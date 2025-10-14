Portugália–Magyarország: megnevezték azt a játékost, akire mindenképpen szüksége van a magyar válogatottnak

Portugália–Magyarország: fogynak a portugálok, újabb játékosuk dőlt ki
Ketten sem játszanak ellenünk.
Loic Nego szerint az eltiltásából a portugálok elleni kedd esti meccsen visszatérő Varga Barnabásra nagy szüksége van a magyar válogatottnak.
A magyar labdarúgó-válogatott kedd este Portugália vendégeként lép pályára Lisszabonban világbajnoki selejtezőn. A mieink hátvédje, a francia élvonalbeli Le Havre-ben futballozó Loic Nego jó mérkőzésre számít, mert mindkét együttesnek szüksége van a pontokra.
„Portugáliának szüksége van a győzelemre, hiszen már most bebiztosíthatja a vb-részvételét. Nekünk szintén szükségünk van a pontokra, ezért jó meccsre van kilátás. Talán rajtuk nagyobb a nyomás, de a maximumot kell nyújtanunk” – mondta az M4 Sport helyszíni stábjának Nego, aki eddig 45-ször szerepelt a magyar válogatottban.
Ezt is ajánljuk a témában
Ketten sem játszanak ellenünk.
A jobbhátvédként és jobb oldali szárnyvédőként is bevethető, tehát a három- és a négyvédős rendszerben is jól használható játékos a portugálok elleni szeptemberi, hazai meccsen (2–3) gólpasszt adott Varga Barnabásnak, aki letöltötte a sárga lapok miatti eltiltását, így ismét a Marco Rossi vezette szakmai stáb rendelkezésére állhat.
Varga nagyon jó játékos, a csapatnak szüksége van rá, de láthattuk, ha nem bevethető, akkor is vannak olyan játékosaink, akik képesek jó dolgokat csinálni. Lukácsra és Gruberre gondolok
– méltatta az Örményország elleni találkozó (2–0) két gólszerzőjét Nego.
A 35. életévét januárban betöltő labdarúgó a csapatmunka fontossága mellett kiemelte, régóta együtt dolgoznak, nagyon jól ismerik egymást a társakkal, ami nagy fegyvertényt jelent a mieink számára.
Ezt is ajánljuk a témában
A szerencse forgandó.
A Portugália–Magyarország mérkőzés 20.45 órakor kezdődik. A portugálok világbajnoki részvétele kedden abban az esetben válik biztossá, ha legyőzik a magyar válogatottat, míg az örmények nem nyernek idegenben Írország ellen.
Nyitókép: MLSZ
Magyarország–Portugália 2–3 (2025. szeptember 9.)