Ft
Ft
23°C
15°C
Ft
Ft
23°C
15°C
09. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Joao Cancelo C. Ronaldo Magyarország FIFA Cristiano Ronaldo Bernardo Silva Portugália büntetés

Magyarország–Portugália: Cristiano Ronaldo elnézést kért a Budapesten történtek miatt – de nem ő az egyetlen (VIDEÓ)

2025. szeptember 12. 11:33

Ismét megvillantotta klasszisát a portugálok világsztárja, aki 40 évesen nemcsak a pályán varázsol, de sportszerűségből és emberségből egyaránt jelesre vizsgázott a mieink ellen.

2025. szeptember 12. 11:33
null

Kedden, Budapesten, a magyar labdarúgó-válogatott elleni selejtezőmérkőzésen megszámlálhatatlanadik alkalommal is megvillantotta klasszisát Cristiano Ronaldo – és ez nem csak a pályán mutatott teljesítményére érvényes.

Ezt is ajánljuk a témában

A negyvenéves, ötszörös aranylabdás portugál világklasszis – aki nevetve letagadhatna egy tízest – előbb a második félidőben betalált büntetőből, majd a mérkőzés végén sportszerűségből is jelesre vizsgázott. Történt ugyanis, hogy a hajrában a győztes gólt megszerző Joao Cancelo érthetetlen módon a magyar tábor hergelésével látta helyénvalónak az „ünneplést”, a nyílt provokációra válaszul meg is kapta a reá záporozó söröspoharakat. 

Ronaldo e ponton csapatkapitányhoz és legendához méltó módon reagált: magáról megfeledkezett csapattársát igyekezett ellökdösni a magyar szurkolók elől, majd kezét a közönség felé emelve kért bocsánatot – Bernardo Silvával együtt, Cancelo helyett.

Ezt is ajánljuk a témában

A gesztus példaértékű, a baj a mi szempontunkból „csupán” az, hogy a FIFA éles szemű ítészeiről már korántsem mondható el, hogy ők is hasonló fairplay-szellemben munkálkodnának. Az ehhez hasonló esetekben ugyanis a kiváltó okot nem nézik, kizárólag a következményeket, azt viszont vérben forgó szemmel: 

emlékezhetünk, amikor négy éve az angol Raheem Sterling mutatott be hasonlóan provokatív gólörömöt, s kapta is a nyakába a megszolgált söröspoharakat, a csak erre váró (a kettős mércét hírből sem ismerő!) FIFA boldogan osztott ki csípőből két meccsre szóló zárt kapus büntetést az MLSZ-nek – akkor még a rasszistakártyát is menetrendszerűen kijátszva –, amely erre válaszul együttérző módon kitiltott 23 magyar drukkert a válogatott eseményekről...

Sterling, Raheem
Raheem Sterling emlékezetes „gólöröme” négy évvel ezelőttről... / Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ezt is ajánljuk a témában

Kapcsolódó vélemény

Greczula Levente László

Mandiner

Idézőjel

Így vagyunk mink a rasszisták

Az angol szurkolók köztudomásúlag, valódi gentlemanek módjára mindig minden nemzetnek megadják a legnagyobb tiszteletet.

(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
2025. szeptember 12. 14:02
Ezzel a beirásommal meg melyik hülyének volt baja? Tény az tény!
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2025. szeptember 12. 13:17
CR nem felejtette el, hogy ki fedezte fel és inditotta el a siker útján: Bölöni László!
Válasz erre
1
1
herden100
2025. szeptember 12. 12:04
Rendben.
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. szeptember 12. 12:03
Álszent
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!