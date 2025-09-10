Szoboszlai és Ronaldo: jelesre vizsgázott emberségből a magyar és a portugál sztár (VIDEÓ)

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzésein most már rendszeresnek mondható, hogy a két csapat játékosai bekísérő gyerekekkel vonulnak ki a pályára. Így volt ez a portugálok elleni kedd esti világbajnoki selejtezőn is, amelyet megelőzően a két csapatkapitány,

Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo minden gyerkőccel lepacsizott, aki nyújtotta felé a kezét,

sőt a Liverpool magyar sztárja még a meccsre készített kis zászlót is odaadta a mellette álló kislány kezébe.