Portugália–Magyarország: megnevezték azt a játékost, akire mindenképpen szüksége van a magyar válogatottnak

A magyar labdarúgó-válogatott kedd este Portugália vendégeként lép pályára Lisszabonban világbajnoki selejtezőn. A mieink hátvédje, a francia élvonalbeli Le Havre-ben futballozó Loic Nego jó mérkőzésre számít, mert mindkét együttesnek szüksége van a pontokra.

„Portugáliának szüksége van a győzelemre, hiszen már most bebiztosíthatja a vb-részvételét. Nekünk szintén szükségünk van a pontokra, ezért jó meccsre van kilátás. Talán rajtuk nagyobb a nyomás, de a maximumot kell nyújtanunk” – mondta az M4 Sport helyszíni stábjának Nego, aki eddig 45-ször szerepelt a magyar válogatottban.