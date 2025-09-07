Az írek szövetségi kapitánya nem érti a bírózást, szerinte a magyarok végig húzták az időt, és dobálták magukat

Írország–Magyarország: álomszerű kezdés, rémálomszerű folytatás az írek ellen – kétgólos előnyből ikszeltünk Dublinban
Az elején sokkoltuk az íreket, a második félidőben pedig ők minket.
Heimir Hallgrímsson úgy véli, Írország nem egy pontot szerzett, hanem kettőt veszített Magyarország ellen Dublinban. Az ír labdarúgó-válogatott izlandi szövetségi kapitánya nem hagyta annyiban Marco Rossi kijelentését a német játékvezetőről.
Nagy Péter
Dublin
Heimir Hallgrímsson, az írek izlandi szakvezetője a magyar labdarúgó-válogatott elleni dublini világbajnoki selejtezőmérkőzést követően rögtön leszögezte: a kétgólos hátrányból elért 2–2 ellenére
nem egy pontot szereztek szombaton, hanem kettőt veszítettek, ezért sem ünnepelt a lefújás után.
„Tisztában voltunk azzal előzetesen, hogy milyen fontos ez a meccs, ezért csalódást keltő, hogy nem tudtuk itthon tartani a három pontot. Fantasztikus volt a hangulat, a szurkolók kitettek magukért, főleg a második félidőben, szerintem megérdemeltük volna a győzelmet. Pszichésen ugyanis rendkívül nehéz helyzet 15 perc után 0–2-re állni, nem könnyű innen visszajönni, főleg egy olyan csapat ellen, amely a világranglistán harminc hellyel előttünk áll, de nekünk mégis sikerült” – összegzett Hallgrímsson, aki a szünetben azt mondta a játékosainak, hogy nincs mit veszíteniük, egy gól megváltoztathatja a játék menetét, és eszerint is futballoztak a második félidőben, amelyben megítélése szerint legalább negyven beívelésük volt.
„Sokkal jobban kellett volna sáfárkodnunk a helyzeteinkkel, a beadásainkkal, de meg kell becsülni ezt a pontot, mert az a legfontosabb, hogy Magyarország nem kapott hármat” – tette hozzá.
Heimir Hallgrímssontól megkérdezték, hogy mi a véleménye a német játékvezető ténykedéséről, és jogos-e Marco Rossi magyar szövetségi kapitány dühe vele kapcsolatban.
A magyarok a 15. perctől kezdve csak az időt húzták, minden adódó lehetőséget megragadtak, hogy lent maradhassanak a földön. A bíró hiába figyelmeztette őket, semmi nem változott a későbbiekben. Nem értem, hogy Rossi miért mondta, hogy fizikális meccs volt, mert egyáltalán nem volt az. Egyébként én is számon kérhetnék a játékvezetőn több olyan szituációt, amit nem néztek vissza. Marco Rossi ezért nyugodtan mérges lehet a bíróra
– szúrt oda az írek mestere.
Fotó: Paul Faith / AFP