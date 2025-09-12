Magyarország–Portugália: Cristiano Ronaldo elnézést kért a Budapesten történtek miatt – de nem ő az egyetlen (VIDEÓ)

Szoboszlai és Ronaldo: jelesre vizsgázott emberségből a magyar és a portugál sztár (VIDEÓ)
Mindketten életre szóló élményeket szereztek a bekísérő gyerekeknek.
Ismét megvillantotta klasszisát a portugálok világsztárja, aki 40 évesen nemcsak a pályán varázsol, de sportszerűségből és emberségből egyaránt jelesre vizsgázott a mieink ellen.
Kedden, Budapesten, a magyar labdarúgó-válogatott elleni selejtezőmérkőzésen megszámlálhatatlanadik alkalommal is megvillantotta klasszisát Cristiano Ronaldo – és ez nem csak a pályán mutatott teljesítményére érvényes.
A negyvenéves, ötszörös aranylabdás portugál világklasszis – aki nevetve letagadhatna egy tízest – előbb a második félidőben betalált büntetőből, majd a mérkőzés végén sportszerűségből is jelesre vizsgázott. Történt ugyanis, hogy a hajrában a győztes gólt megszerző Joao Cancelo érthetetlen módon a magyar tábor hergelésével látta helyénvalónak az „ünneplést”, a nyílt provokációra válaszul meg is kapta a reá záporozó söröspoharakat.
Ronaldo e ponton csapatkapitányhoz és legendához méltó módon reagált: magáról megfeledkezett csapattársát igyekezett ellökdösni a magyar szurkolók elől, majd kezét a közönség felé emelve kért bocsánatot – Bernardo Silvával együtt, Cancelo helyett.
„Hihetetlen! Gratulálok a magyar újságírónak!”
A gesztus példaértékű, a baj a mi szempontunkból „csupán” az, hogy a FIFA éles szemű ítészeiről már korántsem mondható el, hogy ők is hasonló fairplay-szellemben munkálkodnának. Az ehhez hasonló esetekben ugyanis a kiváltó okot nem nézik, kizárólag a következményeket, azt viszont vérben forgó szemmel:
emlékezhetünk, amikor négy éve az angol Raheem Sterling mutatott be hasonlóan provokatív gólörömöt, s kapta is a nyakába a megszolgált söröspoharakat, a csak erre váró (a kettős mércét hírből sem ismerő!) FIFA boldogan osztott ki csípőből két meccsre szóló zárt kapus büntetést az MLSZ-nek – akkor még a rasszistakártyát is menetrendszerűen kijátszva –, amely erre válaszul együttérző módon kitiltott 23 magyar drukkert a válogatott eseményekről...
Térdelés, pfujolás, rasszistázás. Volt itt minden. Marco Rossi mégis úgy értékelt a mérkőzést követően: „Pályafutásom topmeccse ez”.
Az angol szurkolók köztudomásúlag, valódi gentlemanek módjára mindig minden nemzetnek megadják a legnagyobb tiszteletet.
(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)