Magyarország–Portugália: Cristiano Ronaldo elnézést kért a Budapesten történtek miatt – de nem ő az egyetlen (VIDEÓ)

emlékezhetünk, amikor négy éve az angol Raheem Sterling mutatott be hasonlóan provokatív gólörömöt, s kapta is a nyakába a megszolgált söröspoharakat, a csak erre váró (a kettős mércét hírből sem ismerő!) FIFA boldogan osztott ki csípőből két meccsre szóló zárt kapus büntetést az MLSZ-nek – akkor még a rasszistakártyát is menetrendszerűen kijátszva –, amely erre válaszul együttérző módon kitiltott 23 magyar drukkert a válogatott eseményekről...