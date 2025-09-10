Ft
Szoboszlai és Ronaldo: jelesre vizsgázott emberségből a magyar és a portugál sztár (VIDEÓ)

2025. szeptember 10. 20:10

Vélhetően sokan lettek volna a bekísérő gyerekek helyében. Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo közösen szerzett életre szóló élményeket a kicsiknek.

2025. szeptember 10. 20:10
null

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzésein most már rendszeresnek mondható, hogy a két csapat játékosai bekísérő gyerekekkel vonulnak ki a pályára. Így volt ez a portugálok elleni kedd esti világbajnoki selejtezőn is, amelyet megelőzően a két csapatkapitány, 

Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo minden gyerkőccel lepacsizott, aki nyújtotta felé a kezét,

sőt a Liverpool magyar sztárja még a meccsre készített kis zászlót is odaadta a mellette álló kislány kezébe.

 

Szoboszlai és Ronaldo tehát mindent megtett, hogy a lurkók otthonosan érezzék magukat a Puskás Aréna játékoskijárójában, másodpercekkel azelőtt, hogy kiléptek több mint 61 ezer szurkoló elé a gyepre, 

és a gesztusaikkal minden bizonnyal életre szóló élményeket szereztek a kicsiknek.

A mérkőzést egyébként Portugália nyerte meg 3–2-re, így két forduló után hibátlanul vezeti a csoportot, míg a mieink egy ponttal a harmadik helyen állnak.

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

A mérkőzés összefoglalója

