Vaskos csekket kapott Magyarország Svájcból – Sallai megmozdulása nagyon sokba került

Komoly pénzbüntetést kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a válogatott szeptemberi világbajnoki selejtezőin történt rendbontások miatt. A nemzetközi szövetség (FIFA) kedden honlapján hozta nyilvánosságra, hogy

a nemzeti csapat írek és portugálok elleni mérkőzése miatt összesen 8500 svájci frankra (mintegy 3,6 millió forint) bírságolta meg az MLSZ-t.

A FIFA honlapja alapján a szeptember 6-i, 2–2-re végződött dublini találkozón többek között „a biztonsági szabályok be nem tartása” miatt 5000 svájci frankot (2,1 millió forint) kell fizetnie a magyar szövetségnek. A házigazda íreknek több mint kétszer ennyit, 11 500 frankos (4,8 millió forintot) büntetést szabtak ki szurkolói rendbontásért és pirotechnikai eszközök használatáért. A beszámolók szerint a dublini meccsünk végén berohant valaki a pályára, illetve kifeszítettek egy Izrael-ellenes molinót is.

A FIFA fegyelmi testületénél Sallai Roland dublini piros lapja is húzós tétel,

5000 svájci frankot (2,1 millió forintot) ért a kiállítás, ami miatt ráadásul a támadó kétmeccses eltiltást is kapott – így lemaradt, illetve kimarad a portugálok és az örmények elleni hazai találkozóról.