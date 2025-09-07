Ft
09. 07.
vasárnap
Marco Rossi Heimir Hallgrímsson Magyarország Marco Rossi szövetségi kapitány játékvezető Írország

Az írek szövetségi kapitánya nem érti a bírózást, szerinte a magyarok végig húzták az időt, és dobálták magukat

2025. szeptember 07. 07:38

Heimir Hallgrímsson úgy véli, Írország nem egy pontot szerzett, hanem kettőt veszített Magyarország ellen Dublinban. Az ír labdarúgó-válogatott izlandi szövetségi kapitánya nem hagyta annyiban Marco Rossi kijelentését a német játékvezetőről.

2025. szeptember 07. 07:38
null

Nagy Péter
Dublin

Heimir Hallgrímsson, az írek izlandi szakvezetője a magyar labdarúgó-válogatott elleni dublini világbajnoki selejtezőmérkőzést követően rögtön leszögezte: a kétgólos hátrányból elért 2–2 ellenére 

nem egy pontot szereztek szombaton, hanem kettőt veszítettek, ezért sem ünnepelt a lefújás után.

Ezt is ajánljuk a témában

„Tisztában voltunk azzal előzetesen, hogy milyen fontos ez a meccs, ezért csalódást keltő, hogy nem tudtuk itthon tartani a három pontot. Fantasztikus volt a hangulat, a szurkolók kitettek magukért, főleg a második félidőben, szerintem megérdemeltük volna a győzelmet. Pszichésen ugyanis rendkívül nehéz helyzet 15 perc után 0–2-re állni, nem könnyű innen visszajönni, főleg egy olyan csapat ellen, amely a világranglistán harminc hellyel előttünk áll, de nekünk mégis sikerült” – összegzett Hallgrímsson, aki a szünetben azt mondta a játékosainak, hogy nincs mit veszíteniük, egy gól megváltoztathatja a játék menetét, és eszerint is futballoztak a második félidőben, amelyben megítélése szerint legalább negyven beívelésük volt. 

„Sokkal jobban kellett volna sáfárkodnunk a helyzeteinkkel, a beadásainkkal, de meg kell becsülni ezt a pontot, mert az a legfontosabb, hogy Magyarország nem kapott hármat” – tette hozzá.

Heimir Hallgrímssontól megkérdezték, hogy mi a véleménye a német játékvezető ténykedéséről, és jogos-e Marco Rossi magyar szövetségi kapitány dühe vele kapcsolatban. 

A magyarok a 15. perctől kezdve csak az időt húzták, minden adódó lehetőséget megragadtak, hogy lent maradhassanak a földön. A bíró hiába figyelmeztette őket, semmi nem változott a későbbiekben. Nem értem, hogy Rossi miért mondta, hogy fizikális meccs volt, mert egyáltalán nem volt az. Egyébként én is számon kérhetnék a játékvezetőn több olyan szituációt, amit nem néztek vissza. Marco Rossi ezért nyugodtan mérges lehet a bíróra

– szúrt oda az írek mestere.

Fotó: Paul Faith / AFP

Skulo
2025. szeptember 07. 08:08
Įrek gyöngye-edző-!A bįró nèlkül sehol se vagytok.
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 07. 07:57
nálunk a pubban a legtökösebb favágó is azzal dicsekszik, hogy előtte dobálják magukat a fák
rugbista
2025. szeptember 07. 07:49
Ebbe a faszba csak annyit és akkorákat kellene belerúgni, amennyit egy magyar kapott a meccsen.
Oszodibeszed
2025. szeptember 07. 07:47 Szerkesztve
Ez miről beszél!? Megadtak nekik egy szabálytalan gólt, emberelőnyből játszottak, mivel a bíró kiállított egy játékosunkat. Fújt a bíró az ő javukra, nem fújtak nekünk. Kevesebb játékossal a pályán nehéz támadni. Bunda. Ez a holdról is látszik.
