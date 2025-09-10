Szoboszlai és Ronaldo: jelesre vizsgázott emberségből a magyar és a portugál sztár (VIDEÓ)

Magyarország–Portugália: Szoboszlai zsenialitása a legnehezebb pillanatban is megmutatkozott (VIDEÓ)
Vélhetően sokan lettek volna a bekísérő gyerekek helyében. Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo közösen szerzett életre szóló élményeket a kicsiknek.
A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzésein most már rendszeresnek mondható, hogy a két csapat játékosai bekísérő gyerekekkel vonulnak ki a pályára. Így volt ez a portugálok elleni kedd esti világbajnoki selejtezőn is, amelyet megelőzően a két csapatkapitány,
Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo minden gyerkőccel lepacsizott, aki nyújtotta felé a kezét,
sőt a Liverpool magyar sztárja még a meccsre készített kis zászlót is odaadta a mellette álló kislány kezébe.
Szoboszlai és Ronaldo tehát mindent megtett, hogy a lurkók otthonosan érezzék magukat a Puskás Aréna játékoskijárójában, másodpercekkel azelőtt, hogy kiléptek több mint 61 ezer szurkoló elé a gyepre,
és a gesztusaikkal minden bizonnyal életre szóló élményeket szereztek a kicsiknek.
Micsoda klasszis!
A mérkőzést egyébként Portugália nyerte meg 3–2-re, így két forduló után hibátlanul vezeti a csoportot, míg a mieink egy ponttal a harmadik helyen állnak.
Nyitókép: MTI / Illyés Tibor
