptak ki 2–0-ra a Marco Rossi vezette magyar válogatottól, míg az írek Portugáliában szenvedtek szoros, 1–0-s vereséget. Teljesítményük és küzdőszellemük azonban biztató volt, ami lendületet adhat számukra a döntő fontosságú összecsapás előtt.
Heimir Hallgrímsson, az írek szövetségi kapitánya a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón magabiztosan nyilatkozott, miközben élesen bírálta a magyar válogatottat is, amely szerinte szerencsével győzte le Örményországot:
„Mindig őszinte voltam: hiszek ebben a csapatban. Meggyőződésem, hogy mindenünk megvan ahhoz, hogy kijussunk a világbajnokságra. Lehet, hogy jelenleg nem mi vagyunk a csoport favoritjai, de egy holnapi győzelem ezt megváltoztatná – és én hiszek benne, hogy sikerülni fog. Ha megnézzük Örményország legutóbbi meccsét Magyarország ellen, láthatjuk, hogy kiváló csapatról van szó.
Magyarországnak szerencséje volt, hogy megszerezte a három pontot, még 1–0-nál is.
Az örményeknek több lehetőségük volt, hogy megbüntessék őket – ezért senki ne becsülje alá ezt az együttest” – fogalmazott az izlandi nemzetiségű szövetségi kapitány.
Hallgrímsson a magyar válogatott dublini mérkőzése után Marco Rossinak is odaszúrt – a történtekről itt olvashat bővebben:
Ezért nem ünnepelte meg Heimir Hallgrímsson a bravúros pontszerzést.
Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Az írek sajtótájékoztatója