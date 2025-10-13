Portugália–Magyarország: a Mandineren keresztül üzent Marco Rossi a magyar újságíróknak

Mindössze tíz perc választotta el a Marco Rossi vezette magyar labdarúgó-válogatottat az első három fordulóban attól, hogy négy helyett hét ponttal várja a lisszaboni mérkőzést. A közép-európai idő szerint 20.45-kor kezdődő keddi világbajnoki selejtezőmeccsnek ennek ellenére is a második, még pótselejtezős helyről vágnak neki a mieink, akik az első játéknapon, Dublinban közvetlenül a lefújás előtt engedték ki kezükből a győzelmet (Sallai Roland kiállítása miatt a második félidő túlnyomó részét emberhátrányban játszva), a másodikban, a Puskás Arénában pedig Joao Cancelo a 86. percben szerezte a mindent eldöntő gólt, és ezzel a három pontot Portugáliának. A ha meg a volna, a semminek a sógora – szokták mondani –, de egy kis szerencsével, és az előzmények ismeretében, akár veretlenül is nekifuthatnánk a szupersztárokkal teletűzdelt portugál nemzeti csapat elleni találkozónak. A Mandiner arra volt kíváncsi a hétfői sajtótájékoztatón, hogy tényleg pechesek voltunk-e eddig, vagy a helyünkön vagyunk-e jelenleg.

Marco Rossi a sajtótájékoztatón (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Azért nem szeretnék állandóan a szerencséről beszélni, mert az olyan lenne, mintha mindig kifogásokat keresnék. Ez sokkal inkább az önök feladata lenne, hogy megírják. Amikor több mint egy éven keresztül nem kaptunk ki, miközben megvertünk olyan csapatokat, mint az angol, a német vagy a szerb – de említhetnék más, magasabban jegyzett együtteseket –, mindig megemlítettem, hogy oké, nyertünk, jól játszottunk, de szerencsések is voltunk. Az Európa-bajnokság kezdete óta nem hallottam az újságíróktól viszont, hogy pechesek lennénk. Nemcsak bizonyos időszakok tartoznak ide, hanem olyan szituációk is, amelyekre nem volt hatásunk. De nemcsak ezekre gondolok, hanem tulajdonképpen mindenre

– válaszolta a Mandiner kérdésére Marco Rossi szövetségi kapitány.

Hozzátette: a futballban a legnagyobb ellenség, ha félünk a riválistól vagy a körülményektől. „Azt kértem mindenkitől, hogy bátor szívvel futballozzon és mutassunk karaktert ötvenezer néző előtt még akkor is, ha Portugália teljesen más szintet képvisel, mint a csoport másik három tagja. Ellenfelünk a világ négy legjobb válogatottja közé tartozik