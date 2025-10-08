Ft
10. 08.
szerda
magyar válogatott FIFA büntetés MLSZ

Vaskos csekket kapott Magyarország Svájcból – Sallai megmozdulása nagyon sokba került

2025. október 08. 09:29

Lesújtott a FIFA.

2025. október 08. 09:29
null

Komoly pénzbüntetést kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a válogatott szeptemberi világbajnoki selejtezőin történt rendbontások miatt. A nemzetközi szövetség (FIFA) kedden honlapján hozta nyilvánosságra, hogy

a nemzeti csapat írek és portugálok elleni mérkőzése miatt összesen 8500 svájci frankra (mintegy 3,6 millió forint) bírságolta meg az MLSZ-t.

A FIFA honlapja alapján a szeptember 6-i, 2–2-re végződött dublini találkozón többek között „a biztonsági szabályok be nem tartása” miatt 5000 svájci frankot (2,1 millió forint) kell fizetnie a magyar szövetségnek. A házigazda íreknek több mint kétszer ennyit, 11 500 frankos (4,8 millió forintot) büntetést szabtak ki szurkolói rendbontásért és pirotechnikai eszközök használatáért. A beszámolók szerint a dublini meccsünk végén berohant valaki a pályára, illetve kifeszítettek egy Izrael-ellenes molinót is.

A FIFA fegyelmi testületénél Sallai Roland dublini piros lapja is húzós tétel,

5000 svájci frankot (2,1 millió forintot) ért a kiállítás, ami miatt ráadásul a támadó kétmeccses eltiltást is kapott – így lemaradt, illetve kimarad a portugálok és az örmények elleni hazai találkozóról.

A három nappal később a Puskás Arénában lejátszott és a portugálok 3–2-es sikerével zárult összecsapáson a hazai szimpatizánsok különféle tárgyakat dobáltak a pályára, ezért az MLSZ 3500 svájci frankot (1,5 millió forintot) köteles befizetni. Emlékezetes, ahogy a győztes gólt szerző Joao Cancelo a magyar szurkolók elé futott, hogy megünnepelje a gólját, érthetetlen módon a magyar tábor hergelésével látta helyénvalónak az „ünneplést”, a nyílt provokációra válaszul meg is kapta a reá záporozó söröspoharakat.

Ronaldo e ponton csapatkapitányhoz és legendához méltó módon reagált:

magáról megfeledkezett csapattársát igyekezett ellökdösni a magyar szurkolók elől, majd kezét a közönség felé emelve kért bocsánatot – Bernardo Silvával együtt, Cancelo helyett.

(Mandiner/MTI)

Fotó: MTI/Illyés Tibor

