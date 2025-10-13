Portugália–Magyarország: a Mandineren keresztül üzent Marco Rossi a magyar újságíróknak

Vaskos csekket kapott Magyarország Svájcból – Sallai megmozdulása nagyon sokba került
Lesújtott a FIFA.
A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya azt kifogásolta, hogy bár az Európa-bajnokság óta többször nem volt szerencséje csapatának, az újságírók ezt mégsem vették észre. Marco Rossi sajtótájékoztatója!
Mindössze tíz perc választotta el a Marco Rossi vezette magyar labdarúgó-válogatottat az első három fordulóban attól, hogy négy helyett hét ponttal várja a lisszaboni mérkőzést. A közép-európai idő szerint 20.45-kor kezdődő keddi világbajnoki selejtezőmeccsnek ennek ellenére is a második, még pótselejtezős helyről vágnak neki a mieink, akik az első játéknapon, Dublinban közvetlenül a lefújás előtt engedték ki kezükből a győzelmet (Sallai Roland kiállítása miatt a második félidő túlnyomó részét emberhátrányban játszva), a másodikban, a Puskás Arénában pedig Joao Cancelo a 86. percben szerezte a mindent eldöntő gólt, és ezzel a három pontot Portugáliának. A ha meg a volna, a semminek a sógora – szokták mondani –, de egy kis szerencsével, és az előzmények ismeretében, akár veretlenül is nekifuthatnánk a szupersztárokkal teletűzdelt portugál nemzeti csapat elleni találkozónak. A Mandiner arra volt kíváncsi a hétfői sajtótájékoztatón, hogy tényleg pechesek voltunk-e eddig, vagy a helyünkön vagyunk-e jelenleg.
Azért nem szeretnék állandóan a szerencséről beszélni, mert az olyan lenne, mintha mindig kifogásokat keresnék. Ez sokkal inkább az önök feladata lenne, hogy megírják. Amikor több mint egy éven keresztül nem kaptunk ki, miközben megvertünk olyan csapatokat, mint az angol, a német vagy a szerb – de említhetnék más, magasabban jegyzett együtteseket –, mindig megemlítettem, hogy oké, nyertünk, jól játszottunk, de szerencsések is voltunk. Az Európa-bajnokság kezdete óta nem hallottam az újságíróktól viszont, hogy pechesek lennénk. Nemcsak bizonyos időszakok tartoznak ide, hanem olyan szituációk is, amelyekre nem volt hatásunk. De nemcsak ezekre gondolok, hanem tulajdonképpen mindenre
– válaszolta a Mandiner kérdésére Marco Rossi szövetségi kapitány.
Hozzátette: a futballban a legnagyobb ellenség, ha félünk a riválistól vagy a körülményektől. „Azt kértem mindenkitől, hogy bátor szívvel futballozzon és mutassunk karaktert ötvenezer néző előtt még akkor is, ha Portugália teljesen más szintet képvisel, mint a csoport másik három tagja. Ellenfelünk a világ négy legjobb válogatottja közé tartozik
– folytatta az olasz-magyar állampolgárságú tréner.
Mindezt kiegészítette azzal, hogy Olaszországban is megvan az a mondás, hogy győztes csapaton ne változtass, de az eltiltásából visszatérő Sallai Rolandot és Varga Barnabást – a két legeredményesebb játékosunkat – nehéz lenne a kezdő tizenegyből kihagyni. „De megvan rá a lehetőségem, úgyhogy majd kedden kiderül” – magyarázta.
Szerinte a lisszaboni teljesen más meccs lesz, mint az örmények elleni szombati, jóval kevesebbet lesz nálunk a labda, így akkor kell hatékonyabbnak lennünk, amikor a miénk a játékszer. „A tervünk az, hogy ezúttal lehetőleg feljebb védekezzünk, mert ha folyamatosan beszorulunk, akkor előbb-utóbb gólt kapunk. Ez pedig nem a mi mentalitásunk, úgyhogy próbálkozni fogunk” – jelentette ki, majd megerősítette:
ahhoz, hogy meglepetést okozzunk, nemcsak remek és szervezett védekezésre lesz szükség, hanem gólt is kell szereznünk, mert szinte lehetetlen lesz egy teljes meccsen át hiba nélkül védekezve megóvni a kaput a portugálok ellen.
4. forduló
2025. október 14.
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)
A csoport állása:
1. Portugália 3 3 – – 9–2 9 pont
2. MAGYARORSZÁG 3 1 1 1 6–5 4
3. Örményország 3 1 – 2 2–8 3
4. Írország 3 – 1 2 3–5 1
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA